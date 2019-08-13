Экономика

США отложили пошлины на товары из Китая до декабряИзвестия 10:50

Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров. Об этом 13 августа сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-релиз Торгового представительства США.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось
«Продукция этой группы включает, например, сотовые телефоны, портативные компьютеры, видеоигровые консоли, некоторые игрушки, компьютерные мониторы и некоторые предметы обуви и одежды», — отметили
 там.
RT на русском10:49

Подробнее о событии

США отложили пошлины на товары из Китая. На рынках праздник, акции растут

РБК12:01

США отложили введение пошлин на некоторые товары из КНР до 15 декабря

RT на русском10:49

Акции Apple выросли на 5% на фоне решения США отложить введение пошлин на товары из Китая

ТАСС11:30

США отложили введение новых пошлин на товары из КНР

Московский Комсомолец10:25

Инвесторы радостно отреагировали на решение США отложить пошлины

Ведомости11:20

США отложили введение пошлин на часть китайского импорта до 15 декабря

Интерфакс10:17

США отложили введение пошлин на ряд товаров из Китая

Газета.Ru10:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:40, Вашингтон
Армия и оружие

Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО F-18 от самолёта Шойгу

Обновлено в 12:28
Политика

Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму

Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес

Невеста Тимати прокатилась на гидроцикле на 9 месяце беременности

Несмотря на поздний срок, девушка не отказывается даже от экстремальных развлечений. К примеру, на днях она прокатилась на водном мотоцикле.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Избитой полицейским оппозиционерке грозят обязательные работы

Адвокат активистки Дарьи Сосновской, которую ударили по животу в ходе задержания на согласованном митинге 10 августа, сообщила, что ее подопечной грозят обязательные работы за нарушение порядка проведения собрания.
Обновлено вчера в 15:57
Политика

Россия в ответ выдворила из страны украинского дипломата

Москва объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД России.
Обновлено в 12:13
Шоу-бизнес

Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках

Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Общество

Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Происшествия

Священник из Гатчины объяснил инцидент во время крещения ребенка

Игумен Фотий (Нечепоренко), проводивший обряд крещения годовалого ребенка в Мариенбургском покровском храме города Гатчина (Ленинградская область), в интервью «Пятому каналу» прокомментировал свои действия.
Обновлено 11 августа в 22:07
Политика

Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам

Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Политика

На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма

Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Происшествия

Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз

Обновлено в 04:14
Происшествия

В Туапсинском районе Кубани горит лес: рядом – две базы отдыха

В ГУ МЧС уточнили, что в районе пожара расположено две базы отдыха, однако угрозы распространения огня нет.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес

Шоу Дмитрия Шепелева задолжало Бари Алибасову 3 миллиона

Обновлено в 10:21
Армия и оружие

Кремль прокомментировал заявление Трампа о ракетных разработках России

«Наш президент неоднократно говорил, что российские разработки в этой области [новых вооружений] пока значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам, и являются достаточно уникальными», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Обновлено в 10:16
Политика

В Кремле ответили на вопрос о массовых акциях протеста

Обновлено в 06:43
Общество

Россельхознадзор ограничит ввоз свинины из Сербии

Как стало известно, запрет касается ввоза в Россию живых свиней, свинины и свиноводческой продукции из Сербии.
Обновлено в 12:03
Наука

Сонливость в течение дня может быть связана с болезнью Альцгеймера

Исследователи сообщили, что пациенты с диагнозом болезни Альцгеймера имели значительное накопление тау в мозге, особенно в тех областях, которые играют определенную роль в поддержании бодрствования в течение дня.
Обновлено в 08:04
Общество

Жителя Красноярского края оштрафовали за пост с оскорблением Путина

Енисейский районный суд Красноярского края оштрафовал на 30 тыс. руб. местного жителя Евгения Носкова за пост во «ВКонтакте» о Владимире Путине.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие

Вместо F-35. Что даст Турции покупка российских истребителей Су-35

Президент США Дональд Трамп, комментируя поставки в Турцию российских зенитно-ракетных систем С-400, заявил, что Анкара больше не может рассчитывать на покупку истребителей пятого поколения F-35.
Обновлено в 01:00
Политика

Предсказавший успех Зеленского политолог предсказал судьбу Украины

Эксперт Виктор Бобыренко из украинского Бюро анализа политики заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не сумеет сломать административные устои.
Обновлено в 01:34
Экономика

Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц

Речь идет о зарплате, которую получают именно сотрудники госкорпорации, без учета зарплат работников промышленных предприятий, которые входят в «Роскосмос».
Обновлено в 12:03
Политика

Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма

Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Происшествия

Потерпевшая по делу об изнасиловании в отделе полиции Уфы пришла в суд

Экс-сотрудница полиции Уфы Гульназ Фатхисламова, обвинившая трех коллег в изнасиловании на рабочем месте, во вторник впервые явилась в суд по этому делу, передает корреспондент РИА Новости из зала Кировского районного суда Уфы.
Обновлено в 04:00
Финансы

Аргентинская биржа пережила историческое падение

В понедельник курс песо к доллару опустился на 30 процентов, до 65 песо за доллар. Акции аргентинских компаний пережили сильнейшее падение.
Обновлено в 02:11
Космос

На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект

На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.
Обновлено вчера в 12:20
Спорт

Штангистка Диана Мстиева дисквалифицирована на восемь лет

Обновлено в 10:37
Общество

Пласидо Доминго обвинили в домогательствах

Обновлено в 03:36
Армия и оружие

В Минобороны Украины заподозрили Россию в планах нанести ядерные удары

В главном управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявили о возможном подготовке к использованию российской стороной нестратегических ядерных боезарядов в Крыму.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» выйдет на госиспытания в сентябре

Во вторник, 13 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВМФ России сообщило, что в текущем месяце российский фрегат «Адмирал Касатонов» совершит выход на полигон в Балтийском море с целью прохождения завершающего этапа заводских ходовых испытаний.
Обновлено в 10:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное