Экономика

США отложили пошлины на товары из Китая до декабряИзвестия 10:50

Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров. Об этом 13 августа сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-релиз Торгового представительства США.
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 там.
RT на русском10:49

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В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу

Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
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«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
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Пять человек погибли в ДТП на Кубани

В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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В Иннополисе впервые пройдет ИТ-конференция «Стачка»

Региональная IT-конференция «Стачка» впервые пройдет в Иннополисе 12 и 13 октября.
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В «Ахмате» опровергли воздействие на судью после матча со «Спартаком»

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Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках

Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
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NASA впервые измерило ударную волну от Солнца

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Экономика

Грузия построит новую дорогу в направлении российской границы

Строительство новой скоростной объездной магистрали по направлению к российско-грузинской границе начнется до конца 2019 года, оно станет проектом исторической важности, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
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Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам

Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
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Архангельский губернатор опроверг слухи об эвакуации поселка Нёнокса

Слухи об эвакуации — «полная чушь», заявил Орлов, хотя администрация Северодвинска, к территории которого относится поселок (между ними расстояние 40 км), сегодня, 13 августа, посоветовала жителям Нёноксы покинуть населенный пункт в связи с плановыми работами на военном полигоне.
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Общество

Концерт Пласидо Доминго в США отменен из-за секс-скандала

В США поспешили отменить концерт с участием испанского оперного певца Пласидо Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад.
Обновлено в 14:09
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Козловский закончил снимать фильм об аварии на Чернобыльской АЭС

Данила Козловский завершил съемки фильма о трагедии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 13:30
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В России упростят порядок проверки электронных полисов ОСАГО

Согласно требованиям закона водитель, который приобрел электронный полис ОСАГО, может предъявлять для проверки как копию такого полиса на бумажном носителе, так и электронный документ.
Обновлено в 15:30
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На Камчатке совершил жесткую посадку вертолет с туристами

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Новые «умные» очки Snapchat снабдили второй камерой для 3D-эффектов

В самом приложении Snapchat уже добавили 3D-эффекты, но они будут доступны только для владельцев новых «умных» очков.
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Путин приехал на балет «Спартак» в Херсонесе

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Boeing-777 пришлось вернуться в Нью-Йорк из-за потери детали на взлете

Вылетевший из аэропорта имени Джона Кеннеди, расположенного в Нью-Йорке, самолет Boeing-777 возвратился обратно в связи с потерей детали в момент взлета.
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«Витязь» разгромил «Пеликанс» в товарищеском матче

В товарищеском матче "Витязь" обыграл финский клуб "Пеликанс" (8:1).
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Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
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В Крыму ответили на заявление США по поводу визита Путина в Крым

В Крыму отреагировали на заявление посольства США на Украине по поводу визита российского президента на полуостров.
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Сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на действия Киева, заявили в российском МИД.
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Украина заявила, что имела право перекрывать подачу воды в Крым

Накануне, 12 августа, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что власти Украины грубо нарушили не только международное гуманитарное право и право людей на воду, но и международное право пользования стоками международных рек, когда перекрыли подачу воды в Крым.
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Компания Boeing за семь месяцев текущего года поставила заказчикам на 38% меньше пассажирских самолетов, чем за аналогичный период прошлого года, и уступила по этому показателю европейской авиастроительной корпорации Airbus.
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Технологии

Преступники похитили $4,3 млрд в криптовалюте в 2019 году

С начала 2019 г. пользователи криптовалют потеряли свыше $4,3 млрд из-за взломов криптобирж, мошенничества и вымогательства, говорится в отчете компании Cipher Trace.
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Футбол

ЦСКА начал переговоры по трансферу Комличенко

Ранее сообщалось, что Локомотив и Млада Болеслав согласовали детали перехода 24-летнего форварда в российский клуб, но позже переговоры по трансферу были приостановлены.
Обновлено в 10:04
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