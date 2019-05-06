Политика

США отзывают посла на Украине, узнали СМИГазета.Ru 13:44

Согласно имеющейся информации, в настоящее время Йованович находится в Вашингтоне для проведения консультаций. "В ближайшую субботу, 11 мая, посол должна прилететь на Украину", - отмечает издание. Уточняется, что 20 мая посол вернется в США.
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Московский Комсомолец12:16
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Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
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Происшествия

Москвич из-за сорвавшегося свидания убил кошку и послал фото девушке

Москвич из-за сорвавшегося свидания выкинул свою кошку из окна восьмого этажа, а затем отправил фото мертвого животного девушке, с которой должен был встретиться, сообщается на сайте ГУМВД по столице.
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Происшествия

Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель

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В Петербурге на Невском проспекте иномарка въехала в группу пешеходов

Иномарка потеряла управление, въехала в строительные леса и затем влетела в группу пешеходов. Два человека попали под колеса.
Обновлено в 14:05
Происшествия

В Турции при прыжке с парашютом погиб российский турист

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«Нормально сел, с огоньком!»: смеющиеся во время трагедии сотрудники Шереметьево попали на видео

«Нормально сел, с огоньком!» - звучит голос его коллеги за кадром.
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Эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что за пять лет санкций Россия сократила объем международных расчетов в долларах почти на 13 процентов, увеличив долю евро и рублей на 26 и 14 процентов соответственно.
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Обновлено в 11:57
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Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

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Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес

После развода у Анджелины Джоли обострился лицевой паралич

Недавно знаменитость дала интервью журналу Vanity Fair, в котором поведала, что уже долгое время страдает от паралича Белла — нервного заболевания, из-за которого у нее периодически немеют мышцы лица.
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Происшествия

СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево

Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
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Политика

Мэй тайно обсуждает повторный референдум по Brexit

Британский премьер-министр Тереза Мэй провела тайное обсуждение возможности проведения повторного референдума по выходу страны из Евросоюза.
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Все фрагменты сгоревшего самолета изъяты с ВПП в Шереметьево

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Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы

Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
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В Канаде благотворительная организация Toronto Cat Rescue пытается спасти сотни кошек, обнаруженных в квартире одного из местных жителей.
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