Американский эсминец USS McCampbell в среду, 5 декабря, проплыл в непосредственной близости от залива Петра Великого в Японском море на юге Приморского края России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление пресс-секретаря Тихоокеанского флота США Рэйчел Макмарр.

Политика Политика Путин указал на отсутствие доказательств нарушения Россией ДРСМД Президент России Владимир Путин заявил, что США не предоставили доказательств нарушения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Армия и оружие Армия и оружие SANA: коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину Коалиция во главе с США нанесла удар по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники.

Политика Политика СБУ допросила священников УПЦ по делу о госизмене Сотрудники управления Службы безопасности Украины (СБУ) допросили 12 священнослужителей Ровенской и Сарненской епархий канонической УПЦ в качестве свидетелей по статьям "Государственная измена" и "Разжигание межрелигиозной вражды", заявила пресс-секретарь управления Инна Илючок.

Политика Политика Нацсобрание Франции одобрило мораторий на повышение налогов на топливо Национальное собрание Франции одобрило предложения правительства о введении на шесть месяцев моратория на повышение налогов на топливо.

Политика Политика Украина предложила России обмен заключенными Украина предложила России провести обмен заключенными по формуле "42 на 89", рассказал представитель Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук.

Политика Политика В Вашингтоне проходит церемония прощания с Бушем-старшим На церемонии прощания с 41-м президентом Джорджем Бушем-старшим в Кафедральном соборе Вашингтона присутствуют пять президентов США, включая действующего главу страны Дональда Трампа, трансляцию ведет CNN.

Политика Политика Бандере могут вернуть звание Героя Украины В Верховной раде зарегистрирован проект постановления об обращении к президенту касаемо возвращения Степану Бандере звания Героя Украины.

Политика Политика Гройсман допустил досрочную отмену военного положения на Украине Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не исключил возможности досрочно снять действие военного положения в нескольких областях страны.

Политика Политика МИД отреагировал на высылку российского дипломата из Словакии Министерство иностранных дел России заявило, что российская сторона ответит на недружественную высылку российского дипломата из Словакии.

Армия и оружие Армия и оружие Украина испытала крылатые ракеты над Черным морем Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов открыто заявил, что испытания проходили с прицелом на возможные боевые действия в акватории Черноморского и Азовского морей.

Политика Политика Путин встретился со своим другом Фийоном Президент провел частную встречу с бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фийоном.

Политика Политика Украина потребовала провести встречу в «будапештском формате» Украинский МИД потребовал провести срочные консультации в формате Россия, Украина, Великобритания, США после инцидента в Керченском проливе.

Политика Политика В ЕС представили план борьбы с дезинформацией из России перед выборами Европейская комиссия (ЕК) разработала план противодействия дезинформации в преддверии выборов в Европейский парламент, которые пройдут в мае 2019 года.

Политика Политика Россия и Британия представят совместный документ по биооружию Россия и Великобритания подготовили совместный документ по вопросу реагирования на применение биологического и токсинного оружия и намерены представить его в четверг на совещании государств-участников Конвенции, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.