Армия и оружие
США передислоцировали контингент в ЛивииРИА Новости 06:16
Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) приняло решение временно передислоцировать свой контингент в Ливии из соображений безопасности, говорится в заявлении, опубликованном в официальном Twitter командования.
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Наука
Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством
Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Порошенко заявил, что украинцам не нужен президент-слабак
Украина может очень быстро продвинуться к свободной Европе, но существует и угроза "откатиться под имперскую Россию".
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
Брат Владимира Кузьмина назвал «бредом» информацию о его онкологическом заболевании
Кузьмин опроверг, что болен раком и даже пригрозил СМИ, распространяющим ложную информацию, судом.
Обновлено в 06:25
Политика
Медведев отверг предложение Володина об изменении конституции
Накануне, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил внести поправки в конституцию и дать право депутатам Государственной думы принимать участие в формировании кабинета министров.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Пожар на станции метро «Чистые пруды» в Москве потушен
Обновлено в 06:35
Хоккей
Кучеров побил рекорд Могильного по очкам за сезон НХЛ
Обновлено вчера в 16:12
Спорт
Тарасова спасла Ягудина от пьянства
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин признался, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вытащила его со дна бутылки,передает "СтарХит".
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала редкие кадры с ее сыном Платоном
Звезда рассказала о болезни и смерти Жанны Фриске, а также обратилась к ее гражданскому мужу Дмитрию Шепелеву с просьбой позволить сыну Платону видеться с родственниками по материнской линии.
Обновлено в 04:13
Общество
В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии
По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Футбол
«Урал» и «Енисей» определили свои стартовые составы
Тренерские штабы футбольных клубов «Енисея» из Красноярска и екатеринбургского «Урала» определили стартовые составы своих команд на матч 22-го тура российской футбольной Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 06:36
Авто
В Грузии появится завод по производству электромобилей
Обновлено вчера в 14:19
Хоккей
Определились все пары плей-офф Кубка Стэнли
Обновлено в 03:33
Происшествия
На Ставрополье завели дело после осквернения мемориала «Родина-мать»
Обновлено 04 апреля в 10:11
Армия и оружие
Обострение в Донбассе. Киевские силовики несут потери
Текущая статистика потерь сторон вооруженного противостояния очень сильно разнится, что объясняется тактической необходимостью войны, когда чужие потери завышаются, а свои занижаются.
Обновлено в 04:05
Политика
МИД Венгрии вызвал украинского посла
Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в венгерский МИД. Об этом сообщает национальное информационное агентство Румынии Agerpres.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты
Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 15:39
Единоборства
Лобов показал лицо после дебюта в кулачных боях
Турнир прошел в штате Миссисипи. Главным событием стал бой экс-боеца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Лобова и Джейсона Найта.
Обновлено в 06:33
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Отравленный предположительно нервно-паралитическим веществом "Новичок" в британском городе Эймсбери Чарли Роули встретился с послом России в Великобритании Александром Яковенко в резиденции главы дипмиссии в Лондоне.
Обновлено в 05:09
Футбол
«Челси» интересуется Левандовски
"Челси" рассматривает вариант с приобретением форварда "Баварии" Роберта Левандовски.
Обновлено в 04:07
Происшествия
На севере Бразилии обрушилась часть моста
Спасатели ищут пропавших без вести после обвала части моста в штате Пара на севере Бразилии, сообщил губернатор штата Элдер Барбалью на заседании специально созданной рабочей группы.
Обновлено в 04:20
Происшествия
В Париже в жилом доме произошел мощный взрыв
Пожар и мощный взрыв произошли в жилом здании на северо-востоке Парижа.
Обновлено вчера в 18:20
Гаджеты
18 дней 28 миллионов пользователей следили за разряжающимся Redmi 7
В конечном результате время работы смартфона составило более 18 дней, а в часовом эквиваленте это составило 435 часов.
Обновлено в 05:11
Наука
Ученые выяснили, что сахар не улучшает, а ухудшает настроение
С немецкими исследователями над изучением влияния сахара на настроение трудились их коллеги из двух британских университетов, которые собрали и проанализировали данные более 30 научных работ.
Обновлено 04 апреля в 12:33
Футбол
«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в белой форме
Сегодня играем в белом! ❄️ #ЛокоЗенит pic.twitter.com/YstqXk8qsd — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) April 7, 2019 Соперник петербуржцев выйдет на поле в красной форме, вратарь — в черной.
Обновлено в 06:35
Политика
Супруга Порошенко скрыла, что родилась на ядерном полигоне
Обновлено в 03:14
Происшествия
Драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
По предварительным данным, конфликт произошел 6 апреля между болельщиками игравших в тот день футбольных команд: обнинского "Кванта" и московского "Торпедо".
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Валерия Золотухина
В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53
Экономика
В Пенсионном фонде разъяснили, кому не выдадут маткапитал
Если жилье не пригодно для жизни или дом скоро снесут, Пенсионный фонд не разрешит тратить на него материнский капитал.
Обновлено 05 апреля в 10:29
Спорт
Финский тренер: миру лыжных гонок не нужны больные норвежцы
Бывший главный наставник финской лыжной сборной Кари-Пекка Кюрё дал свой комментарий по поводу заявлений норвежкой лыжницы Астрид Якобсен о том, что большие нагрузки и количество соревнований приводят к проблемам со здоровьем и увеличению количества случае в астмы.
Обновлено в 05:52