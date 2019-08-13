Экономика

США отложили введение пошлин на ряд товаров из КитаяГазета.Ru 10:37

США приняли решение отложить введение пошлин в 10% на некоторые товары из Китая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление торгпреда Соединенных Штатов. По его словам, пошлины будут отложены до 15 декабря.
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 там.
RT на русском10:49

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США отложили введение новых пошлин на товары из КНР

Московский Комсомолец10:25

США отложили введение пошлин на некоторые товары из КНР до 15 декабря

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США притормозили торговую войну с Китаем

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США отложили введение пошлин на ряд товаров из Китая

Газета.Ru10:37

США решили отложить введение новых пошлин на китайские товары до 15 декабря

Ведомости11:00

США отложили введение пошлин на часть китайского импорта до 15 декабря

Интерфакс10:17

Трамп рассчитывает на изменение позиции Китая по закупкам продовольствия у США

ТАСС10:44
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:10, Вашингтон
Политика

Россия может попросить Украину направить в Крым воду из Днепра

Обновлено вчера в 10:48
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Российский альпинист сорвался при восхождении на Эльбрус

Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России отправились на помощь альпинисту, сорвавшемуся на склоне Эльбруса при восхождении, сообщил ТАСС во вторник замначальника отряда Альберт Хаджиев.
Обновлено в 02:15
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В Неноксе под Северодвинском планируется эвакуация

В соцсетях Северодвинска опубликована информация от жителей Нёноксы, что их планируют эвакуировать из посёлка 14 августа.
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Стало известно, сколько зарабатывают сотрудники «Роскосмоса»

Средняя зарплата сотрудника госкорпорации "Роскосмос" составляет 396 тысяч рублей, говорится в отчете госкорпорации за 2018 год, опубликованном на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 09:35
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Нападающий Роналду рассказал, чем он отличается от Месси

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Политика

Зеленский дал Богдану новую должность

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя его офиса Андрея Богдана на новую должность.
Обновлено в 09:54
Политика

Киев разработал план «Б» на случай, если РФ прекратит транзит газа

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Обновлено в 08:36
Армия и оружие

Российский Су-27 оттеснил натовский F-18 от самолета Шойгу

Российский Су-27 оттеснил истребитель НАТО F-18, который пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу, сообщил корреспондент ТАСС, который был на борту самолета.
Обновлено в 09:55
Экономика

Корпорация МСП ввела для малого бизнеса новые льготы по лизингу

Лизинг оборудования без авансового платежа с августа 2019 года стал доступен малым и средним предприятиям (МСП) в рамках нового продукта Корпорации МСП, сообщила во вторник пресс-служба Корпорации.
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Ракицкий опубликовал видео со словами Дзюбы «Россия и Украина — братья»

На видео, опубликованном в Instagram Ракицкого, Дзюба подошёл к украинцу и сказал: «Россия и Украина — братья!»
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Обновлено в 01:31
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Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Финансы

Курс рубля начал торги вторника снижением к доллару и евро

В начале торгов вторника на "Московской бирже" курсы доллара и евро растут на фоне продолжающегося снижения котировок нефти и снижения мировых рынков.
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Блокадница раскритиковала Бузову за шутку на тему блокады Ленинграда

Блокадница, член совета общественного движения «Бессмертный Ленинград» Ирина Зимнева сказала, что у телеведущей и певицы Ольги Бузовой «нет принципов, нет понятий».
Обновлено в 10:58
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Changan рассекретил роскошный салон нового Changan CS55

Компания Changan рассекретила интерьер обновленного кроссовера CS55.
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Политика

Предсказавший успех Зеленского политолог предсказал судьбу Украины

Эксперт Виктор Бобыренко из украинского Бюро анализа политики заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не сумеет сломать административные устои.
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Самого дипломата объявили персоной нон грата, он покинул Украину.
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«ПСЖ» назвал «Барселоне» сумму за трансфер Неймара

Парижан интересует только бразильский футболист. Ранее "Барселона" предложила "ПСЖ" новый вариант сделки по Неймару.
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На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма

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Песков оценил общение Путина и Зеленского

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Армия и оружие

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РИА Новости сообщает, что пять сотрудников Российского Федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ) погибли в Архангельской области при испытаниях «нового специзделия».
Обновлено вчера в 09:14
Общество

Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней

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Дзюба и Слуцкий обменялись шутками в Instagram

Обновлено в 10:21
Общество

Сибиряка оштрафовали за оскорбительный пост о низкой зарплате и Путине

Жителя Енисейска Красноярского края оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства.
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Редкое заболевание сделало десятилетнюю девочку из Камбоджи похожей на пожилую женщину.
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Команда ученых воссоздала аромат, которым, предположительно, могла пользоваться Клеопатра.
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Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро

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В водах Северной Атлантики найдена 500-летняя акула. Старейшая акула - представитель вида гренландской акулы.
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