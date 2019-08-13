Экономика

США отложили введение пошлин на китайские товары до декабряРБК 13 августа в 11:46

США отложили введение пошлин на некоторые товары из КНР, говорится в сообщении американского торгпредства. Речь идет о повышении тарифов на 10% на товары стоимостью $300 млрд, которое состоится 1 сентября. Для некоторых из них введение пошлины было отложено до 15 декабря.
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с чего всё началось
Торговое представительство США (USTR) заявило
 о том, что в интересах национальной безопасности и здорового роста экономики сократит перечень китайских товаров, облагаемых пошлинами.
РБК13 августа в 12:01

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