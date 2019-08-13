Экономика
США отложили введение новых пошлин на китайские товары до декабряВедомости 11:00
Власти США решили отложить до 15 декабря введение 10%-ных пошлин на отдельные виды импортируемых Китаем товаров, сообщается на сайте Торгового представительства США. На некоторые китайские товары пошлина будет введена с 1 сентября, как было объявлено ранее.
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«Продукция этой группы включает, например, сотовые телефоны, портативные компьютеры, видеоигровые консоли, некоторые игрушки, компьютерные мониторы и некоторые предметы обуви и одежды», — отметили там.RT на русском10:49
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Политика
Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса
Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО от самолета Шойгу
Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу во время полета над нейтральными водами Балтийского моря, но его оттеснили российские Су-27, передает ТАСС, корреспондент которого находился на борту самолета министра.
Обновлено в 10:08
Политика
Россия объявила украинского дипломата персоной нон грата
Ранее 13 августа Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что сотрудник российского генконсульства во Львове объявлен персоной нон грата.
Обновлено в 11:54
Общество
В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.
Обновлено в 11:19
Наука
Сонливость в течение дня может быть связана с болезнью Альцгеймера
Исследователи сообщили, что пациенты с диагнозом болезни Альцгеймера имели значительное накопление тау в мозге, особенно в тех областях, которые играют определенную роль в поддержании бодрствования в течение дня.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
ВСУ впервые после перемирия применили танки в Донбассе
Впервые с начала перемирия в Донбассе ВСУ применили танки при обстреле ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обновлено в 08:41
Общество
Чем пахла Клеопатра: ученые воссоздали возможный аромат царицы
Команда ученых воссоздала аромат, которым, предположительно, могла пользоваться Клеопатра.
Обновлено в 08:00
Футбол
Арбитр должен был удалить игрока «Сочи» за удар Чалова и назначить пенальти
Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров заявил, что арбитр Виталий Мешков должен был удалить футболиста "Сочи", ударившего нападающего московского ЦСКА Федора Чалова в матче чемпионата России, и назначить пенальти.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие
Американцы испытали гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель
Новый гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель по заказу Исследовательской лаборатории ВВС США разработала американская компания Northrop Grumman.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Экономика
Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц
Речь идет о зарплате, которую получают именно сотрудники госкорпорации, без учета зарплат работников промышленных предприятий, которые входят в «Роскосмос».
Обновлено в 12:03
Общество
Все авиарейсы из аэропорта Гонконга снова отменены из-за протестов
Все авиарейсы из Гонконга были отменены во вторник, 13 августа, в связи с захватом протестующими здания аэропорта.
Обновлено в 07:33
Общество
В России запретили дистанционную передачу прав на недвижимость
В России начал действовать закон, запрещающий дистанционную передачу прав на недвижимость.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Открытое горение на теплоходе «Святая Русь» ликвидировано
"В 17:18 мск открытое горение на теплоходе ликвидировано", — заявили в ведомстве, добавив, что огнем было охвачено 600 кв. м. Неэксплуатируемый теплоход загорелся в затоне "Сибирский" в Борском районе Нижегородской области.
Обновлено в 11:04
Общество
Жителя Красноярского края оштрафовали за пост с оскорблением Путина
Енисейский районный суд Красноярского края оштрафовал на 30 тыс. руб. местного жителя Евгения Носкова за пост во «ВКонтакте» о Владимире Путине.
Обновлено в 09:19
Политика
Суд разрешил допрос Порошенко с полиграфом
Государственное бюро расследований Украины заявило, что суд дал разрешение на допрос экс-президента Петра Порошенко с применением полиграфа.
Обновлено в 11:41
Здоровье
Названа самая частая причина смерти россиян
Минздрав назвал самую распространённую причину естественной смерти в России. Большинство россиян умирает от болезней системы кровообращения.
Обновлено в 04:48
Политика
Китай и США согласились провести телефонные переговоры по торговле
Китай и Соединённые Штаты договорились провести переговоры по вопросам торговли в течение двух недель, сообщили в китайском Министерстве коммерции.
Обновлено в 10:03
Политика
CNN обвинил Пригожина в финансировании ЧВК в Африке
В расследовании, которое длилось более месяца, утверждается, что близкий к Путину бизнесмен в обмен на «щедрые льготы на разведку алмазов и золота в богатой минеральными ресурсами» Центральноафриканской республике занимается финансированием частной военной компании и военных инструкторов.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП на Кубани
Обновлено в 11:23
Происшествия
В Екатеринбурге задержали устроившего смертельное ДТП водителя
В Екатеринбурге водителю «КИА», устроившему массовое дорожно-транспортное происшествие на улице Малышева, в результате которого погибли два человека, предъявили обвинения.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
Минобороны Украины заподозрило Россию в планах нанести ядерный удар
Как сообщило «Радио Свобода» ссылаясь на помощника руководителя офиса президента Украины Ивана Апаршина, главное управление разведки Украины (ГУР) смогло разгадать коварные планы России.
Обновлено в 09:57
Политика
У главы МИД Германии третий раз за год сломался самолет
В Германии в очередной раз сломался правительственный самолёт.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома
Обновлено вчера в 23:34
Авто
Nissan уменьшил цены на кроссоверы Terrano, Qashqai и X-Trail
Обновлено в 04:23