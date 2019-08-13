с чего всё началось

Власти США решили отложить до 15 декабря введение 10%-ных пошлин на отдельные виды импортируемых Китаем товаров, сообщается на сайте Торгового представительства США. На некоторые китайские товары пошлина будет введена с 1 сентября, как было объявлено ранее.

США отложили введение новых пошлин на китайские товары до декабря

Политика Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.

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Наука Сонливость в течение дня может быть связана с болезнью Альцгеймера Исследователи сообщили, что пациенты с диагнозом болезни Альцгеймера имели значительное накопление тау в мозге, особенно в тех областях, которые играют определенную роль в поддержании бодрствования в течение дня.

Армия и оружие ВСУ впервые после перемирия применили танки в Донбассе Впервые с начала перемирия в Донбассе ВСУ применили танки при обстреле ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Футбол Арбитр должен был удалить игрока «Сочи» за удар Чалова и назначить пенальти Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров заявил, что арбитр Виталий Мешков должен был удалить футболиста "Сочи", ударившего нападающего московского ЦСКА Федора Чалова в матче чемпионата России, и назначить пенальти.

Армия и оружие Американцы испытали гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель Новый гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель по заказу Исследовательской лаборатории ВВС США разработала американская компания Northrop Grumman.

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Экономика Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц Речь идет о зарплате, которую получают именно сотрудники госкорпорации, без учета зарплат работников промышленных предприятий, которые входят в «Роскосмос».

Общество Все авиарейсы из аэропорта Гонконга снова отменены из-за протестов Все авиарейсы из Гонконга были отменены во вторник, 13 августа, в связи с захватом протестующими здания аэропорта.

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Происшествия Открытое горение на теплоходе «Святая Русь» ликвидировано "В 17:18 мск открытое горение на теплоходе ликвидировано", — заявили в ведомстве, добавив, что огнем было охвачено 600 кв. м. Неэксплуатируемый теплоход загорелся в затоне "Сибирский" в Борском районе Нижегородской области.

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Политика Китай и США согласились провести телефонные переговоры по торговле Китай и Соединённые Штаты договорились провести переговоры по вопросам торговли в течение двух недель, сообщили в китайском Министерстве коммерции.

Политика CNN обвинил Пригожина в финансировании ЧВК в Африке В расследовании, которое длилось более месяца, утверждается, что близкий к Путину бизнесмен в обмен на «щедрые льготы на разведку алмазов и золота в богатой минеральными ресурсами» Центральноафриканской республике занимается финансированием частной военной компании и военных инструкторов.

Происшествия В Екатеринбурге задержали устроившего смертельное ДТП водителя В Екатеринбурге водителю «КИА», устроившему массовое дорожно-транспортное происшествие на улице Малышева, в результате которого погибли два человека, предъявили обвинения.