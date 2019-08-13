Экономика

США отложили пошлины на товары из Китая до декабряИзвестия 10:50

Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров. Об этом 13 августа сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-релиз Торгового представительства США.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось
Торговое представительство США (USTR) заявило
 о том, что в интересах национальной безопасности и здорового роста экономики сократит перечень китайских товаров, облагаемых пошлинами.
РБК12:01

Подробнее о событии

Эксперт назвал самый негативный сценарий для рубля

Российская газета23:00

США отложили введение пошлин на часть китайского импорта до 15 декабря

Интерфакс10:17

Трамп прокомментировал решение отложить пошлины на ряд товаров из КНР

RT на русском17:58

США отложили пошлины на товары из Китая. На рынках праздник, акции растут

РБК12:01

Инвесторы радостно отреагировали на решение США отложить пошлины

Ведомости11:20

«Шопинг на рождество» Трампа: цены на нефть взлетели из-за отсрочки пошлин

Московский Комсомолец22:34

Трамп решил отложить введение пошлин на товары из Китая после переговоров с Пекином

ТАСС12:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 23:17, Ашберн
Футбол

Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Раунд плей-офф "Динамо" Загреб (Хорватия) — "Русенборг" (Норвегия) АПОЭЛ (Кипр) — "Аякс" (Голландия) ЛАСК (Австрия) — "Брюгге" (Бельгия) "Олимпиакос" (Греция) — "Краснодар" (Россия) ЧФР Клуж (Румыния) — "Славия" Прага (Чехия) "Янг Бойз" (Швейцария) — "Црвена Звезда" (Сербия) Первые матчи пройдут 20 – 21 августа, ответные — 27 – 28 августа.
Обновлено в 17:13
Общество

В Приморье объявили штормовое предупреждение

В Китае из-за тайфуна погибли 28 человек, передает «Синьхуа». Осадки могут достигать 30 мм и более за 1 час.
Обновлено 11 августа в 00:29
Здоровье

Врачи предупредили об опасностях четырехдневной рабочей недели

В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено в 20:08
Политика

Россия защитит в суде права на воду из Днепра для Крыма

Россия имеет право использовать воду из Днепра для снабжения крымчан, в противном случае она может остоять свое право в суде.
Обновлено в 11:42
Гаджеты

Авиавласти США запретили провоз некоторых моделей MacBook Pro

По данным издания, решение авиавластей США последовало после заявления компании Apple об отзыве части ноутбуков MacBook Pro, которые были доступны к продаже в 2015-2017 годах.
Обновлено в 23:13
Футбол

«Ливерпуль» и «Челси» проведут матч за Суперкубок УЕФА

В Стамбуле на стадионе «Водафон Арена» состоится футбольный матч между английскими «Ливерпулем» и «Челси».
Обновлено в 21:04
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

Обновлено в 20:50
Технологии

В России изменили концепцию развития 5G

В предыдущей версии концепции Минкомсвязи называло 4,4-4,99 ГГц корневым диапазоном частот для России.
Обновлено в 17:23
Политика

В Черногории оценили потери от антироссийских санкций

Черногория потеряла приблизительно €2 млрд из-за антироссийских санкций, к которым балканская страна присоединилась в 2014 году.
Обновлено в 21:30
Шоу-бизнес

Ксения Бородина прокомментировала слухи о расставании с мужем

Недавно в Сети начали обсуждать очередное расставание Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова.
Обновлено в 11:01
Армия и оружие

НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу

Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено в 13:08
Политика

В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве

Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 22:22
Политика

Возглавлявший ОМОН сенатор раскритиковал силовиков на акциях в Москве

Обновлено в 05:41
Политика

Украинский журналист посетовал на хорошее отношение грузин к россиянам

Украинский журналист Кирилл Сазонов пожаловался на хорошее отношении жителей Грузии к россиянам.
Обновлено в 19:55
Политика

Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму

Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Экономика

Нефтекомпании не хотят тратиться на оценку воздействия на окружающую среду

Нефтекомпании предполагали, что в этом году будет принят закон о переносе ГЭЭ на предпроектную стадию, что «позволит не проводить ее для каждого возводимого объекта и сократить количество экспертиз», а в силу он вступит к концу переходного периода.
Обновлено в 19:00
Происшествия

Аэропорт Гонконга получил ордер, позволяющий выгнать демонстрантов

Обновлено в 21:07
Футбол

Почему «Матч ТВ» не показывает матч «Краснодара» в Порту

Телеканал «Матч ТВ» в 22:00 мск объявил об отмене трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» буквально перед стартовым свистком.
Обновлено в 16:11
Авто

На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика

Новый рекорд по количеству автомобилей зафиксирован на Крымском мосту. Как и в прошлом году, он пришёлся на 12 августа.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Превышение уровня радиации под Северодвинском назвали безопасным

Зафиксированное Росгидрометом кратковременное превышение уровня радиации при взрыве на военном полигоне под Северодвинском Архангельской области не представляло опасности для местных жителей.
Обновлено в 07:49
Музыка

Менеджер рассказал о самочувствии Дельфина

Менеджер Дельфина Владимир Тепляков рассказал о самочувствии музыканта. Об этом сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 19:31
Общество

Духи для Клеопатры: историки воссоздали парфюм Древнего Египта

Ученые из Гавайского университета воссоздали парфюмерное средство, которым пользовались в Древнем Египте две тысячи лет назад.
Обновлено в 07:30
Общество

Республике Алтай выделят 1,5 млрд рублей на строительство детсадов

Обновлено в 22:17
Здоровье

Безопасность и профессиональные тренеры: фитнес-центры приведут в форму

Привести отечественный фитнес в форму решили после многочисленных жалоб от клиентов, которых физкультура и спорт довели до больничной койки.
Обновлено в 14:09
Кино

Disney может выпустить сиквел «Аладдина»

Обновлено в 04:09
Религия

Медовый Спас в 2019 году: что нельзя делать в праздник

Обновлено в 19:30
Политика

Меркель подтвердила намерение уйти из политики после 2021 года

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что после выборов в бундестаг в 2021 году не будет претендовать на политические посты в Германии и Евросоюзе.
Обновлено в 14:39
Игры

Blizzard рассказала о своих планах в отношении Diablo III

Blizzard продолжит выпускать тематические сезоны для Diablo III.
Обновлено в 16:15
Общество

В Японии 23 человека за неделю погибли из-за жары

Обновлено в 22:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное