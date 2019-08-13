Экономика
США отложили введение пошлин на некоторые товары из КНР до 15 декабряRT на русском 13 августа в 10:49
Соединённые Штаты отложили введение пошлин в размере 10% на некоторые китайские товары до 15 декабря, сообщили в американском Торговом представительстве.
Читать в источнике
Оценить20
с чего всё началось
Торговое представительство США (USTR) заявило о том, что в интересах национальной безопасности и здорового роста экономики сократит перечень китайских товаров, облагаемых пошлинами.РБК13 августа в 12:01
Подробнее о событии
Показать все источники
«Шопинг на рождество» Трампа: цены на нефть взлетели из-за отсрочки пошлин
Московский Комсомолец13 августа в 22:34
Трамп решил отложить введение пошлин на товары из Китая после переговоров с Пекином
ТАСС13 августа в 12:49
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 03:20, Ашберн
Происшествия
В Шереметьево совершил аварийную посадку частный самолет
Обновлено в 02:32
Происшествия
В Сургуте два мальчика провалились в вентиляционную шахту
Два 10-летних мальчика получили травмы, провалившись в вентиляционную шахту в Сургуте (ХМАО), идет проверка, сообщает в четверг региональное следственное управление СК РФ.
Обновлено в 02:28
Общество
В России пять 17-летних матерей в 2018 году родили по пятому ребёнку
15-летние женщины родили в 2018 году 919 первых детей, 22 — вторых.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Пилот рассказал о моменте аварийной посадки А321 в Подмосковье
Второй пилот самолета Airbus A321 рассказал о моменте аварийной посадки в подмосковном Жуковском.
Обновлено в 00:36
Политика
Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай
Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».
Обновлено вчера в 21:16
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено вчера в 04:44
Наука
В Сколково создали материал для более быстрой зарядки аккумуляторов
Сотрудники Сколковского института науки и технологий вместе с учеными из России и Германии изучают материал, использование которого может повысить долговременность зарядки аккумуляторов.
Обновлено вчера в 06:44
Происшествия
Пьяный водитель без прав сбил женщин с грудными детьми под Лугой
Пешеходы шли по обочине, когда их сбил автомобиль Dodge. Инцидент произошел накануне, 14 августа в поселке Серебрянский.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В ДТП на Кубани погибли три человека
Обновлено в 02:46
Футбол
«Спартак» сыграет с «Туном» в ответном матче квалификации Лиги Европы
Спартак проведет в четверг ответный матч с Туном в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП на мосту под Саратовом
На мосту Саратов-Энгельс произошла авария, в результате которой пострадали десять человек.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Мать избитой девочки из Ингушетии заявила о желании вернуть дочь
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию
Обновлено вчера в 08:36
Кино
Дочь Брюса Ли предложила Квентину Тарантино «заткнуться»
Дочь Брюса Ли вновь резко высказалась в адрес режиссера Квентина Тарантино, который сделал заявление по поводу изображения культового актера в своем фильме «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 01:29
Политика
Путин отказался передать операторам популярные частоты для 5G
Президент РФ Владимир Путин не поддержал расчистку популярных частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения в России, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:55
Футбол
«Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв «Челси» по пенальти
«Ливерпуль» одержал победу над «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.
Обновлено в 00:23
Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено 13 августа в 13:08
Политика
Мэр Барнаула ушел в отставку по собственному желанию
Глава Барнаула Сергей Дугин написал подал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 01:52
Общество
В Японии из-за тайфуна эвакуировали 570 тыс. человек
Власти Японии рекомендовали эвакуироваться около 570 тыс. жителей из-за приближающегося тайфуна «Кроса». Об этом сообщает агентство Xinhua.
Обновлено в 01:51
Происшествия
У погибшего солиста The Prodigy нашли долги на миллионы фунтов
Покончивший с собой в марте солист The Prodigy Кит Флинт перед смертью накопил 7,3 миллиона фунтов долга по различным кредитам и налоговым отчислениям.
Обновлено вчера в 14:02
Здоровье
Режим ЧС из-за африканской чумы свиней введён в Хабаровском крае
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал приказ о введении режима ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней.
Обновлено вчера в 22:54
Кино
Скончался актер Валентин Воронин
Обновлено в 03:03
Культура
Международный фестиваль фейерверков пройдет в Москве
В столице 17 и 18 августа пройдет V Международный фестиваль фейерверков «Ростех».
Обновлено в 01:04
Футбол
Зидан может уйти из «Реала» из-за отказа купить Погба
Как сообщает журналист El Pais Диего Торрес, французский специалист обещал 26-летнему футболисту, что Мадрид купит его нынешним летом, однако ранее сообщалось, что руководство «Реала» отказалось от приобретения Погба.
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия
В Москве прошли обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД
В Москве проходят обыски по делу о хищении средств у группы компаний «1520», которая является крупнейшим подрядчиком РЖД.
Обновлено вчера в 09:42
Транспорт
Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог
Минтранс разработал новую методику размещения видеокамер вдоль дорог, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 21:32