Армия и оружие
США перебросили в Европу шесть стратегических бомбардировщиков B-52ТАСС вчера в 22:22
Шесть стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52, дислоцированных на базе в штате Луизиана, были переброшены в Европу для "интеграции на театре действий и участия в воздушных учениях" совместно с союзниками и партнерами по НАТО.
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«Сигнал российскому населению». Зачем в Европу переброшены ядерные бомбардировщики США
BaltNews.lt18 марта в 06:12
CNN назвал переброску бомбардировщиков США в Европу «сигналом» для России и Крыма
Взгляд.рувчера в 23:41
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Как сообщает «Коммерсантъ», ФСБ России сняла гриф секретности с уголовного дела против адмирала Александра Колчака, который в годы Гражданской войны был одним из руководителей Белого движения, а также занимал должности Верховного правителя России и Верховного главнокомандующего Русской армией.
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