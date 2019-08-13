с чего всё началось

Торговое представительство США сообщило о следующих шагах по введению новой пошлины в 10% на товары из Китая. Некоторые категории товаров начнут облагаться пошлинами только с 15 декабря.

Политика МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата Сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на действия Киева, заявили в российском МИД.

Политика Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян.

Политика Песков заявил, что Путин обращает внимание на акции протеста в Москве Российский лидер Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Политика Зеленского сочли доверившейся коту мышью Украинский дипломат Роман Бессмертный считает, что президент Владимир Зеленский может попасть в ловушку собственных иллюзий относительно российского лидера Владимира Путина.

Общество Россельхознадзор ограничит ввоз свинины из Сербии Как стало известно, запрет касается ввоза в Россию живых свиней, свинины и свиноводческой продукции из Сербии.

Футбол «Порту» — «Краснодар»: Вильена вывел российскую команду вперёд Уже на 3-й минуте матча российской команде удалось выйти вперёд. Гол на свой счёт записал полузащитник Тонни де Вильена.

Происшествия Пожару на теплоходе «Святая Русь» присвоили третий ранг В ходе тушения трехпалубного речного теплохода «Святая Русь» на Волге ранг пожара увеличился до третьего.

Армия и оружие Трамп прокомментировал ЧП в Архангельской области Взрыв во время испытаний ракетного двигателя в Архангельской области помог Соединённым Штатам «многое узнать», заявил президент страны Дональд Трамп.

Музыка Певец Дельфин потерял сознание в студии звукозаписи Музыканту внезапно стало плохо прямо на студии звукозаписи. Отмечается, что во время работы на студии Дельфин начал терять сознание.

Армия и оружие Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО F-18 от самолёта Шойгу Истребитель НАТО F-18 в небе над Балтийским морем приблизился к российскому самолёту, на борту которого находился глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Общество Минтруд оценил идею четырехдневной рабочей недели Ранее профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней.

Футбол «Жирона» расторгла контракт с экс-форвардом ЦСКА Думбия «Жирона» на официальном сайте объявила о досрочном расторжении контракта с ивуарийским нападающим Сейду Думбия.

Происшествия Священник из Гатчины объяснил инцидент во время крещения ребенка Игумен Фотий (Нечепоренко), проводивший обряд крещения годовалого ребенка в Мариенбургском покровском храме города Гатчина (Ленинградская область), в интервью «Пятому каналу» прокомментировал свои действия.

Политика На Украине предложили создать режимный морской район вокруг Крыма Украинская Госгидрография предложила создать вокруг Крыма режимный морской район для запрета захода иностранных судов, включая российские, во все крымские порты.

Футбол «Манчестер Сити» избежал трансферного бана от ФИФА "Манчестер Сити" не будет наказан трансферным запретом от ФИФА, сообщает в Twitter журналист AP Роб Харрис.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Кино Козловский завершил съемки фильма об аварии на Чернобыльской АЭС Режиссер Данила Козловский завершил съемки своего фильма под рабочим названием «Когда падали аисты» о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).

Армия и оружие Масштабные учения начнутся сегодня в нескольких российских регионах Ожидается, что военная полиция отрепетирует охрану различных объектов, и отработает взаимодействие с гражданскими.

Общество Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.

Происшествия Жениха Дженнифер Лопес ограбили на $500 тысяч, сообщили СМИ Жениха певицы Дженнифер Лопес Алекса Родригеса ограбили в Сан-Франциско. Об этом сообщает San Francisco Chronicle.

Происшествия Потерпевшая по делу об изнасиловании в отделе полиции Уфы пришла в суд Экс-сотрудница полиции Уфы Гульназ Фатхисламова, обвинившая трех коллег в изнасиловании на рабочем месте, во вторник впервые явилась в суд по этому делу, передает корреспондент РИА Новости из зала Кировского районного суда Уфы.

Экономика Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.