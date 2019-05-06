Политика

США отзовут своего посла на УкраинеАргументы недели 14:44

Йованович являлась послом США на Украине с августа 2016 года. На данный момент Йованович находится в Вашингтоне, передаёт «Российская газета». Туда она была отозвана в срочном порядке для консультаций.
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СМИ: США отзывают посла на Украине Мари Йованович

Коммерсантъ16:41

Соединённые штаты решили отозвать своего посла на Украине

Эхо Москвы16:00

СМИ: посол США на Украине Йованович прекратит работу 20 мая

Московский Комсомолец12:16

СМИ: США отзывают посла с Украины

Российская газета13:57

СМИ: посол США на Украине завершает работу в Киеве

ТАСС13:35

СМИ сообщили об отзыве с должности посла США на Украине

RT на русском13:18

США отзывают посла из Киева

Газета.Ru16:21
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Экономика

Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублей

Речь идет о сумме в 153 млрд рублей по итогам 2018 года, говорится в отчете ведомства («Известия» ознакомились с документом).
Обновлено в 19:47
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Следствие назвало три версии авиакатастрофы в Шереметьево

Следователи назвали несколько вероятных причин катастрофы с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево.
Обновлено в 05:42
Финансы

Нам не по пути. Россия рекордными темпами сокращает расчеты в долларах

Эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что за пять лет санкций Россия сократила объем международных расчетов в долларах почти на 13 процентов, увеличив долю евро и рублей на 26 и 14 процентов соответственно.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Политика

На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено в 20:41
Общество

ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к акции «Бессмертный полк»

К проведению акции "Бессмертный полк" положительно относится 95% россиян, отрицательно лишь 4%. Затруднился ответить 1% респондентов.
Обновлено в 20:31
Происшествия

Кокорин заплакал во время выступления с последним словом в суде

На заседании суда футболист Александр Кокорин, выступая с последним словом, заплакал, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 15:33
Происшествия

В Челябинской области арестовали подозреваемого в массовом убийстве

Обновлено в 08:39
Технологии

В России создали систему бесперебойной работы интернета в машинах

Российская компания Incarnet, которая работает в сфере высокоскоростного интернета, создала новейшую систему обеспечения машин бесперебойным интернетом, рассказал основатель компании Антон Есин.
Обновлено в 20:50
Общество

Литий – лекарство от депрессии или вред

Литий широко применяется в психиатрии — как лекарство для пациентов с биполярным расстройством.
Обновлено в 17:00
Футбол

Манчестер Сити — Лестер 1:0

Обновлено в 14:47
Единоборства

Макгрегор назвал крысами Нурмагомедова и других дагестанских бойцов

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор резко высказался о том, что на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в ОАЭ будут выступать шесть представителей Дагестана.
Обновлено в 20:29
Политика

Россиян перестали интересовать аресты высокопоставленных чиновников

Треть россиян испытывает удовлетворение от новостей об аресте высокопоставленных чиновников, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на опрос «Левада-центра».
Обновлено в 20:43
Авто

Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных праворульных машин в России.
Обновлено в 05:33
Экономика

Саид и Михаил Гуцериевы получили 19% «Кузбасской топливной компании»

Бизнесмены Саид и Михаил Гуцериевы получили 18,9% ПАО "Кузбасская топливная компания" (КТК), следует из материалов компании.
Обновлено в 07:57
Политика

В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду

Минприроды России готовится запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 20:10
Общество

Дожди с грозами и шквалистым ветром придут в Москву в среду

В четверг, 9 мая, прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, гроза и порывистый ветер до 13-18 м / с. Ночью в Москве 8-10 градусов, по области 6-11 градусов.
Обновлено в 07:16
Кино

Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре

Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Общество

В России задумались о введении платного заказа столиков

В российских заведениях общепита могут централизованно ввести платное бронирование столиков, этот вопрос прорабатывает Федерация рестораторов и отельеров.
Обновлено в 14:00
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Стала известна приоритетная версия крушения SSJ-100

Доминирующей версией в деле о катастрофе Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) стала ошибка пилотов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:39
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Еще один самолет Аэрофлота подал сигнал о ЧС

Вечером 6 мая борт SU1623 авиакомпании Аэрофлот, следующий по направлению Симферополь-Москва подал сигнал о чрезвычайной ситуации на судне.
Обновлено в 11:53
Авто

МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели»

Речь идет о новой модели белорусского предприятия - микроавтобусе МАЗ 281040.
Обновлено в 05:22
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия

Погибший в Шереметьево бортпроводник пытался спасти пассажиров

Обновлено в 03:10
Авто

Chevrolet Corvette C8 нового поколения может стать кабриолетом

Купе Chevrolet Corvette C8 со средним расположением двигателя оснащено жесткой крышей, которую можно легко снять.
Обновлено в 04:02
Общество

Пользователей мессенджеров идентифицируют

Администрация мессенджера попросит абонента совершить ряд действий, которые позволят достоверно установить, что сообщенный при регистрации номер телефона принадлежит данному человеку.
Обновлено 04 мая в 17:07
Путешествия

Российские туристы стали реже посещать ОАЭ

В первом квартале 2019 года Дубай посетило на 10% меньше российских туристов, чем за тот же период прошлого года, сообщает The National.
Обновлено в 16:09
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Мэри Йованович
Американский дипломат
Американский дипломат, Посол США на Украине. Главный заместитель помощника госсекретаря в Бюро по европейским и азиатским делам. Посол США в Армении и Киргизии.
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