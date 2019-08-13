Экономика
США отложили пошлины на товары из Китая до декабряИзвестия 10:50
Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров. Об этом 13 августа сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-релиз Торгового представительства США.
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«Шопинг на рождество» Трампа: цены на нефть взлетели из-за отсрочки пошлин
Московский Комсомолец22:34
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Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено в 20:50
Шоу-бизнес
Мать Бузовой вступилась за дочь после слов о блокадниках
Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что ее дочь назвала себя блокадницей.
Обновлено в 10:27
Происшествия
В Калужской области столкнулись три грузовика
ДТП с тремя грузовыми автомобилями произошло в полночь на 90-м километре автодороги М-3 "Украина" в Калужской области, сообщается во среду на официальном сайте регионального МЧС.
Обновлено в 20:44
Общество
Профсоюзы хотят перейти на четырехдневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов предлагает перейти на четырехдневную рабочую неделю, заявили в департаменте общественных связей организации.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
Установлен приблизившийся к самолету Шойгу истребитель НАТО
Истребитель НАТО F-18, который попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, принадлежит ВВС Испании.
Обновлено в 22:43
Экономика
Нефтекомпании не хотят тратиться на оценку воздействия на окружающую среду
Нефтекомпании предполагали, что в этом году будет принят закон о переносе ГЭЭ на предпроектную стадию, что «позволит не проводить ее для каждого возводимого объекта и сократить количество экспертиз», а в силу он вступит к концу переходного периода.
Обновлено в 19:00
Общество
В России упростят порядок проверки электронных полисов ОСАГО
Согласно требованиям закона водитель, который приобрел электронный полис ОСАГО, может предъявлять для проверки как копию такого полиса на бумажном носителе, так и электронный документ.
Обновлено в 15:30
Культура
Путин приехал на балет «Спартак» в Херсонесе
Обновлено в 15:28
Происшествия
Лингвисты Вятского госуниверситета нашли экстремизм в Ветхом завете
Доподлинно не известно, знали ли лингвисты, что исследуют цитаты из Библии, однако из их выводов следует: Ветхий завет содержит экстремисткие материалы.
Обновлено в 18:20
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Происшествия
В Туапсинском районе Кубани горит лес: рядом – две базы отдыха
В ГУ МЧС уточнили, что в районе пожара расположено две базы отдыха, однако угрозы распространения огня нет.
Обновлено в 11:03
Политика
Политолог: Украина теряет возможности для экономического развития
Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 04:12
Шоу-бизнес
Александр Васильев: Алла Вербер никогда не говорила о болезнях
В Италии при загадочных обстоятельствах скончалась российская легенда мира моды, фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.
Обновлено в 12:03
Технологии
Бауэр рассказал, как снимали битву за Королевскую Гавань в «Игре престолов»
Специалист по спецэффектам сериала «Игра престолов» Джо Бауэр рассказал, как снимался эпизод с уничтожением Королевской Гавани.
Обновлено в 13:39
Авто
Кроссовер Lincoln Aviator превратился в 501-сильный гибрид
Стандартный Lincoln Aviator получил 3,0-литровый твин-турбированный двигатель V6, развивающий 400 л.с. и 542 Нм крутящего момента.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие
Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Обновлено в 16:41
Футбол
Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Раунд плей-офф "Динамо" Загреб (Хорватия) — "Русенборг" (Норвегия) АПОЭЛ (Кипр) — "Аякс" (Голландия) ЛАСК (Австрия) — "Брюгге" (Бельгия) "Олимпиакос" (Греция) — "Краснодар" (Россия) ЧФР Клуж (Румыния) — "Славия" Прага (Чехия) "Янг Бойз" (Швейцария) — "Црвена Звезда" (Сербия) Первые матчи пройдут 20 – 21 августа, ответные — 27 – 28 августа.
Обновлено в 17:13
Футбол
«Матч ТВ» не сумел организовать трансляцию матча «Порту» — «Краснодар»
Телеканал «Матч ТВ», владевший правами на показ ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, не сумел организовать трансляцию.
Обновлено в 15:38
Космос
Как звучат планеты Солнечной системы
Радиоволны принимаются специальной антенной, а затем передаются в динамики, сигнал усиливается и на выходе мы слышим звучание планет.
Обновлено в 22:08
Культура
В Третьяковской галерее представили сразу два «Черных квадрата»
Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова отметила, что два «Черных квадрата» впервые выставляются в одном помещении.
Обновлено в 13:32
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение
В Китае из-за тайфуна погибли 28 человек, передает «Синьхуа». Осадки могут достигать 30 мм и более за 1 час.
Обновлено 11 августа в 00:29
Армия и оружие
Развернулись над Тверской: западное направление усилят Су-35
Западное стратегическое направление сегодня становится одним из приоритетных в системе построения ПВО, поэтому его максимально усиливают современными самолетами, рассказал «Известиям» бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО, Герой России, генерал-лейтенант Валерий Горбенко.
Обновлено в 17:01
Общество
Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
Несколько женщин обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Обновлено в 01:48
Армия и оружие
Россия поможет Кубе в модернизации военной техники
ИА «Ореанда-Новости» Заместитель главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук сообщил, что Россия и Куба заключили ряд договоров, касающихся модернизации кубинской военной техники.
Обновлено в 06:58
Наука
Вакцина против хламидиоза прошла первые испытания на безопасность
Во время испытаний исследователи из Имперского колледжа Лондона проверили на 35 женщинах два разных состава вакцины, использовав также плацебо-инъекцию.
Обновлено в 05:20