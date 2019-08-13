Экономика
США отложили введение пошлин на китайские товары до декабряРБК 13 августа в 11:46
США отложили введение пошлин на некоторые товары из КНР, говорится в сообщении американского торгпредства. Речь идет о повышении тарифов на 10% на товары стоимостью $300 млрд, которое состоится 1 сентября. Для некоторых из них введение пошлины было отложено до 15 декабря.
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с чего всё началось
Торговое представительство США (USTR) заявило о том, что в интересах национальной безопасности и здорового роста экономики сократит перечень китайских товаров, облагаемых пошлинами.РБК13 августа в 12:01
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Трамп решил отложить введение пошлин на товары из Китая после переговоров с Пекином
ТАСС13 августа в 12:49
«Шопинг на рождество» Трампа: цены на нефть взлетели из-за отсрочки пошлин
Московский Комсомолец13 августа в 22:34
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