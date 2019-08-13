Экономика
США отложили введение пошлин на ряд товаров из КитаяREGNUM 10:16
Согласно правительственному заявлению, США откладывают до 15 декабря введение пошлин на китайские компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, игровые приставки, компьютерные мониторы, а также «некоторые игрушки» и «некоторые виды одежды».
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с чего всё началось
«Продукция этой группы включает, например, сотовые телефоны, портативные компьютеры, видеоигровые консоли, некоторые игрушки, компьютерные мониторы и некоторые предметы обуви и одежды», — отметили там.RT на русском10:49
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Футбол
Киевское «Динамо» выбыло из Лиги чемпионов
В Киеве прошел ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным "Динамо" и бельгийским "Брюгге".
Обновлено в 15:38
Армия и оружие
В Калининграде появится Нахимовское училище
Обновлено в 11:33
Экономика
WSJ: поставки самолетов Boeing в 2019 году сократились на 38%
Компания Boeing за семь месяцев текущего года поставила заказчикам на 38% меньше пассажирских самолетов, чем за аналогичный период прошлого года, и уступила по этому показателю европейской авиастроительной корпорации Airbus.
Обновлено в 14:33
Футбол
Как «Краснодар» выбил «Порту» из Лиги чемпионов
«Краснодар» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов обыграл «Порту» и пробился в раунд плей-офф.
Обновлено в 17:18
Технологии
Путин отменил территориальные ограничения «Сколково»
Инновации в масштабах страны В России в рамках федерального закона отменены территориальные ограничения по развитию инновационного центра «Сколково».
Обновлено в 10:58
Политика
На Украине предложили создать режимный морской район вокруг Крыма
Украинская Госгидрография предложила создать вокруг Крыма режимный морской район для запрета захода иностранных судов, включая российские, во все крымские порты.
Обновлено в 13:06
Культура
Путин приехал на балет «Спартак» в Херсонесе
Обновлено в 15:28
Армия и оружие
Трамп прокомментировал ЧП в Архангельской области
Обновлено в 04:25
Политика
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Общество
В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.
Обновлено в 11:19
Политика
Калужский радиотехнический институт попал под санкции США
Как передает "Интерфакс", данное решение американский Минторг объяснил тем, что КНИРТИ является филиалом концерна "Радиоэлектронные технологии", ранее попавшего в черные списки.
Обновлено в 14:55
Экономика
Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов
Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения.
Обновлено в 03:29
Политика
Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян.
Обновлено в 14:44
Музыка
Менеджер Дельфина рассказал о самочувствии музыканта
Директор и менеджер исполнителя Андрея Лысикова, более известного под творческим псевдонимом «Дельфин», Владимир Тепляков рассказал «Звезде» о состоянии здоровья музыканта, у которого резко ухудшилось самочувствие во время работы на студии.
Обновлено в 15:23
Шоу-бизнес
Бузова оправдалась за сравнение себя с блокадниками
Ранее Бузова разместила в инстаграме видео, на котором она облизывает тарелку и, смеясь, сравнивает себя с блокадниками.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на Кубани
В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:05
Политика
Украина заявила, что имела право перекрывать подачу воды в Крым
Накануне, 12 августа, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что власти Украины грубо нарушили не только международное гуманитарное право и право людей на воду, но и международное право пользования стоками международных рек, когда перекрыли подачу воды в Крым.
Обновлено в 04:35
Экономика
«Укрэнерго»: строительство энергомоста «Украина-ЕС» нецелесообразно
В пресс-службе компании "Укрэнерго" сообщили, что считают нецелесообразным расширение энергоострова Бурштынской ТЭС за счет строительства энергомоста "Украина-ЕС".
Обновлено в 17:33
Футбол
В «Ахмате» опровергли воздействие на судью после матча со «Спартаком»
Пресс-служба «Ахмата» прокомментировала видеозапись, на которой президент клуба Магомед Даудов после завершения игры пятого тура чемпионата России со «Спартаком» держит за руку главного арбитра встречи Алексея Сухого.
Обновлено в 08:24
Происшествия
В аэропорту Гонконга начались столкновения протестующих с полицией
В аэропорту Гонконга, заблокированном протестующими, начались столкновения с полицией, 13 августа передает агентство Reuters.
Обновлено в 12:58
Политика
Трамп пригрозил выходом США из ВТО
Трамп заявил, что это происходит потому, что в Всемирной торговой организации опасаются выхода США из этой организации и подчеркнул, что, по его мнению, в ВТО всегда симпатизировали Китаю и Индии, забывая при этом об американских интересах.
Обновлено в 15:17
Общество
Духи для Клеопатры: историки воссоздали парфюм Древнего Египта
Ученые из Гавайского университета воссоздали парфюмерное средство, которым пользовались в Древнем Египте две тысячи лет назад.
Обновлено в 07:30
Авто
На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика
На мосту через Керченский пролив зафиксировали новый рекорд трафика: за сутки по нему проехали почти 36 тысяч машин, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
Обновлено в 03:24
Политика
Свободная трасса: «Тавриду» расширят до четырёх полос через год
Движение по федеральной трассе «Таврида» будет открыто в сентябре 2020-го, а до конца года автомобильную дорогу официально сдадут в эксплуатацию.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
Лопырева выбрала для турецкого пляжа модный леопардовый купальник
В кадре Виктория позирует в леопардовом закрытом купальнике с глубоким декольте.
Обновлено в 11:41
Общество
В шести районах Башкирии ввели режим ЧС
В шести районах Республики Башкирия по распоряжению правительства региона введен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.
Обновлено в 12:28
Футбол
На игре «Спартак» - ЦСКА будет работать система VAR
Российский футбольный союз сообщил, что на матче между «Спартаком» и ЦСКА будет использована система VAR.
Обновлено в 16:43
Политика
Памфилова заявила о проплаченной кампании против ЦИКа
Обновлено в 12:32
Политика
СМИ узнали, когда освободят задержанный в Гибралтаре иранский танкер
Танкер Grace 1, перевозивший иранскую нефть и задержанный в Гибралтаре более месяца назад, будет освобожден в течение двух суток, сообщила государственная телерадиокорпорация Ирана IRIB со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 14:07