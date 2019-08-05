Экономика
США отложили пошлины на товары из Китая до декабряИзвестия вчера в 10:50
Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров. Об этом 13 августа сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-релиз Торгового представительства США.
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«Шопинг на рождество» Трампа: цены на нефть взлетели из-за отсрочки пошлин
Московский Комсомолецвчера в 22:34
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В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
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Трамп прокомментировал взрыв ракеты в Архангельской области
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Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
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СМИ опознали истребитель НАТО, приблизившийся к самолету Шойгу
Истребитель F-18, пытавшийся приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, принадлежит ВВС Испании, сообщила газета ABC.
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Гаджеты
Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вводит запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015-2017 годов после заявления компании Apple о риске возгорания батарей этих компьютеров, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление управления.
Обновлено вчера в 21:28
Общество
Названы самые востребованные профессии в России в 2019 году
Mossovetinfo.ru – В 2019 году в России наиболее востребованы профессии продавца-кассира, повара, педагога профессионального обучения и юриста, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование ВНИИ труда Министерства труда.
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Футбол
Почему «Матч ТВ» не показывает матч «Краснодара» в Порту
Телеканал «Матч ТВ» в 22:00 мск объявил об отмене трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» буквально перед стартовым свистком.
Обновлено вчера в 16:11
Экономика
«Газпром» попросил правительство дать денег на два своих проекта
«Газпром» просит правительство поддержать проекты газохимического комплекса и комплекса по переработке и сжижению газа, которые будут построены близ Усть-Луги в Ленинградской области.
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Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
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В Минтруде отреагировали на идею о четырехдневной рабочей неделе
Действующий Трудовой кодекс РФ устанавливает максимальную продолжительность рабочей недели — не более 40 часов, но «нижней границы» не существует, поэтому идея профсоюзов о четырехдневной рабочей неделе «подлежит обсуждению».
Обновлено вчера в 08:27
Экономика
Банк Barclays отказался от сотрудничества с криптобиржей Coinbase
Банк Barclays перестал сотрудничать с криптовалютной биржей Coinbase, сообщают источники CoinDesk.
Обновлено в 03:12
Авто
Новый кроссовер SsangYong Actyon получил более мощный турбомотор
Компания SsangYong выпустила более доступную модификацию кроссовера Actyon нового поколения.
Обновлено вчера в 22:46
Здоровье
В Дагестане хирурги поставят рекорд по числу операций в день
О своем намерении попасть в книгу рекордов России в номинации: число оперативных вмешательств в день заявили врачи отделения флебологии Хасавюртовской центральной горбольницы.
Обновлено в 02:04
Происшествия
ТАСС: ремонт «Лошарика» начнется осенью
Обновлено в 01:59
Происшествия
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Югре
Два человека погибли в ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).
Обновлено в 00:37
Политика
Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине
Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.
Обновлено вчера в 20:20
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В Роскачестве назвали признаки некачественного вина
Эксперты Российской системы качества (Роскачество) дали рекомендации по выбору вина, сообщают 14 августа «Известия».
Обновлено в 02:22
Кино
Леонардо Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно
Обновлено вчера в 21:22
Экономика
На Украине сообщили о нецелесообразности энергомоста с ЕС
В компании отметили, что даже успешная реализация проекта оставит энергетический рынок Украины от европейского рынка электроэнергии и не обеспечит должных условий для конкуренций на внутреннем рынке, так как по его итогам откроется только возможность экспорта для одной частной компании.
Обновлено вчера в 18:50
Армия и оружие
Эксперт описал устройство российского ядерного «Буревестника»
Как утверждает эксперт Вадим Лукашевич, реактивный "Буревестник" обладает твердотопливным стартовым и воздушно-реактивным маршевым двигателями.
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Происшествия
Российский альпинист погиб в горах Киргизии
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Суд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
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Обновлено вчера в 12:31
Религия
В России 14 августа отмечают Медовый спас
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Происшествия
На Камчатке после нападения медведя погиб мужчина
На Камчатке мертвым обнаружен мужчина, на чьем теле выявлены следы нападения хищного животного.
Обновлено в 00:52
Экономика
Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрд
В деньгах потери экономики от санкций можно оценить более чем в 800 млрд руб. в ценах 2011 года, следует из данных Росстата.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Boeing-777 вернулся в аэропорт Нью-Йорка из-за потери детали на взлете
Самолет Boineg-777 авиакомпании China Eastern Airlines вернулся в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке из-за потери детали при взлете.
Обновлено вчера в 15:27
Футбол
Матч ФК «Тамбов» — ФК «Краснодар» вновь перенесли
Обновлено в 03:39
Политика
Правительство Украины отказалось согласовывать увольнение Кличко
Действующий состав кабинета министров Украины не будет рассматривать согласование увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук.
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