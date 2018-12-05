Политика

США отправили эсминец к Владивостоку из-за «чрезмерных требований России»
РБК
14:09

Американский эсминец USS McCampbell в среду, 5 декабря, проплыл в непосредственной близости от залива Петра Великого в Японском море на юге Приморского края России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление пресс-секретаря Тихоокеанского флота США Рэйчел Макмарр.
РБК14:09

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ВМС США возле залива Петра Великого бросили вызов «морским претензиям» России

Царьград15:12

«Бросил вызов чрезмерным морским претензиям России». Американский эсминец подошел к Владивостоку в рамках операции «Свободная навигация»

Фонтанка.Ру15:05

Эсминец США бросил вызов «морским претензиям» РФ, проплыв около Владивостока

РЕН ТВ14:57

США отправили эсминец к Приморью ради вызова «чрезмерным морским претензиям России»

Snob.ru14:44

США провоцируют РФ эсминцем у Владивостока

News.ru14:31

США отправили эсминец к Владивостоку из-за «чрезмерных требований России»

РБК14:09

США устроили «провокацию» с военным эсминцем у берегов Приморья

Primpress.ru15:12
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 15:41, Ашберн
Политика

Путин указал на отсутствие доказательств нарушения Россией ДРСМД

Президент России Владимир Путин заявил, что США не предоставили доказательств нарушения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 14:34
Армия и оружие

SANA: коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину

Коалиция во главе с США нанесла удар по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:36
Политика

СБУ допросила священников УПЦ по делу о госизмене

Сотрудники управления Службы безопасности Украины (СБУ) допросили 12 священнослужителей Ровенской и Сарненской епархий канонической УПЦ в качестве свидетелей по статьям "Государственная измена" и "Разжигание межрелигиозной вражды", заявила пресс-секретарь управления Инна Илючок.
Обновлено в 15:27
Политика

Нацсобрание Франции одобрило мораторий на повышение налогов на топливо

Национальное собрание Франции одобрило предложения правительства о введении на шесть месяцев моратория на повышение налогов на топливо.
Обновлено в 15:25
Политика

Украина предложила России обмен заключенными

Украина предложила России провести обмен заключенными по формуле "42 на 89", рассказал представитель Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук.
Обновлено в 15:22
Политика

В Вашингтоне проходит церемония прощания с Бушем-старшим

На церемонии прощания с 41-м президентом Джорджем Бушем-старшим в Кафедральном соборе Вашингтона присутствуют пять президентов США, включая действующего главу страны Дональда Трампа, трансляцию ведет CNN.
Обновлено в 15:28
Политика

Бандере могут вернуть звание Героя Украины

В Верховной раде зарегистрирован проект постановления об обращении к президенту касаемо возвращения Степану Бандере звания Героя Украины.
Обновлено в 15:34
Политика

Гройсман допустил досрочную отмену военного положения на Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не исключил возможности досрочно снять действие военного положения в нескольких областях страны.
Обновлено в 15:34
Политика

МИД отреагировал на высылку российского дипломата из Словакии

Министерство иностранных дел России заявило, что российская сторона ответит на недружественную высылку российского дипломата из Словакии.
Обновлено в 15:21
Армия и оружие

Украина испытала крылатые ракеты над Черным морем

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов открыто заявил, что испытания проходили с прицелом на возможные боевые действия в акватории Черноморского и Азовского морей.
Обновлено в 14:43
Политика

Путин встретился со своим другом Фийоном

Президент провел частную встречу с бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фийоном.
Обновлено в 14:57
Политика

Украина потребовала провести встречу в «будапештском формате»

Украинский МИД потребовал провести срочные консультации в формате Россия, Украина, Великобритания, США после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 15:17
Политика

В ЕС представили план борьбы с дезинформацией из России перед выборами

Европейская комиссия (ЕК) разработала план противодействия дезинформации в преддверии выборов в Европейский парламент, которые пройдут в мае 2019 года.
Обновлено в 13:40
Политика

Россия и Британия представят совместный документ по биооружию

Россия и Великобритания подготовили совместный документ по вопросу реагирования на применение биологического и токсинного оружия и намерены представить его в четверг на совещании государств-участников Конвенции, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Обновлено в 14:50
Политика

Посол Саудовской Аравии вернулся в США

Обновлено в 14:23
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