Экономика
США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мираРБК 14:13
Хотя США удерживают первое место в мире по эффективности инфраструктуры и макроэкономическим показателям, конкурентоспособность американской экономики пострадала из-за роста цен на топливо, ослабления высокотехнологичного экспорта и колебаний курса доллара.
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Происшествия
У школы в Вольске, где подросток напал на ученицу, не было охраны
Профессиональных охранников и рамок металлоискателя на входе в школу в городе Вольске Саратовской области, где во вторник подросток топором ударил ученицу, не было, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
Обновлено в 13:08
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Турция опровергла данные об ультиматуме США по С-400
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что США не предъявляли Анкаре ультиматума по покупке российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 15:59
Политика
Скандалом завершилось обсуждение Саакашвили в студии «России 1»
Обсуждение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» завершилось скандалом.
Обновлено в 18:14
Музыка
Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях
В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
Обновлено в 13:38
Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено в 15:41
Наука
Умные камеры сменят кнопки на светофорах Вены
Власти Вены установят на некоторых пешеходных переходах в городе камеры, распознающие приближение пешехода и активирующие разрешающий сигнал светофора.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В Нижнем завели дело на полицейского, применившего силу к женщине
В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по факту превышения полицейским должностных полномочий.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета с совладелицей S7
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года
Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.
Обновлено в 18:00
Футбол
Сарри ушел с тренировки «Челси» из-за ссоры игроков
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ушел с тренировки команды из-за ссоры двух футболистов - защитника Давида Луиса и форварда Гонсало Игуаина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:26
Политика
Лидер Косова рассказал о задержании россиянина
Лидер непризнанной Республики Косово Хашим Тачи заявил, что российского гражданина задержали в связи с оказанием сопротивления полиции.
Обновлено в 07:35
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено в 10:50
Космос
«Space cheeseburger»: Астронавт показал, как на МКС выглядит бургер
Астронавт NASA Терри Виртс показал, как выглядят бургеры на Международной космической станции.
Обновлено в 15:59
Театры
Скончался главный дирижер новосибирского «Глобуса» Алексей Людмилин
«С прискорбием сообщаем, что на 78 году жизни скончался заслуженный деятель искусств России, профессор Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки, создатель симфонического оркестра и главный дирижёр Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус» Алексей Анатольевич Людмилин», - говорится в официальном сообщении на сайте театра.
Обновлено в 18:04
Политика
Шойгу прибыл в Японию с рабочим визитом
Министр обороны России Сергей Шойгу приехал в Японию с рабочим визитом.
Обновлено в 17:57
Общество
Москвичей предупредили о торнадо и смерчах после жары
Обновлено в 02:15
Политика
Китай отказался от иранской нефти
КНР прекратила закупки нефти из Ирана после вступления в силу санкций США, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в иранской нефтяной отрасли.
Обновлено вчера в 23:37
Энергетика
Источник: Приобское месторождение «Роснефти» получит инвестиционные стимулы
Ранее сообщалось, что "Роснефть" просила предоставить Приобскому месторождению инвестиционные стимулы в виде вычетов из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), аналогичные инвестстимулам для Самотлорского месторождения.
Обновлено в 18:23
Музыка
Группа Rammstein выпустила новый провокационный клип
Группа Rammstein выпустила новый клип на песню Ausländer. Видео появилось 28 мая на официальном YouTube-канале группы.
Обновлено в 18:16
Энергетика
Росстандарт заявил об улучшении качества автомобильного топлива в РФ
Автомобильное топливо в России стало более качественным. Такие выводы сделали эксперты Роскачества.
Обновлено в 16:33
Гаджеты
Vivo Nex 2 может получить съемную камеру
В результате все мощности тройной оптики будут задействованы во время селфи, что не может не радовать любителей этого вида фотографии.
Обновлено в 04:42
Экономика
Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году
Реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение и в 2019 году, считают экономисты ВШЭ и РАНХиГС.
Обновлено в 17:01
Политика
Папа Римский выступил против «великой стены» Трампа
Папа Римский Франциск выступил с резкой критикой планов президента США по строительству «великой стены» на границе с Мексикой, 28 мая передает агентство Reuters.
Обновлено в 15:10
Музыка
Успех россиянки на украинском «Голос. Дети» возмутил украинцев
Многие пришли в восторг от таланта ребенка, однако нашлись и те, кто высказал возмущение относительно того, что россиянку допустили к участию в проекте.
Обновлено вчера в 20:44
Шоу-бизнес
Кирилл Плетнев переживает кризис после развода с Нино Нинидзе
Отечественный актер Кирилл Плетнев признался, что столкнулся с кризисом после развода с супругой Нино Нинидзе.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
Удар многоглавой бомбы по террористам в Сирии попал на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлено применение кассетной противотанковой авиабомбы против объектов террористов в Сирии.
Обновлено вчера в 10:25
Шоу-бизнес
Темные губы и красный крест: 5-летняя дочь Тимати накрасилась как принцесса Жасмин
Поклонники отметили, что Алиса очень похожа на свою маму Алену Шишкову.
Обновлено в 09:40
Религия
В РПЦ рассказали о судьбе храма в Екатеринбурге
Обновлено в 16:20