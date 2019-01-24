Политика

США передали России письмо с требованиями по соблюдению ДРСМДТАСС 10:55

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил 4 декабря по итогам встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран - членов НАТО в Брюсселе, что Вашингтон прекратит выполнять свои обязательства по ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к исполнению договора.
Читать в источнике
с чего всё началось

США передали России письмо с требованиями по соблюдению ДРСМД

Вашингтон передал Москве документ, в котором излагаются требования Соединенных Штатов по соблюдению Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
ТАСС10:55

Подробнее о событии

США передали РФ письмо с требованиями по ДРСМД

Комсомольская правда14:40

В США заявили об отсутствии намерения размещать ракеты в Европе

Взгляд.ру10:36

США потребовали от России соблюдения ДРСМД

News.ru12:55

Эксперт прокомментировал передачу России письма от США по ДРСМД

RT на русском14:03

В Госдепе высказались о размещении ракет США в Европе

Газета.Ru10:42

США передали России письмо с требованием соблюдения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Эхо Москвы14:31

США передали России письмо с требованиями по соблюдению ДРСМД

ТАСС10:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 16:36, Ашберн
Происшествия

В жилом доме в Балашихе прогремел взрыв

Обновлено в 13:11
Происшествия

Появилось видео нападения на полицейских в Нальчике

В Сети появилась видеозапись с кадрами нападения на сотрудников ДПС в столице Кабардино-Балкарии.
Обновлено в 13:20
Авто

«Автотор» начал выпуск новой модели седана KIA K900 в Калининграде

Российский автомобильный холдинг "Автотор" приступил к серийному производству новой модели седана KIA K900 на заводе в Калининграде, сообщила в четверг пресс-служба компании.
Обновлено в 12:26
Спорт

Тарасова и Морозов заняли второе место на чемпионате Европы

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли серебряную медаль в парном катании на чемпионате Европы в Минске.
Обновлено в 15:04
Авто

Toyota подготовила юбилейную версию Land Cruiser 200

Компания Toyota отметит 60-летие внедорожника Land Cruiser на рынке США выпуском его специальной версии – Land Cruiser Heritage Edition.
Обновлено в 01:19
Политика

Мадуро закрыл посольство и все консульства Венесуэлы в США

Обновлено в 16:23
Транспорт

Калининско-Солнцевскую линию метро продлят до аэропорта Внуково

Градостроительно-земельная комиссия Москвы в четверг одобрила проект планировки продления Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Обновлено в 07:02
Наука

Ученые назвали приближающие преждевременную смерть продукты

Американские ученые выяснили, что даже одна порция жареной курицы увеличивает риск преждевременной смерти на 13%.
Обновлено вчера в 22:22
Авто

Skoda назовет новый кроссовер Skoda Kamiq

Что интересно, чехи продолжают называть свои кроссоверы в одной и той же манере: начиная с «К» и заканчивая «Q». В частности, название Kamiq с языка интуитов (коренного населения северной части Канады и Гренландии) означает некий предмет, который настолько сильно подходит своему владельцу, что ощущается им, как вторая кожа.
Обновлено в 03:41
Гаджеты

Vivo тоже представила смартфон без портов и отверстий

Вслед за вчерашним «цельнокерамическим» Meizu Zero, китайская компания Vivo тоже представила смартфон без портов и отверстий в корпусе.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие

Появились новые фото тяжелого беспилотника «Охотник»

В Сети опубликованы новые фото тяжелого ударного беспилотника "Охотник". Аппарат готовят к первому полету.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Полиция прекратила поиски пропавшего самолёта с футболистом «Кардиффа»

Полиция острова Гернси сообщила об окончательном прекращении поисковых работ пропавшего самолёта, на борту которого находился аргентинский нападающий футбольного клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Сала.
Обновлено в 10:51
Политика

Стрелку «Часов Судного дня» оставили на двух минутах до полуночи

Самое далекое от полуночи положение стрелок (без 17 минут) было в 1991 году, когда СССР и США подписали договор о сокращении стратегического вооружения.
Обновлено в 10:52
Происшествия

При столкновении «скорой» и такси в Москве пострадали четыре человека

Обновлено в 16:01
Авто

Bentley представит в Женеве специальную юбилейную модель

В честь знаменательного события в истории компании Bentley - столетнего юбилея - в 2019 году будет выпущена специальная модель.
Обновлено вчера в 23:04
Общество

Раскрыт доход заявившей о ненужности денег после 30 лет чиновницы

Писарева объяснила это тем, что женщинам, которые рожают детей после 30 лет, "никакие деньги уже не нужны", а "малыш, которого они будут любить", важнее.
Обновлено в 09:15
Общество

«Было выпито все»: дореволюционные традиции празднования Татьянина дня

Обновлено в 09:21
Транспорт

В Саратовской области из-за снегопада задерживаются поезда

Обновлено в 13:54
Авто

Могут самовозгораться: в Kia и Hyundai нашли опасный изъян

Специалисты американского института страхования безопасности дорожного движения (IIHS) определили, какие именно модели автомобилей южно-корейского автопрома имеют наибольший риск возгорания.
Обновлено в 15:15
Происшествия

В Историческом музее пропала древняя икона

Государственный исторический музей в Москве обратился в полицию с заявлением о пропаже древней иконы "Богоматерь Смоленская Шуйская" (Вологда, XVI век), рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Суд оправдал всех фигурантов «макового дела»

Брянский областной суд вынес оправдательный приговор всем фигурантам дела о контрабанде пищевого мака, сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:00
Политика

Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову

Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.
Обновлено в 06:24
Политика

Янукович заочно приговорен к 13 годам тюрьмы

Обновлено в 10:04
Наука

В Китае клонированы пять идентичных макак

Ученые использовали фибробласты макаки-донора для клонирования пяти новых обезьян при помощи метода переноса ядра соматической клетки - так называемого "терапевтического клонирования".
Обновлено вчера в 23:56
Гаджеты

Polestar показала новую информационно-развлекательную систему

В компании сообщили, что вторая модель марки, а это фастбек с индексом 2, получит новую информационно-развлекательную систему, созданную на базе операционно-развлекательной системы Android.
Обновлено в 07:53
Космос

Ученые назвали причину появления жизни на Земле

Обновлено в 04:22
Происшествия

В администрации Нефтеюганска прошли обыски

Обновлено в 00:58
Политика

Алекс Салмонд отпущен после допроса

Бывший первый министр Шотландии, ведущий политической программы The Alex Salmond Show на канале RT Алекс Салмонд отпущен после допроса.
Обновлено в 10:08
Общество

Экс-жена Цеповяза из «банды Цапков» отсудила у него более 4 млн руб

Обновлено в 10:08
Происшествия

Бывший замминистра энергетики задержан по подозрению в мошенничестве

По предварительной информации, оба задержанных являются подозреваемыми в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Обновлено в 08:04
ещё по теме
Главное