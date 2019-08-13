с чего всё началось

Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров. Об этом 13 августа сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-релиз Торгового представительства США.

США отложили пошлины на товары из Китая до декабря

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Культура Музыкант Дельфин потерял сознание в студии Дельфин, чье настоящее имя Андрей Лысиков, потерял сознание во время работы на студии.

Происшествия Потерпевшая по делу об изнасиловании в отделе полиции Уфы пришла в суд Экс-сотрудница полиции Уфы Гульназ Фатхисламова, обвинившая трех коллег в изнасиловании на рабочем месте, во вторник впервые явилась в суд по этому делу, передает корреспондент РИА Новости из зала Кировского районного суда Уфы.

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Общество В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.

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Космос На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.

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Армия и оружие Фрегат «Адмирал Касатонов» выйдет на госиспытания в сентябре Во вторник, 13 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВМФ России сообщило, что в текущем месяце российский фрегат «Адмирал Касатонов» совершит выход на полигон в Балтийском море с целью прохождения завершающего этапа заводских ходовых испытаний.

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Общество Utair попросила Минтранс перенести распределение маршрутов «Трансаэро» Авиакомпания Utair обратилась в Минтранс с просьбой перенести с 13 августа на сентябрь распределение маршрутов «Трансаэро», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании в министерство.