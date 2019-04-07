Армия и оружие

США передислоцировали контингент в ЛивииРИА Новости 06:16

Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) приняло решение временно передислоцировать свой контингент в Ливии из соображений безопасности, говорится в заявлении, опубликованном в официальном Twitter командования.
Читать в источнике

Подробнее о событии

США вывели свои войска из Ливии из соображений безопасности

Известия06:31

США временно передислоцировали контингент в Ливии из соображений безопасности

Взгляд.ру06:22

Американские генералы спасаются бегством из Ливии. Видео

Avia.pro05:32

США объявили о выводе своих военных из Ливии

РБК06:13

Видео: у берегов Ливии появились десантные катера США

Российская газета05:35

Африканское командование ВС США передислоцировало часть контингента из Ливии

ТК Звезда05:29

США передислоцировали контингент в Ливии

РИА Новости06:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 06:41, Ашберн
Наука

Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством

Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.
Обновлено вчера в 11:22
Политика

Порошенко заявил, что украинцам не нужен президент-слабак

Украина может очень быстро продвинуться к свободной Европе, но существует и угроза "откатиться под имперскую Россию".
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес

Брат Владимира Кузьмина назвал «бредом» информацию о его онкологическом заболевании

Кузьмин опроверг, что болен раком и даже пригрозил СМИ, распространяющим ложную информацию, судом.
Обновлено в 06:25
Политика

Медведев отверг предложение Володина об изменении конституции

Накануне, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил внести поправки в конституцию и дать право депутатам Государственной думы принимать участие в формировании кабинета министров.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Пожар на станции метро «Чистые пруды» в Москве потушен

Обновлено в 06:35
Хоккей

Кучеров побил рекорд Могильного по очкам за сезон НХЛ

Обновлено вчера в 16:12
Спорт

Тарасова спасла Ягудина от пьянства

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин признался, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вытащила его со дна бутылки,передает "СтарХит".
Обновлено в 04:01
Происшествия

В Подольске в ДТП с участием скорой пострадали пять человек

Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала редкие кадры с ее сыном Платоном

Звезда рассказала о болезни и смерти Жанны Фриске, а также обратилась к ее гражданскому мужу Дмитрию Шепелеву с просьбой позволить сыну Платону видеться с родственниками по материнской линии.
Обновлено в 04:13
Общество

В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии

По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Футбол

«Урал» и «Енисей» определили свои стартовые составы

Тренерские штабы футбольных клубов «Енисея» из Красноярска и екатеринбургского «Урала» определили стартовые составы своих команд на матч 22-го тура российской футбольной Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 06:36
Авто

В Грузии появится завод по производству электромобилей

Обновлено вчера в 14:19
Хоккей

Определились все пары плей-офф Кубка Стэнли

Обновлено в 03:33
Происшествия

На Ставрополье завели дело после осквернения мемориала «Родина-мать»

Обновлено 04 апреля в 10:11
Армия и оружие

Обострение в Донбассе. Киевские силовики несут потери

Текущая статистика потерь сторон вооруженного противостояния очень сильно разнится, что объясняется тактической необходимостью войны, когда чужие потери завышаются, а свои занижаются.
Обновлено в 04:05
Политика

МИД Венгрии вызвал украинского посла

Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в венгерский МИД. Об этом сообщает национальное информационное агентство Румынии Agerpres.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты

Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 15:39
Единоборства

Лобов показал лицо после дебюта в кулачных боях

Турнир прошел в штате Миссисипи. Главным событием стал бой экс-боеца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Лобова и Джейсона Найта.
Обновлено в 06:33
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом

Отравленный предположительно нервно-паралитическим веществом "Новичок" в британском городе Эймсбери Чарли Роули встретился с послом России в Великобритании Александром Яковенко в резиденции главы дипмиссии в Лондоне.
Обновлено в 05:09
Футбол

«Челси» интересуется Левандовски

"Челси" рассматривает вариант с приобретением форварда "Баварии" Роберта Левандовски.
Обновлено в 04:07
Происшествия

На севере Бразилии обрушилась часть моста

Спасатели ищут пропавших без вести после обвала части моста в штате Пара на севере Бразилии, сообщил губернатор штата Элдер Барбалью на заседании специально созданной рабочей группы.
Обновлено в 04:20
Происшествия

В Париже в жилом доме произошел мощный взрыв

Пожар и мощный взрыв произошли в жилом здании на северо-востоке Парижа.
Обновлено вчера в 18:20
Гаджеты

18 дней 28 миллионов пользователей следили за разряжающимся Redmi 7

В конечном результате время работы смартфона составило более 18 дней, а в часовом эквиваленте это составило 435 часов.
Обновлено в 05:11
Наука

Ученые выяснили, что сахар не улучшает, а ухудшает настроение

С немецкими исследователями над изучением влияния сахара на настроение трудились их коллеги из двух британских университетов, которые собрали и проанализировали данные более 30 научных работ.
Обновлено 04 апреля в 12:33
Футбол

«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в белой форме

Сегодня играем в белом! ❄️ #ЛокоЗенит pic.twitter.com/YstqXk8qsd — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) April 7, 2019 Соперник петербуржцев выйдет на поле в красной форме, вратарь — в черной.
Обновлено в 06:35
Политика

Супруга Порошенко скрыла, что родилась на ядерном полигоне

Обновлено в 03:14
Происшествия

Драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

По предварительным данным, конфликт произошел 6 апреля между болельщиками игравших в тот день футбольных команд: обнинского "Кванта" и московского "Торпедо".
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Валерия Золотухина

В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53
Экономика

В Пенсионном фонде разъяснили, кому не выдадут маткапитал

Если жилье не пригодно для жизни или дом скоро снесут, Пенсионный фонд не разрешит тратить на него материнский капитал.
Обновлено 05 апреля в 10:29
Спорт

Финский тренер: миру лыжных гонок не нужны больные норвежцы

Бывший главный наставник финской лыжной сборной Кари-Пекка Кюрё дал свой комментарий по поводу заявлений норвежкой лыжницы Астрид Якобсен о том, что большие нагрузки и количество соревнований приводят к проблемам со здоровьем и увеличению количества случае в астмы.
Обновлено в 05:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Халифа Хафтар
Ливийский военный деятель
Ливийский военный деятель, фельдмаршал, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Ливии с 3 марта 2015 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Триполи
Столица Ливии
Столица Ливии, административный центр одноимённого муницилитета. Население - 1780000 жителей по данным 2007 года. Город расположен на северо-западе страны, на берегу бухты Средиземного моря.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное