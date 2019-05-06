США отзывают своего посла с УкраиныИА Новороссия вчера в 14:51

Чрезвычайный и полномочный посол США на Украине Мари Йованович 20 мая завершает работу на своей должности, сообщает украинское издание ZN.UA со ссылкой на дипломатические источники.

США отзывают своего посла с Украины

Политика ЦИК Турции отменил итоги выборов мэра Стамбула ЦИК Турции принял решение об отмене итогов выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, заявил представитель правящей Партии справедливости и развития в ЦИК Реджеп Озель.

Политика Лавров: не вижу в США сторонников военного решения по Венесуэле Министр иностранных дел России после встречи с госсекретарём США Майком Помпео заявил, что не видит сторонников военного решения вопроса в Венесуэле.

Происшествия Появилось видео загоревшегося в Шереметьево самолета Очевидец передал в распоряжение РБК видео, на котором виден горящий в аэропорту Шереметьево самолет.

Политика В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду Минприроды России готовится запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

Кино Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе Зрители популярного телевизионного сериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила в эфир.

Общество Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда Российская писательница, переводчица и эссеист Елена Чижова в интервью Neue Zurcher Zeitung заявила, что глава СССР Иосиф Сталин является одним из виновников блокады Ленинграда.

Общество Катар выделит Палестине 480 миллионов долларов Катар окажет финансовую помощь Палестинской национальной администрации. Речь идет о сумме 480 миллионов долларов.

Политика Генпрокуратура вызвала Порошенко на допрос Генпрокуратура Украины вызвала президента страны Петра Порошенко на допрос.

Религия Православные христиане отмечают Радоницу Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших.

Происшествия Один из «черных ящиков» сгоревшего SSJ-100 серьезно поврежден Параметрический самописец лайнера SSJ-100, который загорелся после аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево 5 мая, получил серьезные повреждения.

Финансы Венесуэла еще больше либерализовала свой валютный рынок Лишь в августе 2018 года власти либерализовали доллар, однако оставили официальный курс DICOM, который только в последние месяцы стал реально близок и даже выше курса "черного рынка".

Экономика Morgan Stanley откажется от деятельности в России «Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», — сообщается в документе.

Политика Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.

Финансы Доходность вкладов в крупнейших банках упала до минимума с начала года Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась до минимального уровня с начала года, свидетельствует статистика Центробанка.

Экономика ЦБ счел деловую репутацию миллиардера Бойко неудовлетворительной Центробанк России уведомил о неудовлетворительной деловой репутации российского миллиардера Олега Бойко, состояние которого Forbes оценивает в $1,2 млрд.