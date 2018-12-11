Политика

США отменили рекомендацию своим гражданам не ездить в Россию
РИА Новости
17:48

Россия отныне, по мнению ведомства, находится во второй из четырех категорий опасности - "проявлять повышенную осторожность". Ранее она была в третьей категории - "пересмотреть поездку". Самая высокая категория - четвёртая, когда гражданам США запрещено посещать страну или регион.
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