Армия и оружие
США ответили на предложение России уничтожить оружие, нарушающее ДРСМДРИА Новости 14:15
Постпредство США при НАТО ответило на предложение Минобороны России вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и уничтожить вооружения, нарушающие условия документа.
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Происшествия
В самарской колонии произошел конфликт между заключенными
По меньшей мере 15 заключенных получили легкие травмы в результате конфликта в исправительной колонии №5 в Самаре, сообщили в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.
Обновлено в 14:48
Кино
Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский
На 84-м году жизни скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский.
Обновлено в 01:27
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил учебную Lada Granta
Компания «АвтоВАЗ» начинает прием заказов на учебный седан Granta, предназначенный специально для автошкол.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Увеличилось число пострадавших при столкновении поездов в Испании
В результате столкновения двух поездов в Испании получили ранения около 100 человек.
Обновлено в 15:18
Спорт
Российские биатлонисты выиграли «бронзу» в эстафете на этапе КМ
В канадском Кэнморе состоялась мужская эстафета 4х7,5 км в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 16:06
Общество
«Росконтроль» оценил качество и безопасность стиральных порошков
Напротив, в чёрный список организации попал порошок AOS/«Я родился», который не соответствуют требованиям безопасности по индексу токсичности.
Обновлено в 05:51
Наука
Ученые рассказали о влиянии различного алкоголя на силу похмелья
Последовательность употребления различных спиртных напитков не влияет на вероятное появление похмелья и степень его тяжести, заявили ученые из Кембриджского университета (Великобритания).
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
Трех дебоширов сняли в Шереметьево с рейса Москва-Анталья
В аэропорту Шереметьево полиция сняла с рейса Москва-Анталья троих пассажиров, злоупотребивших на борту самолета алкоголем, передает "Интерфакс".
Обновлено в 15:23
Транспорт
«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки питомцев в салоне самолета
По новым правилам, в салоне самолета можно перевозить домашних животных, которые помещаются в сумку-переноску, габариты которой по сумме трех измерений не превышают 126 сантиметров (ранее было 135 сантиметров).
Обновлено в 13:20
Авто
Renault выпустит в 2019 году пикап Dacia Duster
Компания Renault запустит производство пикапа Dacia на базе кроссовера Duster нового поколения уже в 2019 году.
Обновлено в 07:27
Авто
Toyota RAV4 получила внедорожную версию TRD Off-Road
Компания Toyota на автосалоне в Чикаго представила внедорожную версию нового кроссовера RAV4 — исполнение TRD Off-Road.
Обновлено в 04:40
Авто
Lamborghini представила в России новый Huracan Evo
Приблизительная стоимость Huracan Evo в России составляет 20 миллионов рублей.
Обновлено в 12:02
Кино
Умер английский актер Альберт Финни
Обновлено в 10:34
Происшествия
В Куршевеле частный самолет врезался в сугроб
На горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах частный самолет врезался в сугроб, сообщает France Info.
Обновлено в 14:59
Авто
Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa
Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено в 05:00
Гаджеты
Эксперты выяснили, какие смартфоны больше всего вредят человеку
Замыкает тройку самых небезопасных смартфонов Xiaomi Mi Max 3. В топ-10 также попал, например, iPhone 8. Эксперты также выяснили, у какого телефона все в порядке с уровнем излучения.
Обновлено в 16:23
Наука
Рыбы впервые прошли зеркальный тест
Зеркальный тест успешно проходят люди (примерно с возраста 15 месяцев), обезьяны, дельфины, слоны и некоторые птицы.
Обновлено в 05:35
Транспорт
Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта
С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.
Обновлено в 02:39
Авто
Представлен седан Subaru Legacy нового поколения
На автосалоне в Чикаго японская компания презентовала обновленный седан Legacy, построенный на новой модульной платформе.
Обновлено в 03:17
Происшествия
На борту самолёта Москва — Сочи скончался пассажир
На борту самолёта, летевшего из Москвы в Сочи, скончался пожилой мужчина. Об этом сообщает 8 февраля телеканал «Рен ТВ».
Обновлено в 14:17
Политика
Путин уволил девять генералов силовых ведомств
Президент России Владимир Путин уволил девять генералов силовых ведомств и МЧС.
Обновлено в 09:25
Авто
Mazda представила юбилейный MX-5
Mazda MX-5 30th Anniversary Edition выкрашена в оранжевый цвет под названием Racing Orange.
Обновлено в 03:33
Политика
Кандидата в президенты Украины Насирова облили водой в прямом эфире
Президентские выборы на Украине назначены на 31 марта.
Обновлено в 13:25
Экономика
МТС допустила делистинг с Нью-Йоркской биржи
Котировки компании после появления информации о возможном делистинге сразу рухнули — сначала на Мосбирже (минус 3,5% по состоянию на 18:05 мск), а потом — на NYSE (минус 6,8%). Следом за «Мегафоном» МТС, если компания действительно примет решение уйти с NYSE, станет уже вторым из мобильных операторов «большой тройки», проведшим делистинг с зарубежной площадки.
Обновлено в 10:18
Наука
Ученые обнаружили раковую опухоль возрастом 240 млн лет
Палеонтологи из Германии обнаружили одну из древнейших раковых опухолей. Онкологическое заболевание поразило предка черепах – папохелиса.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Семь сотрудников ГСУ СКР написали одно заявление об увольнении
Семь сотрудников ГСУ СКР написали одно заявление об увольнении В пятницу стало известно о коллективном заявлении семи следователей ГСУ Следственного комитета России (СКР) по Москве, которые попросили уволить их по собственному желанию.
Обновлено в 13:38
Политика
Генконсульство России в Харькове забросали яйцами и зеленкой
Всего у российского диппредставительства собрались около 100 человек. Они закидали здание яйцами и зеленкой.
Обновлено в 15:41