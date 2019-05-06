США отзывают посла на Украине, узнали СМИГазета.Ru 13:44

Согласно имеющейся информации, в настоящее время Йованович находится в Вашингтоне для проведения консультаций. "В ближайшую субботу, 11 мая, посол должна прилететь на Украину", - отмечает издание. Уточняется, что 20 мая посол вернется в США.

Происшествия При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.

Гаджеты Компания Apple откроет магазин в отреставрированной библиотеке Карнеги Американская компания Apple 11 мая откроет очередной фирменный магазин.

Футбол Икер Касильяс выписан из больницы 1 мая Касильяс перенес сердечный приступ на тренировки, после чего Икер был срочно госпитализирован.

Кино Съёмочная группа «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе Комментариев от компании НВО пока не было. Зрители неоднозначно восприняли допущенную съёмочной группой ошибку.

Шоу-бизнес У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец Как сообщил официальный аккаунт герцогов Сассекских в инстаграме, у Меган Маркл и принца Гарри родился мальчик.

Происшествия Москвич из-за сорвавшегося свидания убил кошку и послал фото девушке Москвич из-за сорвавшегося свидания выкинул свою кошку из окна восьмого этажа, а затем отправил фото мертвого животного девушке, с которой должен был встретиться, сообщается на сайте ГУМВД по столице.

Происшествия В Петербурге на Невском проспекте иномарка въехала в группу пешеходов Иномарка потеряла управление, въехала в строительные леса и затем влетела в группу пешеходов. Два человека попали под колеса.

Экономика Глава Ямала задекларировал 65 млн рублей дохода за 2018 год Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов задекларировал доход в размере 64,9 млн рублей за 2018 год, сообщается в понедельник, 6 мая, на сайте правительства региона.

Экономика Нам не по пути. Россия рекордными темпами сокращает расчеты в долларах Эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что за пять лет санкций Россия сократила объем международных расчетов в долларах почти на 13 процентов, увеличив долю евро и рублей на 26 и 14 процентов соответственно.

Политика Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.

Шоу-бизнес После развода у Анджелины Джоли обострился лицевой паралич Недавно знаменитость дала интервью журналу Vanity Fair, в котором поведала, что уже долгое время страдает от паралича Белла — нервного заболевания, из-за которого у нее периодически немеют мышцы лица.

Происшествия СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Армия и оружие Солдат НАТО влез на памятник советским воинам в Эстонии В эстонском Силламяэ военнослужащий одной из стран НАТО залез на памятник советским воинам.

Политика Мэй тайно обсуждает повторный референдум по Brexit Британский премьер-министр Тереза Мэй провела тайное обсуждение возможности проведения повторного референдума по выходу страны из Евросоюза.

Происшествия Все фрагменты сгоревшего самолета изъяты с ВПП в Шереметьево Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, со взлетно-посадочной полосы в Шереметьево изъяты все фрагменты сгоревшего накануне самолета.

Политика Украина получила «чистую» нефть из России Качественная российская нефть начала поступать с линейно-производственной диспетчерской станции «Мозырь» в систему нефтепроводов «Дружба» в украинском направлении.

Общество Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.