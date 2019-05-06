США отзывают посла на Украине, узнали СМИГазета.Ru 13:44

Согласно имеющейся информации, в настоящее время Йованович находится в Вашингтоне для проведения консультаций. "В ближайшую субботу, 11 мая, посол должна прилететь на Украину", - отмечает издание. Уточняется, что 20 мая посол вернется в США.

Общество В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".

ЖКХ Украинский Первомайск остался без воды из-за долгов Украинский город Первомайск в Николаевской области остался без воды из-за долгов водоканала за электроэнергию.

Происшествия Самолет Симферополь-Москва подал экстренный сигнал о потере радиосвязи В понедельник, 6 мая, пассажирский самолет А-320 компании "Аэрофлот", направлявшийся рейсом Симферополь-Москва, подал экстренный сигнал о потере радиосвязи.

Политика Конгрессмены США требуют от Трампа представить доклад о санкциях в рамках акта Магнитского "В настоящее время администрация опоздала с предоставлением необходимого Конгрессу доклада на более чем четыре месяца, а Министерство финансов США в последний раз в декабре 2017 года вводило санкции против физических лиц из РФ в рамках акта Магнитского", - говорится в письме.

Происшествия СК назвал версии причин аварии в аэропорту Шереметьево Причинами аварии лайнера SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево могли стать недостаточная квалификация пилотов и лиц, проводивших технический осмотр судна, а также неисправность самого самолёта и неблагоприятные метеоусловия, заявили в СК России.

Авто Mercedes-Benz отзывает в России более 1,5 тысячи автомобилей S-Class В сообщении говорится, что Mercedes-Benz отзывает в России почти 1,6 тыс. седанов S-Class, реализованных в стране в период с марта 2017 года по июнь прошлого года.

Происшествия На газопроводе «Ямбург–Поволжье» произошла авария В Свердловской области произошла авария на участке газопровода «Ямбург–Поволжье», пострадавших нет.

Происшествия Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден Параметрический черный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) оказался серьезно поврежден.

Шоу-бизнес У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец Как сообщил официальный аккаунт герцогов Сассекских в инстаграме, у Меган Маркл и принца Гарри родился мальчик.

Кино Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе Зрители популярного телевизионного сериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила в эфир.

Происшествия Три автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе "В районе дома 45 по Варшавскому шоссе столкнулись три автомобиля: два легковых и [автомобильный] кран, погиб один человек", - сказали в ведомстве.

Шоу-бизнес Диана Шурыгина опубликовала снимок топлес Некоторые пользователи сочли снимок очень искренним и милым.

Происшествия Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.

Политика «Нафтогаз» обвинил «Газпром» в нарушении конкуренции В конце апреля Витренко обвинил Москву в подготовке новой газовой войны из-за повышения объемов газа, который «Газпром» направлял в хранилища в европейских странах.

Общество Суд отклонил жалобу акционеров Совхоза им. Ленина по иску к Грудинину Акционеры совхоза подали иск против Грудинина осенью 2018 г. Они требовали взыскать с него в пользу предприятия около 1,1 млрд руб. ущерба и 1 млн руб. упущенной выгоды, позже сумма требований была увеличена на 1 млрд руб.

Гаджеты Apple сняла с производства iPhone 6 Apple официально прекратила производство старых моделей до серии iPhone 6S. Стартовыми моделями теперь будут iPhone 7 и iPhone 8.

Происшествия В Петербурге водитель сбил двух пешеходов Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в центре Петербурга, где водитель автомобиля сбил двух пешеходов.