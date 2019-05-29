США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мираРБК 14:13

Хотя США удерживают первое место в мире по эффективности инфраструктуры и макроэкономическим показателям, конкурентоспособность американской экономики пострадала из-за роста цен на топливо, ослабления высокотехнологичного экспорта и колебаний курса доллара.

США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мира

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