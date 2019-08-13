Экономика
США отложили пошлины на товары из Китая до декабряИзвестия 10:50
Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров. Об этом 13 августа сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-релиз Торгового представительства США.
Читать в источнике
Оценить13
с чего всё началось
«Продукция этой группы включает, например, сотовые телефоны, портативные компьютеры, видеоигровые консоли, некоторые игрушки, компьютерные мониторы и некоторые предметы обуви и одежды», — отметили там.RT на русском10:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:55, Вашингтон
Игры
EA запустила обратный отсчет до анонса новой Need for Speed
На сайте Electronic Arts появился таймер с обратным отсчетом до анонса новой части Need for Speed.
Обновлено вчера в 04:30
Футбол
Александр Егоров: президент «Ахмата» не воздействовал на арбитра
Спартаковцы одержали победу со счетом 3:1. Во вторник появился видеоролик, на котором президент "Ахмата" Магомед Даудов взял под руку судью Алексея Сухого и проследовал с ним в подтрибунное помещение.
Обновлено в 12:04
Политика
Кремль осудил жестокость полиции на митингах
Обновлено в 06:27
Политика
МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата
Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичный шаг со стороны Киева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу российского МИДа.
Обновлено в 12:40
Общество
В Крыму ожидается рекордная жара
Обновлено в 13:08
Культура
Музыкант Дельфин потерял сознание в студии
Дельфин, чье настоящее имя Андрей Лысиков, потерял сознание во время работы на студии.
Обновлено в 13:16
Происшествия
Потерпевшая по делу об изнасиловании в отделе полиции Уфы пришла в суд
Экс-сотрудница полиции Уфы Гульназ Фатхисламова, обвинившая трех коллег в изнасиловании на рабочем месте, во вторник впервые явилась в суд по этому делу, передает корреспондент РИА Новости из зала Кировского районного суда Уфы.
Обновлено в 04:00
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за слова о блокаде
На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Константина Янкаускаса второй раз задержали сразу после ареста
Муниципального депутата московского района Зюзино, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса задержали прямо на территории спецприемника, когда он выходил после отбытия 10 суток административного ареста за призыв выходить на Трубную площадь.
Обновлено в 12:58
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Политика
На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма
Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Политика
Памфилова заявила о попытках за деньги обвинить ЦИК «во всех грехах»
Против Центризбиркома ведут целенаправленную кампанию по дискредитации, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания организации, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:43
Футбол
Дзюба в Instagram назвал Слуцкого «Леонидбургером»
Обновлено в 10:59
Политика
Путин встретится со строителями трассы «Таврида»
Президент РФ Владимир Путин сегодня, 13 августа, встретится с подрядчиками строительства трассы "Таврида" и посетит открытие фестиваля "Опера в Херсонесе".
Обновлено в 07:24
Космос
На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект
На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
Жителей архангельской Нёноксы предупредили об эвакуации
Обновлено в 07:51
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Общество
Сибиряка оштрафовали за оскорбительный пост о низкой зарплате и Путине
Жителя Енисейска Красноярского края оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства.
Обновлено в 05:58
Политика
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Общество
Оппозиция подала заявки на очередной митинг 24 августа
Обновлено в 13:04
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» выйдет на госиспытания в сентябре
Во вторник, 13 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВМФ России сообщило, что в текущем месяце российский фрегат «Адмирал Касатонов» совершит выход на полигон в Балтийском море с целью прохождения завершающего этапа заводских ходовых испытаний.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Священник из Гатчины объяснил инцидент во время крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко), проводивший обряд крещения годовалого ребенка в Мариенбургском покровском храме города Гатчина (Ленинградская область), в интервью «Пятому каналу» прокомментировал свои действия.
Обновлено 11 августа в 22:07
Происшествия
В Екатеринбурге задержали устроившего смертельное ДТП водителя
В Екатеринбурге водителю «КИА», устроившему массовое дорожно-транспортное происшествие на улице Малышева, в результате которого погибли два человека, предъявили обвинения.
Обновлено в 10:30
Политика
Президент Литвы: встреча с Путиным маловероятна
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным на данный момент маловероятна.
Обновлено в 12:07
Гаджеты
Apple отказалась ремонтировать MacBook курящего владельца по гарантии
Разработчик забрал свои ноутбуки и намерен дальше отстаивать свои права на гарантийный ремонт, обвиняя сервисный центр в мошенничестве.
Обновлено в 12:23
Общество
Utair попросила Минтранс перенести распределение маршрутов «Трансаэро»
Авиакомпания Utair обратилась в Минтранс с просьбой перенести с 13 августа на сентябрь распределение маршрутов «Трансаэро», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании в министерство.
Обновлено вчера в 20:09
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00