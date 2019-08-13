Экономика
США отложили введение пошлин на часть китайских товаров до декабряКомсомольская правда вчера в 13:14
Соединенные Штаты решили отложить введение 10%-ной пошлины на ряд китайских товаров. В список вошли сотовые телефоны, ноутбуки, мониторы, видеоприставки, игрушки, а также отдельные элементы одежды и обуви. Об этом сообщили в пресс-службе американского Торгового представительства.
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с чего всё началось
Торговое представительство США (USTR) заявило о том, что в интересах национальной безопасности и здорового роста экономики сократит перечень китайских товаров, облагаемых пошлинами.РБКвчера в 12:01
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«Шопинг на рождество» Трампа: цены на нефть взлетели из-за отсрочки пошлин
Московский Комсомолецвчера в 22:34
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