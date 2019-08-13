с чего всё началось

Соединённые Штаты отложили введение пошлин в размере 10% на некоторые китайские товары до 15 декабря, сообщили в американском Торговом представительстве.

США отложили введение пошлин на некоторые товары из КНР до 15 декабря

Происшествия В Сургуте два мальчика провалились в вентиляционную шахту Два 10-летних мальчика получили травмы, провалившись в вентиляционную шахту в Сургуте (ХМАО), идет проверка, сообщает в четверг региональное следственное управление СК РФ.

Происшествия Пилот рассказал о моменте аварийной посадки А321 в Подмосковье Второй пилот самолета Airbus A321 рассказал о моменте аварийной посадки в подмосковном Жуковском.

Политика Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».

Наука В Сколково создали материал для более быстрой зарядки аккумуляторов Сотрудники Сколковского института науки и технологий вместе с учеными из России и Германии изучают материал, использование которого может повысить долговременность зарядки аккумуляторов.

Происшествия Пьяный водитель без прав сбил женщин с грудными детьми под Лугой Пешеходы шли по обочине, когда их сбил автомобиль Dodge. Инцидент произошел накануне, 14 августа в поселке Серебрянский.

Футбол «Спартак» сыграет с «Туном» в ответном матче квалификации Лиги Европы Спартак проведет в четверг ответный матч с Туном в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

Политика Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2» Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».

Кино Дочь Брюса Ли предложила Квентину Тарантино «заткнуться» Дочь Брюса Ли вновь резко высказалась в адрес режиссера Квентина Тарантино, который сделал заявление по поводу изображения культового актера в своем фильме «Однажды в Голливуде».

Политика Путин отказался передать операторам популярные частоты для 5G Президент РФ Владимир Путин не поддержал расчистку популярных частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения в России, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Армия и оружие НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.

Политика Мэр Барнаула ушел в отставку по собственному желанию Глава Барнаула Сергей Дугин написал подал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.

Общество В Японии из-за тайфуна эвакуировали 570 тыс. человек Власти Японии рекомендовали эвакуироваться около 570 тыс. жителей из-за приближающегося тайфуна «Кроса». Об этом сообщает агентство Xinhua.

Происшествия У погибшего солиста The Prodigy нашли долги на миллионы фунтов Покончивший с собой в марте солист The Prodigy Кит Флинт перед смертью накопил 7,3 миллиона фунтов долга по различным кредитам и налоговым отчислениям.

Здоровье Режим ЧС из-за африканской чумы свиней введён в Хабаровском крае Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал приказ о введении режима ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней.

Культура Международный фестиваль фейерверков пройдет в Москве В столице 17 и 18 августа пройдет V Международный фестиваль фейерверков «Ростех».

Футбол Зидан может уйти из «Реала» из-за отказа купить Погба Как сообщает журналист El Pais Диего Торрес, французский специалист обещал 26-летнему футболисту, что Мадрид купит его нынешним летом, однако ранее сообщалось, что руководство «Реала» отказалось от приобретения Погба.

Происшествия В Москве прошли обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД В Москве проходят обыски по делу о хищении средств у группы компаний «1520», которая является крупнейшим подрядчиком РЖД.