Экономика

США отложили пошлины на товары из Китая до декабряИзвестия 10:50

Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров. Об этом 13 августа сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-релиз Торгового представительства США.
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«Продукция этой группы включает, например, сотовые телефоны, портативные компьютеры, видеоигровые консоли, некоторые игрушки, компьютерные мониторы и некоторые предметы обуви и одежды», — отметили
 там.
RT на русском10:49

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Нефть взлетела из-за США

Lenta.ru12:27

Трамп объяснил решение по пошлинам против Китая

Газета.Ru13:14

США отложили введение пошлин на часть китайского импорта до 15 декабря

Интерфакс10:17

США отложили введение пошлин на некоторые товары из КНР до 15 декабря

RT на русском10:49

Инвесторы радостно отреагировали на решение США отложить пошлины

Ведомости11:20

США отложили пошлины на товары из Китая. На рынках праздник, акции растут

РБК12:01

Трамп решил отложить введение пошлин на товары из Китая после переговоров с Пекином

ТАСС12:49
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 14:33, Вашингтон
Шоу-бизнес

Рита Дакота впервые выйдет с отцом в свет

Обновлено вчера в 11:50
Происшествия

Медведь убил грибника в Хабаровском крае

В Хабаровском крае медведь напал на грибника, мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Верхнебуреинского района края.
Обновлено вчера в 22:06
Политика

Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение оставить политическую деятельность после следующих выборов в Бундестаг, которые состоятся в 2021 году.
Обновлено в 14:26
Финансы

Зампред Сбербанка объяснил разницу в ставках кредитов в России и Чехии

Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис объяснил, почему в Чехии ставки на кредиты ниже, чем в России.
Обновлено в 09:19
Гаджеты

Apple отказалась ремонтировать MacBook курящего владельца по гарантии

Разработчик забрал свои ноутбуки и намерен дальше отстаивать свои права на гарантийный ремонт, обвиняя сервисный центр в мошенничестве.
Обновлено в 12:23
Авто

Опубликованы цены на новый кроссовер Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz GLB появится в европейских автосалонах в конце этого года, но компания в настоящее время принимает заказы в Германии, где кроссовер предлагается с выбором из 6 трансмиссий по цене от 2,78 млн рублей.
Обновлено в 07:34
Здоровье

Редкое заболевание превратило 10-летнюю девочку из Камбоджи в старушку

Редкое заболевание сделало десятилетнюю девочку из Камбоджи похожей на пожилую женщину.
Обновлено в 09:52
Политика

На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма

Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Армия и оружие

Минобороны Украины заподозрило Россию в планах нанести ядерный удар

Как сообщило «Радио Свобода» ссылаясь на помощника руководителя офиса президента Украины Ивана Апаршина, главное управление разведки Украины (ГУР) смогло разгадать коварные планы России.
Обновлено в 09:57
Шоу-бизнес

Мать Бузовой вступилась за дочь после слов о блокадниках

Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что ее дочь назвала себя блокадницей.
Обновлено в 10:27
Происшествия

Потерпевшая по делу об изнасиловании в отделе полиции Уфы пришла в суд

Экс-сотрудница полиции Уфы Гульназ Фатхисламова, обвинившая трех коллег в изнасиловании на рабочем месте, во вторник впервые явилась в суд по этому делу, передает корреспондент РИА Новости из зала Кировского районного суда Уфы.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу

Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Культура

Певец Дельфин потерял сознание на звукозаписывающей студии

Певец Дельфин (Андрей Лысиков) потерял сознание на звукозаписывающей студии. Об этом во вторник, 13 августа, пишет телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 14:18
Экономика

Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов

Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения.
Обновлено в 03:29
Общество

Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Политика

В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Космос

На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект

На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.
Обновлено вчера в 12:20
Религия

Медовый Спас совпадает с началом Успенского поста

Завтра, 14 августа, православные отмечают Медовый Спас, который совпадает с началом Успенского поста (пост продлится две недели, по 27 августа).
Обновлено в 07:45
Общество

Казаки планируют создать в Екатеринбурге зоополицию

Обновлено в 04:13
Спорт

Пять российских тяжелоатлетов отстранены за допинг

Обновлено в 06:57
Общество

Оппозиция подала заявки на очередной митинг 24 августа

Обновлено в 13:04
Армия и оружие

Советский танк «ядерной войны» обнаружен в Ростовской области

Бронемашину «Ладога», получившую прозвище «танк ядерного апокалипсиса», обнаружили в Ростовской области.
Обновлено в 05:50
Общество

Концерт Пласидо Доминго в США отменен из-за секс-скандала

В США поспешили отменить концерт с участием испанского оперного певца Пласидо Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад.
Обновлено в 14:09
Экономика

Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.
Обновлено в 12:03
Происшествия

На Кубани мать бросила дочку в кафе, чтобы ей нашли новых родителей

Обновлено в 07:30
Здоровье

Ученые назвали защищающие курильщиков от рака продукты

Австралийские ученые назвали продукты, которые снижают риск смерти от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 11:13
Политика

Путин проверил стройку «Тавриды»

Движение по трассе "Таврида" откроют в сентябре 2020 года.
Обновлено в 14:15
Общество

ФАС завела дело против «Кинопоиска» за недостоверную рекламу

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении сервиса «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу») за недостоверную рекламу, говорится в сообщении службы.
Обновлено в 12:28
Армия и оружие

В Неноксе под Северодвинском планируется эвакуация

В соцсетях Северодвинска опубликована информация от жителей Нёноксы, что их планируют эвакуировать из посёлка 14 августа.
Обновлено в 10:14
Политика

МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата

Сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на действия Киева, заявили в российском МИД.
Обновлено в 12:31
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