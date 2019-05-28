Экономика

США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мираРБК 14:13

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Соединенные Штаты надолго на первом месте не задержались, откатившись на третью позицию. Вторую строчку, как и годом ранее, занял Гонконг. Ближний Восток наступает В десятке самых конкурентоспособных экономик впервые оказались две ближневосточные страны — Катар (десятое место) и ОАЭ (пятое место).
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Экономика США перестала быть самой конкурентоспособной в мире

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