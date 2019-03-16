США перебросили в Европу ядерные бомбардировщикиРИА Новости вчера в 12:30

с чего всё началось

На авиабазу Фэрфорд в Великобритании прибыли два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress. Самолеты с позывными DRYER91 и DRYER92 вылетели с авиабазы Барксдейл в Луизиане и приземлились утром на британском аэродроме, следует из данных ресурса MilRadar.

Происшествия Макрон обвинил протестующих французов в попытке уничтожить республику Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты «желтых жилетов», назвав их участников людьми, которые хотят уничтожить республику.

Политика Десятки демонстрантов захватили здание гостелевидения в Сербии Несколько десятков протестующих ворвались в здание сербского телевидения РТС в субботу в ходе массовой антиправительственной акции.

Происшествия Родственники погибших в авиакатастрофе россиян прилетели в Эфиопию Пятеро родственников россиян, погибших в авиакатастрофе в Эфиопии, прилетели в Аддис-Абебу и уже сдали анализ ДНК, запланирован их вылет на место ЧП, сообщили РИА Новости в консульском отделе посольства.

Политика Американское СМИ предрекло США банкротство из-за военных расходов Автор издания заявляет, что постоянно растущие расходы на армию превращают США в банкрота, а правительство и чиновники постоянно обманывают население, требуя все больше финансирования на военные нужды.

Политика Украинская журналистка не обнаружила в Крыму ностальгии по Украине Автор блога на украинском интернет-портале "Страна.ua" Олеся Медведева по итогам своей поездки в Крым констатировала, что жители полуострова не хотят возвращаться в состав Украины.

Политика Климкин не считает массовый отъезд украинцев за рубеж катастрофой Массовый отъезд украинцев в другие страны в поисках работы не является катастрофой.

Происшествия Премьер Новой Зеландии рассказала о получении «манифеста» стрелка Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн рассказала, что получила «манифест» обвиняемого в нападении на мечети в Крайстчерче Брентона Тарранта за девять минут до трагедии.

Автоспорт Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл Гран-при Австралии Финский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Валттери Боттас стал победителем первого этапа сезона - Гран-при Австралии.

Происшествия При стрельбе на Западном берегу Иордана пострадали трое израильтян В результате стрельбы, произошедшей в районе населённого пункта Ариэль на Западном берегу реки Иордан, пострадали три израильтянина.

Армия и оружие В России появятся фрегаты, способные нести почти 50 ракет «Калибр» В России появятся модернизированные фрегаты проекта 22350М, которые способны нести на борту до 48 крылатых ракет "Калибр".

Экономика УВЗ решил поставлять бульдозеры и железнодорожные составы в Сирию Уралвагонзавод начал продвижение своей дорожно-строительной техники и подвижных железнодорожных составов в Сирию.

Единоборства Нурмагомедов ответил на вызов Фергюсона Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов ответил на вызов американца Тони Фергюсона.

Происшествия Три человек провалились под лед в Петербурге, один погиб Три человека провалились под лед в Колпинском районе в Петербурге. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС города.

Происшествия Дочь Майкла Джексона пыталась покончить с собой Американская актриса и дочь поп-певца Майкла Джексона Пэрис выписана из клиники Лос-Анджелеса после попытки суицида.

Политика Трамп обвинил Google в помощи Китаю и его армии Президент США Дональд Трамп обвинил компанию Google в помощи Китаю и его армии после того, как председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС Соединенных Штатов Джозеф Данфорд заявил, что работа интернет-гиганта в КНР приносит пользу вооруженным силам этой страны.

Армия и оружие В Японии создадут ракету с дальностью действия 400 км Минобороны Японии планирует разработать крылатую ракету с дальностью действия 400 км, чтобы истребители ВВС страны получили возможность атаковать противника вне пределов досягаемости его ПВО.

Происшествия Более 40 человек стали жертвами наводнений в Индонезии Как минимум 42 человека погибли в результате наводнений в индонезийской провинции Папуа.

Политика Порошенко назначил нового врио главы Службы внешней разведки Президент Украины Петр Порошенко назначил Андрея Алексеенко временно исполняющим обязанности председателя Службы внешней разведки (СВР) страны, соответствующий указ размещен на сайте главы государства.