Политика

США отзывают часть дипломатов из ВенесуэлыКоммерсантъ вчера в 18:29

Венесуэльская армия остается верной действующему правительству во главе с Николасом Мадуро. Сам он заявил, что за попыткой госпереворота в стране стоят США, и разорвал с ними дипломатические отношения. Господин Мадуро также поручил закрыть посольство и консульства Венесуэлы в США.
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США отзывают часть дипломатов из Венесуэлы и грозят военным вмешательством

Вести.Ru01:05

Что случилось этой ночью: пятница, 25 января

Интерфакс00:03

AP: США отзывают часть дипломатов из Венесуэлы

Газета.Ruвчера в 18:37

Дипломатов США в Венесуэле позвали домой

Lenta.ruвчера в 18:42

США отзывают часть дипломатов из Венесуэлы

Коммерсантъвчера в 18:29

NBC: Госдеп отзывает часть дипломатов из Венесуэлы

RT на русскомвчера в 18:23

США отзывают часть своих дипломатов из посольства в Венесуэле

ТАССвчера в 18:09
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Политика

Кадыров вступился за российскую журналистку Скабееву

Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

Сообщения о минировании объектов в ряде регионов оказались ложными

Больницы Иркутска, получившие по электронной почте сообщения о «минировании», восстановили работу в штатном режиме, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 01:01
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Виторган отреагировал на новое появление Собчак в компании Богомолова

Актер Максим Виторган попросил больше не сообщать ему о том, что его супруга Ксения Собчак снова замечена в компании режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

Мэр Нефтеюганска госпитализирован после обысков в администрации

В Нефтеюганске - крупном городе Югры - после обысков и проверок в мэрии в больницу обратился глава муниципалитета Сергей Дегтярев.
Обновлено в 01:36
Политика

Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову

Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.
Обновлено вчера в 06:24
Технологии

Россиян решили обложить налогом на смартфоны

В России планируют ввести платную регистрацию всех устройств, обладающих IMEI-кодами (международным идентификатором мобильного оборудования): от смартфонов до некоторых моделей водосчетчиков.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие

Появились новые фото тяжелого беспилотника «Охотник»

В Сети опубликованы новые фото тяжелого ударного беспилотника "Охотник". Аппарат готовят к первому полету.
Обновлено вчера в 04:42
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Еврокапитал-Альянс»

Решением Банка России утром 25 января отозвана лицензия у ООО КБ «Еврокапитал-Альянс», занимавшего 322-е место в банковской системе страны.
Обновлено в 00:43
Политика

Без двух минут до конца света. Стрелки часов Судного дня не сдвинулись

Напомним, в момент обострения отношений между Соединенными Штатами и Северной Кореей зимой 2018 года стрелки часов Судного дня были установлены на отметке, после которой до наступления ядерной катастрофы остается «две минуты».
Обновлено вчера в 19:53
Общество

Минобороны рассекретило новые документы о блокаде Ленинграда

Минобороны впервые опубликовало архивные документы, касающиеся жизни блокадного Ленинграда и фронтовых операции по прорыву блокады.
Обновлено в 01:06
Авто

В Калининграде начался выпуск седанов Kia K900

Калининградский завод Автотор приступил к сборке представительских седанов Kia K900.
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия

Выживший штурман рассказал о подробностях столкновения двух Су-34

По информации источника в силовых структурах, спасенный штурман одного из столкнувшихся над Японским морем истребителей-бомбардировщиков Су-34 рассказал о моменте аварии.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия

Брянский облсуд оправдал обвиняемых по делу о контрабанде 42 т мака

Обвиняемые, как полагали следователи, ввезли в Россию 42 т кондитерского мака, содержащего наркотические вещества.
Обновлено вчера в 09:57
Экономика

Сбербанк скоро запустит проект по распознаванию клиентов по лицу

Сбербанк в ближайшее время запустит в нескольких своих офисах пилотный проект по распознаванию клиентов по лицу, заявил «РИА Новости» зампред банка Станислав Кузнецов в кулуарах экономического форума в Давосе.
Обновлено вчера в 21:36
Наука

Ученые нашли естественный способ защиты от рака

Возникновение онкологических заболеваний предотвращает процесс аутофагии в клетках, считают ученые калифорнийские ученые и специалисты немецкого Гейдельбергского университета.
Обновлено в 00:56
Происшествия

В Нальчике совершено вооруженное нападение на полицейских

По предварительной информации, полицейские, на которых было совершено нападение, являются сотрудниками ДПС.
Обновлено вчера в 12:22
Технологии

Apple уволила больше 200 сотрудников

Корпорация Apple уволила больше 200 сотрудников, которые занимались проектом беспилотного автомобиля Titan.
Обновлено вчера в 19:43
Общество

Раскрыт доход заявившей о ненужности денег после 30 лет чиновницы

Писарева объяснила это тем, что женщинам, которые рожают детей после 30 лет, "никакие деньги уже не нужны", а "малыш, которого они будут любить", важнее.
Обновлено вчера в 09:15
Транспорт

В Саратовской области из-за снегопада задерживаются поезда

Обновлено вчера в 13:54
Политика

В Киеве заявили о неизбежности договора с Россией на транзит газа

России придется подписать контракт с Киевом на транзит газа в Европу, так как остается необходимость обеспечивать поставки до строительства газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 00:55
Авто

Составлен ТОП-10 самых популярных иномарок на вторичном рынке России

Обновлено вчера в 09:09
Происшествия

Из Исторического музея пропала икона «Богоматерь Шуйская-Смоленская»

Икона "Богоматерь Шуйская-Смоленская" пропала из фондохранилища Государственного исторического музея, проводится проверка, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.
Обновлено вчера в 04:07
Происшествия

В жилом доме в Балашихе произошел взрыв

В жилой многоэтажке в подмосковной Балашихе произошел пожар. Ему предшествовал взрыв, рассказал источник ТАСС в экстренных службах.
Обновлено вчера в 13:00
Космос

SpaceX провела огневое испытание ракеты Falcon 9

Обновлено вчера в 19:48
Политика

В Совете Европы рассказали о сумме долга России

Задолженность России перед Советом Европы к настоящему времени составляет около €60 млн, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря генсека СЕ Дэниеля Хольтгена.
Обновлено вчера в 23:56
Финансы

ЦБ возобновит отложенные покупки валюты на внутреннем рынке 1 февраля

Банк России с 1 февраля возобновляет отложенные покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 01:30
Культура

Портреты Ленина продали на аукционе в Лондоне за $62 тыс. и $84 тыс

Обновлено вчера в 20:50
Здоровье

Утвержден план перехода на новую вакцину от гриппа

Роспотребнадзор и Минздрав России разработали и утвердили план перехода на новую вакцину от гриппа, в которую будет входить четвертый антиген гриппа В, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:02
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Стали известны новые детали финального сезона «Игры престолов»

Французская телесеть Orange Cinema Series раскрыла данные о хронометраже серий последнего сезона сериала «Игра престолов», который стартует 14 апреля.
Обновлено в 00:47
Происшествия

Бетономешалка порвала контактный провод на шоссе Энтузиастов

В районе станции метро «Авиамоторная» бетономешалка зацепила контактный провод.
Обновлено в 01:04
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