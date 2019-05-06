Политика
США отзывают своего посла с УкраиныИА Новороссия вчера в 14:51
Чрезвычайный и полномочный посол США на Украине Мари Йованович 20 мая завершает работу на своей должности, сообщает украинское издание ZN.UA со ссылкой на дипломатические источники.
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Шоу-бизнес
У Меган Маркл и принца Гарри родился сын
Обновлено вчера в 09:43
Политика
ЦИК Турции отменил итоги выборов мэра Стамбула
ЦИК Турции принял решение об отмене итогов выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, заявил представитель правящей Партии справедливости и развития в ЦИК Реджеп Озель.
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Лавров: не вижу в США сторонников военного решения по Венесуэле
Министр иностранных дел России после встречи с госсекретарём США Майком Помпео заявил, что не видит сторонников военного решения вопроса в Венесуэле.
Обновлено вчера в 11:45
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия
На Бухарестской улице прорвало трубу с кипятком
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
Появилось видео загоревшегося в Шереметьево самолета
Очевидец передал в распоряжение РБК видео, на котором виден горящий в аэропорту Шереметьево самолет.
Обновлено 05 мая в 12:39
Происшествия
В Москве частично перекрыли Лефортовский тоннель из-за ДТП
Обновлено вчера в 19:12
Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
Минприроды России готовится запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
Кино
Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе
Зрители популярного телевизионного сериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила в эфир.
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия
Опубликован полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево SSJ 100
Обновлено вчера в 12:09
Общество
Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда
Российская писательница, переводчица и эссеист Елена Чижова в интервью Neue Zurcher Zeitung заявила, что глава СССР Иосиф Сталин является одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
Пассажир «Суперджета»: «Я снял, как горел наш самолёт»
Обновлено вчера в 18:04
Общество
Катар выделит Палестине 480 миллионов долларов
Катар окажет финансовую помощь Палестинской национальной администрации. Речь идет о сумме 480 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 18:55
Политика
Генпрокуратура вызвала Порошенко на допрос
Генпрокуратура Украины вызвала президента страны Петра Порошенко на допрос.
Обновлено вчера в 08:40
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Один из «черных ящиков» сгоревшего SSJ-100 серьезно поврежден
Параметрический самописец лайнера SSJ-100, который загорелся после аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево 5 мая, получил серьезные повреждения.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
Сотрудники «Аэрофлота» и «Шереметьево» не смеялись над пожаром SSJ-100 на видео
Обновлено вчера в 19:04
Финансы
Венесуэла еще больше либерализовала свой валютный рынок
Лишь в августе 2018 года власти либерализовали доллар, однако оставили официальный курс DICOM, который только в последние месяцы стал реально близок и даже выше курса "черного рынка".
Обновлено вчера в 22:07
Экономика
Morgan Stanley откажется от деятельности в России
«Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», — сообщается в документе.
Обновлено вчера в 19:39
Политика
Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок
Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 11:35
Политика
Кремль не комментирует запрет «Бессмертного полка» в СНГ
Обновлено вчера в 07:55
Происшествия
Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 10:11
Хоккей
Панарин – о будущем в «Коламбусе»: кто знает, я не думаю об этом
Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин после вылета клуба из Кубка Стэнли коснулся темы своего будущего.
Обновлено вчера в 22:26
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
Пассажирам самолетов напомнили, как спасаться при крушении
Обновлено вчера в 17:26
Происшествия
При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек
Обновлено вчера в 13:55
Финансы
Доходность вкладов в крупнейших банках упала до минимума с начала года
Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась до минимального уровня с начала года, свидетельствует статистика Центробанка.
Обновлено вчера в 11:45
Экономика
ЦБ счел деловую репутацию миллиардера Бойко неудовлетворительной
Центробанк России уведомил о неудовлетворительной деловой репутации российского миллиардера Олега Бойко, состояние которого Forbes оценивает в $1,2 млрд.
Обновлено вчера в 14:34
Армия и оружие
В Алеппо заработал остановленный на три года мукомольный завод
Мукомольный завод вновь заработал в Алеппо после трехлетнего перерыва.
Обновлено вчера в 22:06
Футбол
Азмун — Кокорину: с нетерпением жду тебя на нашем чемпионском стадионе
«С нетерпением жду тебя на нашем чемпионском стадионе в скором времени», — написал Азмун на странице в «Инстаграме».
Обновлено вчера в 16:52