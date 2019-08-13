Экономика
Курс доллара растет на торговой разрядкеProfinance.ru вчера в 10:20
Как сообщалось, 1 августа президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлину в размере 10% на импортируемые китайские товары объемом $300 млрд в годиз-за отсутствия прогресса в переговорах по торговому соглашению между двумя странами.
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с чего всё началось
Торговое представительство США (USTR) заявило о том, что в интересах национальной безопасности и здорового роста экономики сократит перечень китайских товаров, облагаемых пошлинами.РБКвчера в 12:01
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Политика
Пакистан запросил проведение заседания СБ ООН по Кашмиру
Пакистан запросил проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с решением Индии отменить особый конституционный статус штата Джамму и Кашмир.
Обновлено вчера в 18:11
Происшествия
Мать избитой девочки из Ингушетии заявила о желании вернуть дочь
Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать семилетней Аиши Ажиговой, ранее избитой и в настоящий момент проходящей лечение в НИИ имени Рошаля в Москве, решила вернуть свою дочь.
Обновлено в 15:39
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено в 16:18
Футбол
Ливерпуль — Челси 2:2 (5:4 по пенальти)
14 августа сезон большого английского футбола продолжится на европейской арене – "Ливерпуль" и "Челси" сыграют матч за Суперкубок УЕФА.
Обновлено в 09:55
Политика
Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД
"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
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Шоу-бизнес
Мастер из Перми отправил Леди Гаге серьги-обереги
Мастер из Перми Александр Дьяков отправил почтой певице Леди Гаге серьги с уральскими камнями собственного изготовления, которые должны защитить ее от негатива и доказать, что русскоязычные пользователи Instagram поддерживают ее.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Москвич запер дочь в машине и забыл место парковки
Мужчина в Москве запер несовершеннолетнюю дочь в машине и оставил на стоянке, однако позднее забыл, где именно припарковался.
Обновлено в 15:41
Происшествия
В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД
Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:30
Футбол
«Реал» предлагает «ПСЖ» обменять Винисиуса на Неймара
Ранее Sports.es сообщал, что «Реал» предложил Неймару пятилетний контракт на 200 млн евро.
Обновлено в 07:05
Культура
Американский актер Эрик Робертс хочет получить российское гражданство
Голливудский актер Эрик Робертс приехал в Сочи на международный турнир по боевому самбо и рассказал РИА Новости, что хотел бы получить второе гражданство - российское.
Обновлено в 15:05
Общество
Певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
Обновлено вчера в 02:15
Транспорт
В Ленобласти готовятся к строительству новой широтной магистрали
Напомним, что по территории Ленобласти пройдет 13,2 км новой трассы (еще 14,2 км — по территории Петербурга).
Обновлено в 08:33
Происшествия
Преподаватели ВШЭ призвали суд освободить Егора Жукова
Преподаватели и сотрудники Высшей школы экономики (ВШЭ) призвали Мосгорсуд освободить студента вуза Егора Жукова, обвиненного по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве.
Обновлено в 16:02
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы загадочное письмо в Россию
Стрелок решил воспользоваться этой возможностью и в июле отправил 6-страничное письмо в Россию некому Алану, который до этого написал обвиняемому.
Обновлено в 10:25
Политика
В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об инициативе ввести четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 07:08
Энергетика
Цены на нефть вновь снижаются после небольшого роста накануне
Цены на нефть сегодня снижаются после небольшого роста накануне.
Обновлено вчера в 02:28
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) больше официально не существует.
Обновлено в 07:17
Политика
Госдума обвинила новостные агрегаторы в нагнетании обстановки
Депутаты Госдумы в сентябре планируют пригласить на встречу представителей новостных агрегаторов, которые выводят в топы недостоверную информацию, заявил первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
Обновлено в 13:29
Экономика
Американские фондовые индексы упали на 2–3% на опасениях рецессии
Снижение экспорта привело к падению ВВП Германии во втором квартале на 0,1%, а динамика промышленного производства в Китае в июле оказалась худшей за последние 17 лет: рост составил лишь 4,8%. Значительное влияние на это оказала торговая война между Китаем и США.
Обновлено в 13:50
Политика
В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине
Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.
Обновлено в 14:46
Экономика
Кабмин обсудит освобождение от НДФЛ доходов от продажи энергии с объектов микрогенерации
Как сообщила пресс-служба кабмина, ключевой темой станет рассмотрение законопроекта, освобождающего от НДФЛ доходы от продажи энергии, произведенной на принадлежащих потребителю объектах микрогенерации, в том числе на возобновляемых источниках.
Обновлено в 17:01
Интернет
В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей
Компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Vice.
Обновлено в 16:50
Футбол
Футбольный клуб «Ахмат» наказали за оскорбление судьи по громкой связи
Стадион футбольного клуба «Ахмат» не будет дисквалифицирован за оскорбление судьи по громкой связи в игре против московского «Спартака», клуб заплатит штраф.
Обновлено в 10:45
Происшествия
В Краснодарском крае сгорел пассажирский автобус
Пассажирский автобус, ехавший из Архипо-Осиповки в Таганрог, полностью сгорел на Кубани, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 15:53
Общество
Более 150 млн детей в мире находятся в трудовом рабстве
Почти каждый 10-й ребенок в мире находится в трудовом рабстве.
Обновлено в 12:53
Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
Обновлено в 12:10
Футбол
Директор «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи
Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Мораес заявил, что клуб не менял условия показа трансляции матча квалификации Лиги чемпионом с «Краснодаром» для российского телеканала «Матч ТВ».
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Жена Антона Макарского обратилась к специалистам из-за проблем с лицом
Пластическому хирургу лицо трогать не дам ни за что.
Обновлено в 17:00