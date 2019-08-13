с чего всё началось

Согласно правительственному заявлению, США откладывают до 15 декабря введение пошлин на китайские компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, игровые приставки, компьютерные мониторы, а также «некоторые игрушки» и «некоторые виды одежды».

США отложили введение пошлин на ряд товаров из Китая

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