с чего всё началось

США отложили введение пошлин на некоторые товары из КНР, говорится в сообщении американского торгпредства. Речь идет о повышении тарифов на 10% на товары стоимостью $300 млрд, которое состоится 1 сентября. Для некоторых из них введение пошлины было отложено до 15 декабря.

США отложили введение пошлин на китайские товары до декабря

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