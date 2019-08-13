с чего всё началось

США приняли решение отложить введение пошлин в 10% на некоторые товары из Китая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление торгпреда Соединенных Штатов. По его словам, пошлины будут отложены до 15 декабря.

США отложили введение пошлин на ряд товаров из Китая

Происшествия Российский альпинист сорвался при восхождении на Эльбрус Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России отправились на помощь альпинисту, сорвавшемуся на склоне Эльбруса при восхождении, сообщил ТАСС во вторник замначальника отряда Альберт Хаджиев.

Происшествия В Неноксе под Северодвинском планируется эвакуация В соцсетях Северодвинска опубликована информация от жителей Нёноксы, что их планируют эвакуировать из посёлка 14 августа.

Общество Стало известно, сколько зарабатывают сотрудники «Роскосмоса» Средняя зарплата сотрудника госкорпорации "Роскосмос" составляет 396 тысяч рублей, говорится в отчете госкорпорации за 2018 год, опубликованном на сайте "Роскосмоса".

Политика Зеленский дал Богдану новую должность Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя его офиса Андрея Богдана на новую должность.

Армия и оружие Российский Су-27 оттеснил натовский F-18 от самолета Шойгу Российский Су-27 оттеснил истребитель НАТО F-18, который пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу, сообщил корреспондент ТАСС, который был на борту самолета.

Экономика Корпорация МСП ввела для малого бизнеса новые льготы по лизингу Лизинг оборудования без авансового платежа с августа 2019 года стал доступен малым и средним предприятиям (МСП) в рамках нового продукта Корпорации МСП, сообщила во вторник пресс-служба Корпорации.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Финансы Курс рубля начал торги вторника снижением к доллару и евро В начале торгов вторника на "Московской бирже" курсы доллара и евро растут на фоне продолжающегося снижения котировок нефти и снижения мировых рынков.

Шоу-бизнес Блокадница раскритиковала Бузову за шутку на тему блокады Ленинграда Блокадница, член совета общественного движения «Бессмертный Ленинград» Ирина Зимнева сказала, что у телеведущей и певицы Ольги Бузовой «нет принципов, нет понятий».

Политика Предсказавший успех Зеленского политолог предсказал судьбу Украины Эксперт Виктор Бобыренко из украинского Бюро анализа политики заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не сумеет сломать административные устои.

Футбол «ПСЖ» назвал «Барселоне» сумму за трансфер Неймара Парижан интересует только бразильский футболист. Ранее "Барселона" предложила "ПСЖ" новый вариант сделки по Неймару.

Политика На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма Государственное учреждение "Госгидрография" инициирует создание морского режимного района вокруг Крыма, чтобы полностью перекрыть заход в порты полуострова иностранных и частично российских судов, сообщила во вторник пресс-служба госучреждения.

Армия и оружие Сотрудники «Росатома» погибли при испытаниях «нового специзделия» РИА Новости сообщает, что пять сотрудников Российского Федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ) погибли в Архангельской области при испытаниях «нового специзделия».

Общество Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.

Общество Сибиряка оштрафовали за оскорбительный пост о низкой зарплате и Путине Жителя Енисейска Красноярского края оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства.

Политика Зеленский вышел из бизнеса, как и обещал О планах выйти из бизнеса Зеленский рассказал в апреле этого года в эфире телешоу «Право на власть».

Здоровье Редкое заболевание превратило 10-летнюю девочку из Камбоджи в старушку Редкое заболевание сделало десятилетнюю девочку из Камбоджи похожей на пожилую женщину.

Общество Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу «Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.

Происшествия Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.