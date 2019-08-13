с чего всё началось

Соединенные Штаты решили отложить введение 10%-ной пошлины на ряд китайских товаров. В список вошли сотовые телефоны, ноутбуки, мониторы, видеоприставки, игрушки, а также отдельные элементы одежды и обуви. Об этом сообщили в пресс-службе американского Торгового представительства.

США отложили введение пошлин на часть китайских товаров до декабря

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