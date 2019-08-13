с чего всё началось

Власти США решили отложить до 15 декабря введение 10%-ных пошлин на отдельные виды импортируемых Китаем товаров, сообщается на сайте Торгового представительства США. На некоторые китайские товары пошлина будет введена с 1 сентября, как было объявлено ранее.

США отложили введение новых пошлин на китайские товары до декабря

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