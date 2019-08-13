с чего всё началось

Как сообщалось, 1 августа президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлину в размере 10% на импортируемые китайские товары объемом $300 млрд в годиз-за отсутствия прогресса в переговорах по торговому соглашению между двумя странами.

Политика Пакистан запросил проведение заседания СБ ООН по Кашмиру Пакистан запросил проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с решением Индии отменить особый конституционный статус штата Джамму и Кашмир.

Происшествия Мать избитой девочки из Ингушетии заявила о желании вернуть дочь Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать семилетней Аиши Ажиговой, ранее избитой и в настоящий момент проходящей лечение в НИИ имени Рошаля в Москве, решила вернуть свою дочь.

Политика Украинского замминистра задержали при получении взятки Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.

Футбол Ливерпуль — Челси 2:2 (5:4 по пенальти) 14 августа сезон большого английского футбола продолжится на европейской арене – "Ливерпуль" и "Челси" сыграют матч за Суперкубок УЕФА.

Политика Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД "Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.

Шоу-бизнес Мастер из Перми отправил Леди Гаге серьги-обереги Мастер из Перми Александр Дьяков отправил почтой певице Леди Гаге серьги с уральскими камнями собственного изготовления, которые должны защитить ее от негатива и доказать, что русскоязычные пользователи Instagram поддерживают ее.

Происшествия Москвич запер дочь в машине и забыл место парковки Мужчина в Москве запер несовершеннолетнюю дочь в машине и оставил на стоянке, однако позднее забыл, где именно припарковался.

Происшествия В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Футбол «Реал» предлагает «ПСЖ» обменять Винисиуса на Неймара Ранее Sports.es сообщал, что «Реал» предложил Неймару пятилетний контракт на 200 млн евро.

Культура Американский актер Эрик Робертс хочет получить российское гражданство Голливудский актер Эрик Робертс приехал в Сочи на международный турнир по боевому самбо и рассказал РИА Новости, что хотел бы получить второе гражданство - российское.

Транспорт В Ленобласти готовятся к строительству новой широтной магистрали Напомним, что по территории Ленобласти пройдет 13,2 км новой трассы (еще 14,2 км — по территории Петербурга).

Происшествия Преподаватели ВШЭ призвали суд освободить Егора Жукова Преподаватели и сотрудники Высшей школы экономики (ВШЭ) призвали Мосгорсуд освободить студента вуза Егора Жукова, обвиненного по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве.

Происшествия Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы загадочное письмо в Россию Стрелок решил воспользоваться этой возможностью и в июле отправил 6-страничное письмо в Россию некому Алану, который до этого написал обвиняемому.

Политика В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об инициативе ввести четырехдневную рабочую неделю.

Политика Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) больше официально не существует.

Политика Госдума обвинила новостные агрегаторы в нагнетании обстановки Депутаты Госдумы в сентябре планируют пригласить на встречу представителей новостных агрегаторов, которые выводят в топы недостоверную информацию, заявил первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Экономика Американские фондовые индексы упали на 2–3% на опасениях рецессии Снижение экспорта привело к падению ВВП Германии во втором квартале на 0,1%, а динамика промышленного производства в Китае в июле оказалась худшей за последние 17 лет: рост составил лишь 4,8%. Значительное влияние на это оказала торговая война между Китаем и США.

Политика В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.

Экономика Кабмин обсудит освобождение от НДФЛ доходов от продажи энергии с объектов микрогенерации Как сообщила пресс-служба кабмина, ключевой темой станет рассмотрение законопроекта, освобождающего от НДФЛ доходы от продажи энергии, произведенной на принадлежащих потребителю объектах микрогенерации, в том числе на возобновляемых источниках.

Интернет В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей Компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Vice.

Футбол Футбольный клуб «Ахмат» наказали за оскорбление судьи по громкой связи Стадион футбольного клуба «Ахмат» не будет дисквалифицирован за оскорбление судьи по громкой связи в игре против московского «Спартака», клуб заплатит штраф.

Происшествия В Краснодарском крае сгорел пассажирский автобус Пассажирский автобус, ехавший из Архипо-Осиповки в Таганрог, полностью сгорел на Кубани, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.