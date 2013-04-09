Политика
США отозвали свое предложение Турции о продаже комплексов PatriotИзвестия вчера в 18:59
США официально отозвали свое предложение Турции о продаже ей противоракетных комплексов Patriot вместо российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом 22 августа сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента.
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Политика
Guardian «признала» Крым российским
Обновлено в 04:57
Кино
Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров 2019 года
Самым высокооплачиваемым актером года стал знаменитый рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон, известный зрителю по фильмам серии «Форсаж» и ремейку «Джуманджи».
Обновлено 21 августа в 14:25
Авто
Девять тысяч неисправных машин Mercedes-Benz застряли на территории старого аэропорта
Как стало известно, на территории старого аэропорта, недалеко от немецкого города Бремен расположились около 9 тыс. неисправных автомобилей Mercedes-Benz.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
Армия Сирии заняла город Хан-Шейхун
Правительственная армия Сирии заняла город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, сообщает 22 августа РИА Новости со ссылкой на сирийский полевой источник.
Обновлено вчера в 05:36
Политика
Зеленский допустил результаты по обмену с Россией «в ближайшие дни»
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что результаты переговоров по обмену военнопленными с Россией появятся уже в ближайшие дни.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста
Обновлено в 01:58
Кино
Фильм по роману Глуховского «Метро 2033» выйдет в 2022 году
Фильм по постапокалиптическому роману "Метро 2033" выйдет в 2022 году.
Обновлено в 04:49
Музыка
Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними
Недавно певица Лайма Вайкуле рассказала журналистам, что между ней и композитором Игорем Крутым пробежала черная кошка.
Обновлено вчера в 03:22
Экономика
Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать
Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).
Обновлено в 04:13
Происшествия
Аварийно севший в кукурузном поле А321 разрезают на части
В Подмосковье началась работа по разрезанию частей аварийно севшего на брюхо в кукурузном поле самолета А321 "Уральский авиалиний".
Обновлено в 05:37
Гаджеты
Операционная система Android впервые за пять лет обновила логотип
Компания Google впервые с 2014 г. поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android.
Обновлено вчера в 23:26
Экономика
Группа ГАЗ планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю
"По согласованию с профсоюзным комитетом, о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю (с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года) были уведомлены все сотрудники группы", - цитирует заявление концерна газета "Коммерсант".
Обновлено в 05:21
Общество
В России установлен рекорд по числу долгожителей
Число россиян в возрасте от ста лет и старше на 1 января 2019 года составило порядка 20,6 тысячи человек, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.
Обновлено в 04:31
Единоборства
Ковалёв и Ярд прошли взвешивание перед боем за титул чемпиона мира WBO
Чемпион мира по версии WBO, российский боксёр Сергей Ковалёв и британец Энтони Ярд прошли процедуру взвешивания перед титульным боем.
Обновлено в 05:15
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено вчера в 16:23
Кино
С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей
Обновлено в 02:36
Происшествия
СК попросил заочно арестовать экс-депутата Госдумы Михеева
Следственный комитет просит заочно арестовать бывшего депутата Госдумы Олега Михеева, обвиненного в мошенничестве, рассказала пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес
После слухов о раке мозга Анастасия Заворотнюк отменила спектакль
В Сети недавно начали массово появляться слухи, что у 48-летней Анастасии Заворотнюк обнаружен рак мозга.
Обновлено в 03:15
Здоровье
Роспотребнадзор опроверг сообщения об опасных комарах на юге России
В статье говорилось, что опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии — переносчики вирусов денге, чикунгунья, Зика и желтой лихорадки — получили широкое распространение вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму.
Обновлено в 05:02
Космос
Названы потенциально обитаемые экзопланеты
Некоторые экзопланеты могут быть лучше приспособлены для жизни, чем сама Земля, выяснили ученые из университета Чикаго (США).
Обновлено в 02:12
Политика
Кличко рассказал об особом статусе Севастополя
На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Обновлено в 00:48
Общество
Росстат назвал регионы с самыми богатыми чиновниками
Ранее были названы российские регионы с самыми высокими доходами.
Обновлено в 05:12
Политика
Американский бизнесмен уволился после романа с Бутиной
Основатель крупного американского интернет-магазина Overstock.com Патрик Бирн, ранее заявивший о связи с россиянкой Марией Бутиной с ведома ФБР, покинул руководящий пост в компании.
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес
Светлана Разина передумала разводиться с мужем
57-летняя звезда заявила, что муж Борис Карпов пытался продать ее автомобиль, а после оставил транспортное средство на границе с Белоруссией.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Роскомнадзор заблокировал украинский сайт за оскорбление гимна России
Сайт украинского издания «Новое время» заблокирован Роскомнадзором за публикацию материала, оскорбляющего государственный гимн России «в неприличной форме», 21 августа сообщается на сайте ведомства.
Обновлено 21 августа в 08:58
Общество
В Чечне откроют самую большую мечеть в Европе
23 августа в Чечне отмечается 68-я годовщина со дня рождения первого президента республики Ахмата Кадырова.
Обновлено вчера в 17:12
Гаджеты
Популярность планшетов в России падает
Снижение популярности у россиян в основном коснулось устройств с диагональю дисплея до восьми дюймов.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
Богомолов назвал Собчак будущей женой
В интервью «Московскому комсомольцу» режиссер назвал журналистку своей будущей женой. А еще снова признался ей в чувствах.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие
ВМФ России в 2020 году получит сразу шесть подлодок
Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году, впервые за 28 лет, получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные.
Обновлено вчера в 21:21