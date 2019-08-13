Экономика

США отложили пошлины на товары из Китая до декабряИзвестия 10:50

Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров. Об этом 13 августа сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-релиз Торгового представительства США.
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«Продукция этой группы включает, например, сотовые телефоны, портативные компьютеры, видеоигровые консоли, некоторые игрушки, компьютерные мониторы и некоторые предметы обуви и одежды», — отметили
 там.
RT на русском10:49

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Нефть взлетела из-за США

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РБК12:01
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:55, Вашингтон
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