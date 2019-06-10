Финансы
США отложили пошлины на товары из Мексики. Рынки сразу пошли в ростРБК 04:46
Аналитики назвали ключевой причиной одномоментного роста примирение Соединенных Штатов с Мексикой. Полторы недели назад президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошли на мексиканские товары. Политик преподнес это намерение как ответ на нежелание Мексики бороться с нелегальной миграцией в США.
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Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено 08 июня в 11:30
Происшествия
«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян
Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
Общество
Тамбовские школьники сдают ЕГЭ по обществознанию
Самый популярный ЕГЭ в России напишут почти 50% российских школьников 10 июня в России пройдёт ЕГЭ по обществознанию, сообщает пресс-служба Минобрнауки.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова
Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве
Обновлено в 04:04
Здоровье
В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тысяч россиян обнаружили рак
В 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований.
Обновлено в 00:00
Общество
ФБК сообщил о новом протоколе в отношении Волкова
На оппозиционера Леонида Волкова составили новый протокол за проведение митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Фура врезалась в ехавшую разминировать Керчь колонну МЧС
Четыре машины МЧС ехали в Керчь для проведения плановых работ по разминированию. Во время технической остановки в колонну врезалась фура.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
В небе над Севастополем произошло ЧП с истребителем
Обновлено в 04:56
Культура
Горбачев опровергает изложенные факты в сериале «Чернобыль»
Обновлено в 05:25
Происшествия
В анализах Голунова не нашли следов наркотиков
Тест на наркотики корреспондента "Медузы" Ивана Голунова показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Обновлено в 04:13
Политика
Президент России поздравил балерину Захарову с днем рождения
Обновлено в 06:08
Общество
Россиян ждет короткая рабочая неделя
Ранее сообщалось, что россиянам напомнили о короткой рабочей неделе.
Обновлено вчера в 19:08
Транспорт
Определена дата запуска поездов по Крымскому мосту
Крымский мост соединяет Керченский и Таманский полуострова.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Тувинец откусил напавшему на него медведю язык
Обновлено в 04:36
Происшествия
Суд признал полковника Захарченко виновным в коррупции
Обновлено в 06:10
Происшествия
Суд арестовал восьмого фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ
Красногорский городской суд арестовал на два месяца восьмого фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей суда.
Обновлено в 05:41
Экономика
Голикова: россияне тратят на 13,3 трлн рублей больше, чем зарабатывают
Граждане Российской Федерации тратят на 13,3 триллионов рублей больше, чем официально зарабатывают.
Обновлено в 05:37
Финансы
Силуанов рассказал о причинах снижения реальных доходов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, какие факторы оказывают негативное влияние на показатель реальных доходов населения.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Лакокрасочный завод горит под Калининградом
На заводе лакокрасочной продукции в городе Советске Калининградской области произошел пожар, сообщает ТАСС Площадь пожара составляет более 300 кв. метров.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Исхудавшая Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев
Джоли посетила лагерь беженцев, который находится на границе двух стран – Венесуэлы и Колумбии.
Обновлено вчера в 09:53
Авто
Опубликованы первые снимки нового Renault Duster без камуфляжа
В сети были опубликованы снимки обновленного Renault Duster.
Обновлено в 04:18
Хоккей
Защитник шведского «Фэрьестада» Викстранд может перейти в «Ак Барс»
Журналист Expressen.se Юхан Свенссон сообщил, что защитник «Фэрьестада» Микаэль Викстранд продолжит карьеру в «Ак Барсе».
Обновлено в 05:38
Происшествия
Сотни тысяч гонконгцев вышли на протесты против закона об экстрадиции
В Гонконге прошло шествие против закона об экстрадиции, в котором, по оценкам организаторов акции, участвовали более миллиона человек.
Обновлено вчера в 13:37
Шоу-бизнес
Крис Пратт женился на дочери Шварценеггера
Свадьба прошла на частном ранчо в Калифорнии Старшая дочь бывшего губернатора Калифорнии и звезды "Терминатора" Арнольда Шварценеггера писательница Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта, сообщает lenta.ru.
Обновлено в 05:34
Гаджеты
На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Общество
Медведев поручил упростить строительство школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам заседания президиума совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил подготовить предложения по избыточным нормативно-техническим требованиям, исключение которых позволит снизить стоимость строительства образовательных учреждений.
Обновлено в 04:26
Кино
Стартует ХХХ открытый фестиваль «Кинотавр»
Открывается «Кинотавр» новым фильмом Валерия Тодоровского «Одесса».
Обновлено вчера в 14:51