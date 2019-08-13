с чего всё началось

США отложили введение пошлин на некоторые товары из КНР, говорится в сообщении американского торгпредства. Речь идет о повышении тарифов на 10% на товары стоимостью $300 млрд, которое состоится 1 сентября. Для некоторых из них введение пошлины было отложено до 15 декабря.

США отложили введение пошлин на китайские товары до декабря

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Общество В МВД отметили рост нарушений запрета на курение в аэропортах "Статистика, предоставленная МВД, говорит о растущей динамике нарушений антитабачного закона в аэропортах", - сказал парламентарий.

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Общество Россияне назвали размер справедливой зарплаты Самый маленький размер справедливой зарплаты назвали опрошенные из Липецка, Пензы, Барнаула и Рязани (в средней 58 тыс. рублей), Волгограда и Ярославля (59 тыс. рублей).

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Происшествия На Кубани сгорел пассажирский рейсовый автобус В Краснодарском крае пассажирский автобус, который следовал из Архипо-Осиповки в Таганро, полностью сгорел.

Происшествия У крупнейшего подрядчика РЖД прошли обыски по делу о хищении В Москве в среду по нескольким адресам начались обыски по делу о хищении у крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520».

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Происшествия В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.

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Политика В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.

Технологии British Airways тестирует VR в бизнес-классе Авиакомпания British Airways начала тестирование технологий виртуальной реальности (VR) на своих бортах.

Политика В команде Зеленского назвали условие возобновления подачи воды в Крым Бывший первый заместитель постпредставника украинского лидера Владимира Зеленского в АР Крым Изет Гданов назвал условие возобновления подачи воды на Крымский полуостров.

Политика Опрос показал, за кого готовы голосовать россияне на выборах в Госдуму Исследование показало, что около четверти жителей страны (24 процента) проигнорировали бы выборы, если бы они проводились в ближайшее воскресенье, 11 процентов не знали бы, какую партию выбрать, 3 процента выразили неуверенность относительно того, пошли бы они голосовать или нет.

Интернет Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей Microsoft обновила политику конфиденциальности, компания стала предупреждать пользователей приложений Cortana и Skype Translator о том, что ее сотрудники и подрядчики имеют право собирать голосовые данные, передает Reuters.

Шоу-бизнес Аллу Вербер похоронили в Канаде в закрытом гробу Поскольку Алла Вербер страдала менингококковым сепсисом, хоронить ее решили в закрытом гробу, ведь заболевание является крайне опасным, а в группе риска оказались те, кто недавно контактировал со светской львицей.