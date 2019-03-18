Армия и оружие

США перебросили в Европу шесть стратегических бомбардировщиков B-52ТАСС вчера в 22:22

Шесть стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52, дислоцированных на базе в штате Луизиана, были переброшены в Европу для "интеграции на театре действий и участия в воздушных учениях" совместно с союзниками и партнерами по НАТО.
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Американцы так «рады» торжеству демократии в Крыму, что перебросили бомбардировщики поближе к России

Новостной фронт03:27

Прибытие ядерного бомбардировщика ВВС США в Европу сняли на видео

Российская газета18 марта в 06:23

«Сигнал российскому населению». Зачем в Европу переброшены ядерные бомбардировщики США

BaltNews.lt18 марта в 06:12

США перебросили в Европу шесть стратегических бомбардировщиков B-52

ТАССвчера в 22:22

США перебросили в Европу шесть бомбардировщиков B-52

Коммерсантъ03:20

CNN назвал переброску B-52 в Европу «сигналом для России»

РБК01:20

CNN назвал переброску бомбардировщиков США в Европу «сигналом» для России и Крыма

Взгляд.рувчера в 23:41
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Происшествия

Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее

Обновлено вчера в 17:57
Шоу-бизнес

Юлию Началову похоронят в любимом платье

Как сообщает ФАН, Началову похоронят в ее любимом платье, которое сама артистка считала счастливым.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие

Армия начала получать модернизированные комплексы управления войсками

Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») приступил к началу поставок модернизированных комплексов организации связи и управления войсками Р-090К в Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия

Из банковской ячейки в Москве похитили около 28 млн рублей

Обновлено в 02:10
Политика

Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику

В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Транспорт

Власти Москвы пояснили, кому следует ограничить въезд в пределы МКАД

Обновлено в 03:18
Политика

Губернатор Мурманской области ушла в отставку

Обновлено в 03:03
Происшествия

Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до шести

Число жертв взрыва в Кабуле во время празднования Навруза возросло до 6 человек, еще 23 получили ранения, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на данные министерства здравоохранения Афганистана.
Обновлено в 02:51
Авто

Составлен портрет владельца автомобиля Land Rover в России

Специалистами организован опрос, в котором приняли участие более 2 тысяч обладателей машин британской компании Land Rover.
Обновлено в 03:05
Экономика

СП выявила нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств

Счетная палата проверила правомерность и результативность использования в 2016-2018 годах бюджетных инвестиций и внебюджетных источников, а также средств федерального бюджета, направленных на сохранение культурно-исторического наследия.
Обновлено в 02:07
Футбол

Валерий Газзаев: «Руководители „Енисея“ не стоят и мизинца Аленичева и Титова, чтобы такое себе позволять»

О главных событиях марта в российском футболе рассуждает знаменитый отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны, сейчас зампредседателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Побольше бы таких игр, и не будем вылетать от "Вильярреала".
Обновлено вчера в 17:05
Транспорт

Участок кольцевой линии метро в Петербурге появится к 2034 году

Обновлено в 00:46
Происшествия

В Якутске арестованы ещё два мигранта по делу об изнасиловании женщины

Мэр Якутска Сардана Авксеньтьева пообещала разобраться с проблемой нелегальных мигрантов.
Обновлено в 02:21
Общество

Названы самые ленивые регионы России

В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Шоу-бизнес

Ваенга раскрыла диагноз, из-за которого ей пришлось отменить концерты

Обновлено в 02:42
Политика

ФСБ России рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака

Как сообщает «Коммерсантъ», ФСБ России сняла гриф секретности с уголовного дела против адмирала Александра Колчака, который в годы Гражданской войны был одним из руководителей Белого движения, а также занимал должности Верховного правителя России и Верховного главнокомандующего Русской армией.
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия

Два россиянина застрелены при совершении ограбления на Бали

Организованная группа из семи человек совершила нападение на пункт обмена валют на острове Бали.
Обновлено вчера в 05:40
Политика

В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки

Обновлено вчера в 23:07
Происшествия

ФСБ проводит обыски в Центре питания Универсиады-2019

Обновлено в 03:17
Общество

В Екатеринбурге оштрафуют магазин, который бесплатно раздавал еду

Обновлено вчера в 05:37
Финансы

Россиянам разъяснили новую схему индексации пенсий

По нынешней схеме пенсионер бы получил доплату уже не в 2 тысячи рублей, а в 1640 рублей, и его пенсия составила бы 10 404 рубля, а по новой схеме - более 11 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 02:22
Общество

Составлен портрет хейтера в Рунете

Обновлено в 00:16
Музыка

Мари Краймбрери покажет, что «Мелкая здесь»

Мари Краймбрери даст большой сольный концерт в Москве на сцене Adrenaline Stadium 3 ноября 2019 года.
Обновлено в 03:27
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Артиста Анатолия Адоскина похоронят на Донском кладбище

Обновлено вчера в 13:50
Экономика

Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходом

Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes.
Обновлено в 02:59
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В посольстве США опровергли передачу Украине списка «неприкасаемых»

Посольство США на Украине опровергло слова генерального прокурора страны Юрия Луценко о передаче ему списка "неприкасаемых", сообщает телеканал ТСН.
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Футбол

Сборная России берет старт в отборе Евро-2020 матчем в Бельгии

Сборная России по футболу гостевым матчем против бельгийцев в четверг начинает выступление в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено вчера в 17:10
Музыка

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Общество

«Мы не можем всем помочь»: самые любопытные ответы главы Забайкалья

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