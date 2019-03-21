Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-52Известия 00:10
ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд. Целью названы совместные с партнерами по НАТО учения. Как пишет CNN, действия Вашингтона стоит рассматривать как сигнал России, которая празднует пятилетие воссоединения с Крымом.
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«Сигнал российскому населению». Зачем в Европу переброшены ядерные бомбардировщики США
BaltNews.lt18 марта в 06:12
CNN назвал переброску бомбардировщиков США в Европу «сигналом» для России и Крыма
Взгляд.рувчера в 23:41
CNN: США отметили годовщину присоединения Крыма переброской «ядерных» B-52 в Европу
Газета.Ruвчера в 23:25
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Уолтер Афанасьев — автор хитов Мэрайи Кэри «All I want for christmas is you» и «My all», продюсер бессмертной композиции Селин Дион «My heart will go on», обладатель премии «Грэмми».
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Сборная Германии сыграла вничью с Сербией в товарищеском матче
Сборная Германии по футболу разошлась миром с командой Сербии в контрольном матче.
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Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd, кредиторы обанкротившейся инжиниринговой компании «Группа E4», требуют привлечь к солидарной ответственности на 33,6 млрд рублей экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших компанию — бывшего президента «Группы E4» Андрея Малышева и экс-супругу Абызова Екатерину Сиротенко, сообщает «РИА Новости».
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