Политика
США отменили санкции против компаний ДерипаскиВедомости 16:24
Ведомство объявило о намерении снять санкции с компаний Дерипаски в середине декабря при условии отказа бизнесмена от контроля над активами. Как следует из сообщения En+, доля Дерипаски в компании снизилась с 70 до 44,95%.
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Происшествия
Появилось видео с подозреваемым в краже картины Куинджи
Обновлено в 17:33
Авто
Tesla выпустит новую систему безопасности
Обновлено в 22:39
Происшествия
Вандал облил краской памятник «Вежливым людям» в Крыму
Начальник отдела информации и общественных связей крымского управления МВД России Ольга Кондрашова проинформировала о том, что в Симферополе нетрезвый мужчина облил краской памятник "Вежливым людям".
Обновлено в 21:40
Кино
Главную премию Гильдии киноактеров США получила «Черная пантера»
Кинокартина «Черная пантера» получила главную премию Гильдии киноактеров США — в номинации «Лучший актерский состав в художественном фильме».
Обновлено в 22:42
Происшествия
Сообщения о минировании школ и больниц проверяют в Хакасии
Сигналы о минировании школ и больниц проверяют с утра понедельника в Хакасии.
Обновлено в 22:19
Происшествия
Семь человек госпитализировали после пожара в Кемерово
Пожар произошел в одной из квартир жилого дома в Кемерово. В результате госпитализировали семь человек, трое из них — дети.
Обновлено в 21:37
Авто
Названы Топ-5 самых странных автомобилей
Окунувшись в прошлое, эксперты CarsWeek составили ТОП-5 самых странных автомобилей в мире.
Обновлено в 03:35
Общество
Мэрия Саратова прокомментировала сообщения об уборке снега учителями
Обновлено в 10:42
Общество
Пособия инвалидам и ветеранам проиндексируют с 1 февраля
С 1 февраля этого года для отдельных категорий граждан пособия и компенсации будут проиндексированы на 4,3%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 23:13
Политика
ВЦИОМ: против передачи Японии южных Курил выступают 77% россиян
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передачу поддерживают только 14% участников опроса, 77% респондентов же выступают против.
Обновлено в 20:15
Единоборства
Райан Бейдер нокаутировал Фёдора Емельяненко в первом раунде 26 января
26 января в Инглвуде завершился первый турнир Bellator в этом 2019 году.
Обновлено в 00:48
Происшествия
Под крышей 14-этажного жилого дома в Перми обрушились перекрытия
В Свердловском районе Перми в жилом доме обрушились перекрытия между техническим этажом и крышей.
Обновлено в 06:54
Происшествия
В Якутии произошло задымление на руднике
На севере в руднике "Бадран", расположенном на территории Оймяконского района, произошло задымление на глубине 270 метров.
Обновлено в 23:16
Интернет
«Роскачество» рассказало, как избежать утечки персональных данных
По словам экспертов, существуют несколько видов вредоносного программного обеспечения, которое способно передавать хакерам вводимые на клавиатуре данные, в том числе логины и пароли от учетных записей в социальных сетях, интернет-магазинах или онлайн-банке, пишет ТАСС.
Обновлено в 17:55
Наука
Ученые создали подушку, подавляющую звук храпа
Китайские ученые разработали подушку с электронной «начинкой», которая может эффективно подавлять звук храпа для спящего рядом с храпящим человека.
Обновлено в 07:22
Политика
Путин отодвинул охранника ради рукопожатий с петербуржцами
Президент России Владимир Путин жестом остановил сотрудника своей охраны, чтобы пообщаться с жителями Санкт-Петербурга, пришедшими на Пискаревское кладбище в день снятия блокады Ленинграда.
Обновлено в 07:39
Общество
Большинство россиян не хочет жить со взрослыми детьми
Обновлено в 20:21
Экономика
Акции компании «Русал» выросли на бирже после снятия санкций США
В воскресенье, 27 января, Министерство финансов США объявило о снятии санкций с компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго".
Обновлено в 22:40
Экономика
Гражданам предложат заработать на информации о себе
В ФРИИ заявляют, что любой гражданин в этом случае сможет зарабатывать от 15 тыс. до 60 тыс. руб. в год, что станет «мощной мотивацией» для регистрации в качестве самозанятых и «позволит принести в казну несколько миллиардов рублей» от физических лиц, а также налоги юридических лиц, участвующих в обороте данных.
Обновлено в 18:10
Политика
Гуаидо рассказал о переговорах с венесуэльскими военными
Обновлено в 19:37
Политика
Премьер-министр Венгрии отказался давить на Россию по требованию США
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил американским дипломатам, что хочет выстраивать нейтральную внешнюю политику, в ответ на требования Вашингтона надавить на Россию и Китай.
Обновлено в 21:08
Происшествия
Три здания обрушились после взрыва в Гааге
В Гааге в результате взрыва произошло обрушение в трех жилых зданиях, сообщает RTL Niuews.
Обновлено в 11:12
Общество
Потребительская корзина может подорожать на 30%
Если предложения центра питания будут приняты, продуктовый минимум может подорожать на 30%, подсчитал для «Известий» президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков.
Обновлено в 18:25
Общество
В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги
Пришла пора отказаться от бумаги и обратить внимание на альтернативные способы гигиены, пишет немецкая журналистка Лара Тиде в статье, опубликованной Süddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 21:42
Кино
Фильм «Т-34» стал вторым по сборам в российском прокате
Обновлено в 11:12
Кино
Создатели «Смешариков» отреагировали на иск Фонда кино
В группе компаний "Рики", которая владеет правами на "Смешариков", отреагировали на данные об иске, поданном к продюсеру мультфильма Илье Попову из-за невозвращенных средств.
Обновлено в 19:13
Политика
В Раде назвали МВФ «захватнической организацией»
Депутат Верховной рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) является «захватнической организацией».
Обновлено в 18:57
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Бразилии возросло до 58
Число погибших в результате прорыва дамбы в Бразилии возросло до 58.
Обновлено в 17:47
Общество
В Москве выпадет 20% месячной нормы осадков
Обновлено вчера в 02:51
Общество
Массовая манифестация в защиту климата прошла в Брюсселе
Обновлено в 10:49