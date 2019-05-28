Экономика
США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мираРБК 14:13
Хотя США удерживают первое место в мире по эффективности инфраструктуры и макроэкономическим показателям, конкурентоспособность американской экономики пострадала из-за роста цен на топливо, ослабления высокотехнологичного экспорта и колебаний курса доллара.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 16:12, Ашберн
Происшествия
Школьник с топором напал на девочку в Саратовской области
В Саратовской области подросток напал с топором на одноклассницу. Инцидент произошел в Вольске, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Полицейская машина попала в аварию на Мурманском шоссе
Обновлено в 15:52
Политика
В СНБО заявили об исчезновении серверов с секретной информацией
Серверы с секретной информацией исчезли из ситуационный комнаты Совета национальной безопасности и обороны Украины после "смены власти", завил во вторник секретарь СНБО Александр Данилюк.
Обновлено в 14:28
Общество
Температура выше нормы ожидается по всей России летом
Летом в России ожидается температура около или выше нормы, при этом не исключена возможность ливневых дождей и шквалистых ветров, сообщил журналистам во вторник исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.
Обновлено в 11:36
Политика
Напавший на журналиста чиновник из Хакасии заявил на него в полицию
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев подал в полицию заявление на корреспондента телеканала «Россия 24» Ивана Литомина, сообщает «360».
Обновлено в 07:21
Хоккей
Российский хоккеист получил гражданство Украины
21-летний российский нападающий "Донбасса" Александр Костиков получил гражданство Украины, информирует strana.ua.
Обновлено в 14:20
Политика
Зеленский нанесет первый зарубежный визит в Брюссель
Президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня.
Обновлено в 11:23
Авто
Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России
Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.
Обновлено в 03:58
Музыка
Егор Крид назвал причины ухода из Black Star
Обновлено в 15:32
Здоровье
По новым правилам ОМС россиян «заставят» проходить диспансеризацию
28 мая вступили в силу новые правила: нас будут постоянно информировать о наших правах, а оказанную медпомощь — контролировать на каждом этапе.
Обновлено в 12:03
Футбол
Кононов остался на посту главного тренера «Спартака»
"Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").
Обновлено в 09:05
Политика
Армия Сербии приведена в боевую готовность из-за ситуации в Косово
Вооруженные силы Сербии приведены в полную боевую готовность из-за ситуации на севере автономного сербского края Косово и Метохия.
Обновлено в 04:37
Гаджеты
Рассекречены новые опции iOS 13
В сети появились скриншоты обновлённой операционной системы от Apple iOS 13.
Обновлено в 13:09
Армия и оружие
Госдепартамент США обвинил Россию в эскалации конфликта в Сирии
Госдепартамент США обеспокоен действиями сирийских властей и российских вооруженных сил на северо-западе Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.
Обновлено в 15:04
Шоу-бизнес
Любовь Аксенову обвинили в отказе предоставлять эскорт-услуги
Отечественная актриса Любовь Аксенова оказалась в центре скандала после обвинений в том, что она отказалась от предоставления эскорт-услуг.
Обновлено в 13:08
Происшествия
В Татарстане на несанкционированной свалке нашли медкарты
Специалисты минэкологии Татарстана обнаружили в Альметьевском районе республики несанкционированную свалку, где наряду со строительным мусором были медицинские карты жителей, сообщает региональное министерство экологии и природных ресурсов.
Обновлено в 14:15
Экономика
На Украине сало подорожало на 70 процентов
На Украине свиное сало подорожало на 70 процентов за два года, передает УНН со ссылкой на данные госстатистики.
Обновлено в 08:52
Политика
Саакашвили возвращается на Украину
Обновлено в 10:55
Политика
Глава генштаба ВСУ оконфузился перед Зеленским в Донбассе
Украинские СМИ раскритиковали профессиональные качества начальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака, который неправильно надел бронежилет во время визита президента страны Владимира Зеленского на передовую в Донбассе.
Обновлено в 15:38
Происшествия
В Уссурийске перевернулся автобус с туристами из Китая. Есть погибшие
В Уссурийске перевернулся автобус с туристами из Китая. Авария произошла на 665 километре трассы Хабаровск – Владивосток.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году
Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.
Обновлено в 15:56
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Здоровье
Врач назвал главные правила использования кондиционеров
Использование кондиционера в помещении может привести к различным заболеваниям.
Обновлено в 11:26
Политика
Меркель разуверилась в своей преемнице
Новая глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр не подходит для работы на высшей должности в стране, решила действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель 28 мая, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники среди окружения канцлера.
Обновлено в 15:01
Общество
Специалисты Роскачества рассказали, как правильно выбрать мороженое
Специалисты Роскачества дали рекомендации, как правильно выбрать самое вкусное мороженое.
Обновлено в 08:42
Происшествия
В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК
В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
Обновлено в 07:08
Общество
Москвичей предупредили о торнадо после жары
Обновлено в 09:58
Авто
Рассекречены цены на автомобили Opel для России
Отобранные автосалоны смогут начать продавать автомобили Opel ближе к концу 2019 года.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
На юге Москвы столкнулись пять автомобилей
В управлении ГИБДД по столичному региону проинформировали о столкновении пяти автомобилей на Варшавском шоссе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:54