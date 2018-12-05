Политика
США отправили эсминец к Владивостоку из-за «чрезмерных требований России»
США отправили эсминец к Владивостоку из-за «чрезмерных требований России»РБК14:09
Американский эсминец USS McCampbell в среду, 5 декабря, проплыл в непосредственной близости от залива Петра Великого в Японском море на юге Приморского края России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление пресс-секретаря Тихоокеанского флота США Рэйчел Макмарр.
РБК14:09
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Европейская комиссия (ЕК) разработала план противодействия дезинформации в преддверии выборов в Европейский парламент, которые пройдут в мае 2019 года.
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