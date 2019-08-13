с чего всё началось

США отложили введение пошлин на некоторые товары из КНР, говорится в сообщении американского торгпредства. Речь идет о повышении тарифов на 10% на товары стоимостью $300 млрд, которое состоится 1 сентября. Для некоторых из них введение пошлины было отложено до 15 декабря.

США отложили введение пошлин на китайские товары до декабря

Армия и оружие Алтайский край вооружили ракетными комплексами «Фагот» Противотанковые ракетные комплексы второго поколения "Фагот" поступили на вооружение военных в Алтайском крае и Омской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Энергетика В Совфеде оценили планы Польши повысить цену на транзит газа из России Ранее Наимский заявил о намерении Польши повысить стоимость транзита российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа».

Происшествия После гибели пропавшей в Омске трехлетней девочки возбудили дело Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели трехлетней девочки, пропавшей в среду в Омске, сообщает СУСК области.

Политика МИД Украины объяснил отказ принимать обратно моряков-провокаторов Представитель МИД Украины Зеркаль объяснила причину отказа забирать задержанных Россией осенью 2018 года моряков.

Политика Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.

Экономика Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов.

Здоровье Эксперты назвали несовместимые лекарственные препараты Занимаясь самолечением, люди нередко принимают абсолютно несовместимые лекарственные препараты, нанося серьёзный вред организму.

Политика Минприроды России допустило полный запрет на экспорт леса в Китай Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Происшествия Десять человек пострадали в ДТП в Саратовской области В Саратовской области произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса, по предварительным данным, пострадали десять человек.

Футбол Михайличенко сегодня возглавит киевское «Динамо» Спортивный директор киевского «Динамо» Алексей Михайличенко сегодня станет главным тренером команды.

Наука Адаптация к условиям среды подправила индейцам форму черепа Ученые выяснили, что на форму черепа индейцев повлиял не только генетический дрейф, но и окружающая среда.

Политика Глава Барнаула написал заявление об отставке Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.

Шоу-бизнес Ида Галич подтвердила слухи о беременности Слухи о беременности 29-летней Иды появились в сети после того, как она посетила один из лучших перинатальных центров Москвы, в котором ее и заметили поклонниками.

Транспорт Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог Минтранс разработал новую методику размещения видеокамер вдоль дорог, пишет «Коммерсантъ».

Авто Самая дешевая модель Hyundai вышла на глобальный рынок Самая дешевая модель южнокорейского производителя Hyundai после появления в Индии вышла на глобальный рынок.

Шоу-бизнес В Торонто простились с Аллой Вербер У 61-летней Вербер диагностировали менингококковый сепсис. Сегодня фэшн-директора ЦУМа похоронили в канадском Торонто.

Происшествия У крупнейшего подрядчика РЖД прошли обыски по делу о хищении В Москве в среду по нескольким адресам начались обыски по делу о хищении у крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520».

Интернет Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей Заявление связано с обновлением политики конфиденциальности компании Американская компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Vice.

Происшествия Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына В полиции не уточнили личности участников конфликта, но таким образом прокомментировали сообщения в социальных сетях, где московский священник Алексей Забелин написал, что его избили на набережной на глазах собственного сына.

Политика Президент наградил зампреда Мосгоризбиркома за «добросовестную работу» Президент Владимир Путин на фоне скандала с выборами в Московскую городскую думу подписал указ о награждении заместителя председателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова орденом Дружбы.

Политика В команде Зеленского назвали условие возобновления подачи воды в Крым Бывший первый заместитель постпредставника украинского лидера Владимира Зеленского в АР Крым Изет Гданов назвал условие возобновления подачи воды на Крымский полуостров.

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.

Политика Депутат Рады заявил о праве использования русского языка на Украине Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич встал на защиту русского языка на УкраинеПредставитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявил, что русский язык не имеет статуса иностранного, поэтому члены парламента могут его использовать в ходе заседаний.

Общество Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.

Общество Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году В России насчитали пять несовершеннолетних матерей, которые в 17 лет смогли родить уже пятого ребенка.