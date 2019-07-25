Политика
США официально отказали Турции в продаже ракетных комплексов PatriotРБК вчера в 23:21
Соединенные Штаты официально отозвали предложение, сделанное Турции, о покупке противоракетных комплексов Patriot. Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновника Государственного департамента США.
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Происшествия
Склад свечей горит в Санкт-Петербурге
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено вчера в 10:01
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Обновлено вчера в 16:23
Армия и оружие
Россия предупредила об угрозе исчезновения договора СНВ-3
Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе прошедшего накануне заседания Совета Безопасности ООН заявил об угрозе разрыва еще одного важного соглашения в сфере международной безопасности и контроля над вооружениями - Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено в 01:50
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено 20 августа в 22:05
Общество
Первый свадебный замок срезали с Крымского моста
Сотрудники службы эксплуатации убрали первый свадебный замок с моста через Керченский пролив.
Обновлено в 02:15
Авто
Toyota запустит в РФ производство нового кроссовера Toyota RAV4
Компания Toyota запустит в России серийный выпуск кроссовера Toyota RAV4 нового поколения в октябре 2019 года.
Обновлено вчера в 05:41
Музыка
Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними
Недавно певица Лайма Вайкуле рассказала журналистам, что между ней и композитором Игорем Крутым пробежала черная кошка.
Обновлено вчера в 03:22
Культура
В Москве скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Обновлено вчера в 20:31
Армия и оружие
Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
Обновлено вчера в 17:38
Футбол
«Ривер Плейт» одержал победу в 1/4 финала Кубка Либертадорес
Аргентинский "Ривер Плейт" дома одолел парагвайский "Серро Портеньо" в первом матче четвертьфинала Кубка Либертадорес.
Обновлено в 00:32
Экономика
Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты
Обновлено вчера в 17:19
Политика
Зеленскому предложили план признания Крыма российским
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил украинским властям разработать план поэтапного признания Крыма частью России.
Обновлено вчера в 23:51
Здоровье
Россиянам угрожают опасные комары, переносчики смертельных лихорадок
Жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы чикунгунья, Зика и денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, сообщают "Известия" со ссылкой на Московский государственный медицинский университет, Институт общей генетики и МГУ.
Обновлено в 02:29
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Хельсинки пострадали от «тирании» Путина: Финские СМИ устроили «плач Ярославны» из-за визита президента России
После визита президента России Владимира Путина в Хельсинки финские СМИ устроили "плач Ярославны" по поводу того, какие "страдания" пришлось пережить жителям столицы Финляндии из-за "российского тирана".
Обновлено вчера в 16:51
Гаджеты
Google изменила дизайн логотипа в новой ОС Android
Вместе с изменением системы названий ОС был представлен и новый логотип Android, в котором изменили шрифт и зеленый цвет заменили на черный цвет.
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Кличко рассказал об особом статусе Севастополя
На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Обновлено в 00:48
Политика
Россия и Украина собираются провести масштабный обмен заключенными
«Совершенно секретно»: Власти РФ и Украины до конца августа проведут обмен заключенными. Домой вернутся около 60 человек.
Обновлено в 02:25
Общество
Родители выдрессировали своего ребенка ради участия в телешоу
Молодые отец и мать решили надрессировать своего сына, как собаку. Родители сделали это, чтобы принять участие в популярном телешоу.
Обновлено в 01:55
Футбол
Кононов объяснил поражение «Спартака» усталостью
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал итоги первого матча своей команды в раунде плей-офф Лиги Европы против "Браги" (0:1).
Обновлено вчера в 18:13
Армия и оружие
Стало известно о приобретении США танка Т-90
Отмечается, что источник своими глазами видел этот танк и подтвердил, что это Т-90 со сварной башней.
Обновлено вчера в 16:19
Экономика
Украина обжаловала решение о взыскании $144 млн по иску «Татнефти»
В конце февраля 2019 года Арбитражный суд Ставропольского края постановил исполнить решение международного коммерческого арбитража по иску «Татнефти» о взыскании с Украины $ 144 миллионов.
Обновлено в 00:40
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Общество
Росстат отчитался о рекордном числе долгожителей старше 100 лет
Согласно подсчетам, на 1 января 2019 года в стране насчитывалось 20 582 человека, которым исполнилось 100 и более лет.
Обновлено вчера в 22:27
Гаджеты
Россияне стали меньше покупать планшеты
Жители России постепенно теряют интерес к покупке и использованию планшетов. Об этом говорят последние данные статистики.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста за призывы выйти на несогласованную с властями акцию 27 июля.
Обновлено в 02:03
Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8
Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.
Обновлено вчера в 22:40