Политика

США отправят госпитальный корабль к берегам ВенесуэлыФАН вчера в 18:16

Выступая на конференции в Вашингтоне, Пенс сообщил, что по распоряжению президента США Дональда Трампа в июне ВМС США направят в регион Карибского моря, Центральной и Южной Америки госпитальный корабль Comfort. Он добавил, что судно будет «предоставлять медицинскую помощь нуждающимся».
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США направят к берегам Венесуэлы военный госпитальный корабль

Российская газетавчера в 17:22

США на фоне кризиса в Венесуэле отправят в регион госпитальный корабль

РБКвчера в 16:43

Reuters: США намерены направить плавучий госпиталь в регион близ Венесуэлы

ТАССвчера в 11:15

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РИА Новостивчера в 16:27

На фоне кризиса в Венесуэле ВМС США отправляют корабль в регион

Газета.Ruвчера в 16:15

США направят госпитальный корабль к берегам Венесуэлы

Life.ruвчера в 16:12

США готовят «гуманитарное вторжение» в Венесуэлу

Царьградвчера в 16:36
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Происшествия

Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии

Обновлено в 04:32
Армия и оружие

Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота, а также сменил командующих Черноморским и Северным флотами, передает ТАСС.
Обновлено в 06:01
Политика

Зариф призвал участников ядерной сделки сохранить соглашение

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал участников ядерной сделки сохранить соглашение.
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Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
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Хоккей

Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Происшествия

На Красной площади найден мертвый полицейский

На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
ЖКХ

Жителям взорванного дома начислили штрафы за неуплату ЖКУ

Жильцы многоэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, получили квитанции на оплату коммунальных услуг.
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Турне российского чемпиона UFC Хабиб Нурмагомедов по Великобритании отменено.
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Наука

Солнцезащитный крем признали потенциально опасным

Солнцезащитный крем признали потенциально опасным. Содержащиеся в нем вещества впитываются в кожу и могут нанести вред организму.
Обновлено вчера в 06:10
Политика

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Политика

В Германии хотят оспорить законность военных баз США в Европе

Депутаты Бундестага намерены поставить под вопрос законность присутствия военных баз Соединенных Штатов Америки в Европе.
Обновлено вчера в 23:53
Музыка

«Амурские волны» принимают новых гостей

Духовой ансамбль из Чехии и военный оркестр штаба Уральского округа войск национальной гвардии России впервые примут участие в фестивале «Амурские волны», который пройдет в Хабаровске.
Обновлено в 04:20
Общество

Генпрокурор раскритиковал реализацию мусорной реформы в регионах

Генпрокурор РФ Юрий Чайка дал оценку реализации мусорной реформы в России.
Обновлено вчера в 07:36
Музыка

Лазарев показал отрывок номера для «Евровидения-2019»

Певец отметил, что раскрывать все секреты выступления еще рано Певец Сергей Лазарев показал видео с первой репетиции номера, подготовленного для конкурса "Евровидение-2019".
Обновлено в 03:43
Происшествия

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В полицию обратилась мать пострадавшего второклассника, которому пришлось обратиться в одну из московских больниц с признаками насильственных действий сексуального характера, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:42
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Театры

Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной

Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним.
Обновлено в 04:51
Общество

Зюганов ответил Чижовой, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Ранее писательница Елена Чижова заявила, что лидер СССР ненавидел Ленинград и помог Гитлеру уничтожить город.
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Происшествия

Следователи назвали ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьеве самолета

Обновлено вчера в 07:05
Транспорт

Посол Канады застрял на дороге в Черкасской области Украины

Посол Канады на Украине Роман Ващук совершил путешествие по Черкасской области (Украина) и рассказал о своих впечатлениях в микроблоге Twitter.
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Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов

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Авто

Кабриолет Bentley Continental GT посвятили Баварии

Компания Bentley представила тематическую версию кабриолета Continental GT Convertible, посвященную самому известному региону Германии — Баварии.
Обновлено в 05:01
Спорт

Battle Pass к The International 2019 добавили в Dota 2

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Политика

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Обновлено в 02:12
Происшествия

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Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь из Ростова-на-Дону в Москву, задержали по техническим причинам.
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Технологии

«Альфа-Банк» обновил логотип и фирменный шрифт

Основная версия логотипа - обновленная литера А. Знак приобрел устойчивость, а углы фундамента и ножки литеры избавились от скруглений.
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Минфин увеличит покупки иностранной валюты

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Семак о матче с ЦСКА: опустошенность эмоциональная есть

Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак заявил, что перед предстоящим матчем чемпионата России с московским ЦСКА у команды есть эмоциональная опустошенность.
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Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины

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Майк Пенс
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