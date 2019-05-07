Политика
США отправят госпитальный корабль к берегам ВенесуэлыФАН вчера в 18:16
Выступая на конференции в Вашингтоне, Пенс сообщил, что по распоряжению президента США Дональда Трампа в июне ВМС США направят в регион Карибского моря, Центральной и Южной Америки госпитальный корабль Comfort. Он добавил, что судно будет «предоставлять медицинскую помощь нуждающимся».
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Футбол
Годин сегодня объявит о своем уходе из «Атлетико»
Обновлено вчера в 05:02
Происшествия
Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся
На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено вчера в 12:38
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов
"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:56
Кино
Создатели сериала «Игра престолов» удалили ляп со стаканом кофе
Американский телеканал HBO удалил из новой серии в онлайн-версии киносаги «Игра престолов» бумажный стаканчик для кофе, который стал мемом в интернете.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
Мать погибшего бортпроводника SSJ-100 рассказала об отваге своего сына
Мать погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева Юлия Карева в интервью "Пятому каналу" рассказала о своем сыне, сообщив, что еще в юности он совершил геройский поступок.
Обновлено вчера в 19:06
Кино
Роланд Эммерих снимет 150-миллионный фантастический блокбастер «Падение Луны»
Самым крупным и потенциально самым востребованным проектом на начинающемся совсем скоро Каннском кинорынке обещает стать фантастическая кинолента со 150-миллионным бюджетом «Падение Луны» («Moonfall»).
Обновлено вчера в 21:15
Армия и оружие
В Афганистане погиб американский военный
Американский военнослужащий погиб в провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщил во вторник Пентагон.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Армия и оружие
Португальца из сбитого в Ливии силами Хафтара самолета сняли на видео
Обновлено вчера в 11:56
Наука
Оказалось, что ядовитые газы выделяются из отходов сульфидных месторождений даже при низких температурах
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
Суд 8 мая огласит приговор в отношении Кокорина и Мамаева
Обновлено 06 мая в 15:04
Общество
На Сицилии распродают дома за один евро
Власти города Муссомели на юге Сицилии выставили на продажу ветхие дома за €1, выдвинув условие будущим владельцам недвижимости, пишет таблоид The Sun.
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
В Японии автомобиль наехал на толпу детей
Обновлено вчера в 22:59
Финансы
Банк России перевел свои активы из США в Китай
В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.
Обновлено вчера в 17:11
Шоу-бизнес
Писавшая про смерть Началовой журналистка скончалась вслед за ней
Обновлено вчера в 11:02
Армия и оружие
Порошенко подписал указ об усилении обороноспособности Украины
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) "О мерах по укреплению обороноспособности государства".
Обновлено вчера в 17:54
Общество
Россельхознадзор назвал долю молочного фальсификата в России
Специалисты Россельхознадзора провели исследование российского молочного рынка и пришли к выводу, что в 2018 году каждый пятый молочный продукт был фальсифицированным.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
Самолет SSJ-100, вылетевший в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа радиосвязи и системы автоматического управления лайнером.
Обновлено вчера в 19:26
Политика
Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что избранному президенту страны Владимиру Зеленскому не следует увольнять министра внутренних дел Арсена Авакова.
Обновлено вчера в 20:37
Хоккей
Заслуженный тренер высказался о составе сборной России на ЧМ по хоккею
Заслуженный специалист России Федор Канарейкин проанализировал состав сборной России, в котором ей предстоит играть на чемпионате мира в Словакии, передает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 23:30
Наука
Солнцезащитный крем признали потенциально опасным
Солнцезащитный крем признали потенциально опасным. Содержащиеся в нем вещества впитываются в кожу и могут нанести вред организму.
Обновлено вчера в 06:10
Политика
Власти решили помочь многодетным семьям с выплатой ипотеки
Обновлено 06 мая в 14:29
Общество
Генпрокурор раскритиковал реализацию мусорной реформы в регионах
Генпрокурор РФ Юрий Чайка дал оценку реализации мусорной реформы в России.
Обновлено вчера в 07:36
Шоу-бизнес
В Сети набирает обороты флэшмоб в поддержку Микеллы Абрамовой
Обновлено вчера в 10:27
Общество
Минобороны показало уникальные снимки полководцев времен войны
Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 17:18
Политика
Порошенко не явился на допрос в прокуратуру
Пока еще действующий украинский президент Петр Порошенко не явился на допрос в генпрокуратуру страны по "делу Евромайдана".
Обновлено вчера в 07:32
Политика
Помпео объяснил причины своей поездки в Ирак вместо Германии
Госсекретарь США Майкл Помпео приехал в Ирак после отмены визита в Германию.
Обновлено вчера в 19:47
Транспорт
В России официально разрешат укладывать асфальт в снег и дождь
В России внедряют новый госстандарт ремонта дорог, разрешающий укладывать асфальт в мороз, снег и дождь.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск
Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено вчера в 09:21
Политика
Уилан объяснил свой арест «местью» России за санкции США
Задержанный по подозрению в шпионаже в пользу США американец Пол Уилан полагает, что его арест является "местью" России за санкции Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 23:32