Финансы

США отложили пошлины на товары из Мексики. Рынки сразу пошли в ростРБК 04:46

Аналитики назвали ключевой причиной одномоментного роста примирение Соединенных Штатов с Мексикой. Полторы недели назад президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошли на мексиканские товары. Политик преподнес это намерение как ответ на нежелание Мексики бороться с нелегальной миграцией в США.
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Рынок акций РФ на этой неделе окажется под давлением отсечек дивидендов ряда бумаг во главе со Сбербанком

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Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексов

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Индекс РТС обновил максимум

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США отложили пошлины на товары из Мексики. Рынки сразу пошли в рост

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Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:27

Фондовые торги в РФ стартовали ростом индексов

Банки.ру03:01

Акции «Сбербанка» пробили отметку 250 рублей

Finam.Ru03:14
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Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено 08 июня в 11:30
Происшествия

«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян

Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
Общество

Тамбовские школьники сдают ЕГЭ по обществознанию

Самый популярный ЕГЭ в России напишут почти 50% российских школьников 10 июня в России пройдёт ЕГЭ по обществознанию, сообщает пресс-служба Минобрнауки.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова

Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве

Обновлено в 04:04
Здоровье

В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тысяч россиян обнаружили рак

В 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований.
Обновлено в 00:00
Футбол

Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер

Обновлено в 04:42
Общество

ФБК сообщил о новом протоколе в отношении Волкова

На оппозиционера Леонида Волкова составили новый протокол за проведение митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Фура врезалась в ехавшую разминировать Керчь колонну МЧС

Четыре машины МЧС ехали в Керчь для проведения плановых работ по разминированию. Во время технической остановки в колонну врезалась фура.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие

В небе над Севастополем произошло ЧП с истребителем

Обновлено в 04:56
Культура

Горбачев опровергает изложенные факты в сериале «Чернобыль»

Обновлено в 05:25
Происшествия

В анализах Голунова не нашли следов наркотиков

Тест на наркотики корреспондента "Медузы" Ивана Голунова показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Обновлено в 04:13
Политика

Президент России поздравил балерину Захарову с днем рождения

Обновлено в 06:08
Общество

Россиян ждет короткая рабочая неделя

Ранее сообщалось, что россиянам напомнили о короткой рабочей неделе.
Обновлено вчера в 19:08
Транспорт

Определена дата запуска поездов по Крымскому мосту

Крымский мост соединяет Керченский и Таманский полуострова.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Тувинец откусил напавшему на него медведю язык

Обновлено в 04:36
Происшествия

Суд признал полковника Захарченко виновным в коррупции

Обновлено в 06:10
Происшествия

Суд арестовал восьмого фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ

Красногорский городской суд арестовал на два месяца восьмого фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей суда.
Обновлено в 05:41
Экономика

Голикова: россияне тратят на 13,3 трлн рублей больше, чем зарабатывают

Граждане Российской Федерации тратят на 13,3 триллионов рублей больше, чем официально зарабатывают.
Обновлено в 05:37
Финансы

Силуанов рассказал о причинах снижения реальных доходов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, какие факторы оказывают негативное влияние на показатель реальных доходов населения.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Лакокрасочный завод горит под Калининградом

На заводе лакокрасочной продукции в городе Советске Калининградской области произошел пожар, сообщает ТАСС Площадь пожара составляет более 300 кв. метров.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес

Исхудавшая Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев

Джоли посетила лагерь беженцев, который находится на границе двух стран – Венесуэлы и Колумбии.
Обновлено вчера в 09:53
Авто

Опубликованы первые снимки нового Renault Duster без камуфляжа

В сети были опубликованы снимки обновленного Renault Duster.
Обновлено в 04:18
Хоккей

Защитник шведского «Фэрьестада» Викстранд может перейти в «Ак Барс»

Журналист Expressen.se Юхан Свенссон сообщил, что защитник «Фэрьестада» Микаэль Викстранд продолжит карьеру в «Ак Барсе».
Обновлено в 05:38
Происшествия

Сотни тысяч гонконгцев вышли на протесты против закона об экстрадиции

В Гонконге прошло шествие против закона об экстрадиции, в котором, по оценкам организаторов акции, участвовали более миллиона человек.
Обновлено вчера в 13:37
Шоу-бизнес

Крис Пратт женился на дочери Шварценеггера

Свадьба прошла на частном ранчо в Калифорнии Старшая дочь бывшего губернатора Калифорнии и звезды "Терминатора" Арнольда Шварценеггера писательница Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта, сообщает lenta.ru.
Обновлено в 05:34
Гаджеты

На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус

Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Общество

Медведев поручил упростить строительство школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам заседания президиума совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил подготовить предложения по избыточным нормативно-техническим требованиям, исключение которых позволит снизить стоимость строительства образовательных учреждений.
Обновлено в 04:26
Кино

Стартует ХХХ открытый фестиваль «Кинотавр»

Открывается «Кинотавр» новым фильмом Валерия Тодоровского «Одесса».
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия

Сотрудницу АЛРОСА арестовали за кражу алмазов на миллионы долларов

Обновлено в 03:21
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