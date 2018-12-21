Сокращение может начаться через несколько недель, пишет Wall Street Journal со ссылкой на чиновников администрации США. В Афганистане в настоящее время находятся более 14 тысяч американских военных. При прежнем президенте США Бараке Обаме ограниченный контингент составлял менее 10 тысяч.

США могут сократить присутствие в Афганистане

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