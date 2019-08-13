Экономика
США отложили введение пошлин на ряд товаров из КитаяГазета.Ru 10:37
США приняли решение отложить введение пошлин в 10% на некоторые товары из Китая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление торгпреда Соединенных Штатов. По его словам, пошлины будут отложены до 15 декабря.
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«Продукция этой группы включает, например, сотовые телефоны, портативные компьютеры, видеоигровые консоли, некоторые игрушки, компьютерные мониторы и некоторые предметы обуви и одежды», — отметили там.RT на русском10:49
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:10, Вашингтон
Политика
Россия может попросить Украину направить в Крым воду из Днепра
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия
Российский альпинист сорвался при восхождении на Эльбрус
Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России отправились на помощь альпинисту, сорвавшемуся на склоне Эльбруса при восхождении, сообщил ТАСС во вторник замначальника отряда Альберт Хаджиев.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Неноксе под Северодвинском планируется эвакуация
В соцсетях Северодвинска опубликована информация от жителей Нёноксы, что их планируют эвакуировать из посёлка 14 августа.
Обновлено в 10:14
Общество
Стало известно, сколько зарабатывают сотрудники «Роскосмоса»
Средняя зарплата сотрудника госкорпорации "Роскосмос" составляет 396 тысяч рублей, говорится в отчете госкорпорации за 2018 год, опубликованном на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 09:35
Футбол
Нападающий Роналду рассказал, чем он отличается от Месси
Обновлено в 08:42
Политика
Зеленский дал Богдану новую должность
Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя его офиса Андрея Богдана на новую должность.
Обновлено в 09:54
Политика
Киев разработал план «Б» на случай, если РФ прекратит транзит газа
Киев разработал план «Б» на случай, если Россия сократит транзит газа в Европу.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие
Российский Су-27 оттеснил натовский F-18 от самолета Шойгу
Российский Су-27 оттеснил истребитель НАТО F-18, который пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу, сообщил корреспондент ТАСС, который был на борту самолета.
Обновлено в 09:55
Экономика
Корпорация МСП ввела для малого бизнеса новые льготы по лизингу
Лизинг оборудования без авансового платежа с августа 2019 года стал доступен малым и средним предприятиям (МСП) в рамках нового продукта Корпорации МСП, сообщила во вторник пресс-служба Корпорации.
Обновлено в 09:43
Футбол
Ракицкий опубликовал видео со словами Дзюбы «Россия и Украина — братья»
На видео, опубликованном в Instagram Ракицкого, Дзюба подошёл к украинцу и сказал: «Россия и Украина — братья!»
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Водонаева поддержала Фадеева в его конфликте с Наргиз
«Фадееву попались какие-то особенно невоспитанные подопечные», — приводит 7days.ru слова Водонаевой.
Обновлено в 01:31
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Финансы
Курс рубля начал торги вторника снижением к доллару и евро
В начале торгов вторника на "Московской бирже" курсы доллара и евро растут на фоне продолжающегося снижения котировок нефти и снижения мировых рынков.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
Блокадница раскритиковала Бузову за шутку на тему блокады Ленинграда
Блокадница, член совета общественного движения «Бессмертный Ленинград» Ирина Зимнева сказала, что у телеведущей и певицы Ольги Бузовой «нет принципов, нет понятий».
Обновлено в 10:58
Авто
Changan рассекретил роскошный салон нового Changan CS55
Компания Changan рассекретила интерьер обновленного кроссовера CS55.
Обновлено в 00:07
Политика
Предсказавший успех Зеленского политолог предсказал судьбу Украины
Эксперт Виктор Бобыренко из украинского Бюро анализа политики заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не сумеет сломать административные устои.
Обновлено в 01:34
Политика
Киев объявил российского дипломата во Львове персоной нон грата
Самого дипломата объявили персоной нон грата, он покинул Украину.
Обновлено в 08:09
Футбол
«ПСЖ» назвал «Барселоне» сумму за трансфер Неймара
Парижан интересует только бразильский футболист. Ранее "Барселона" предложила "ПСЖ" новый вариант сделки по Неймару.
Обновлено в 10:14
Политика
На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма
Государственное учреждение "Госгидрография" инициирует создание морского режимного района вокруг Крыма, чтобы полностью перекрыть заход в порты полуострова иностранных и частично российских судов, сообщила во вторник пресс-служба госучреждения.
Обновлено в 11:05
Политика
Песков оценил общение Путина и Зеленского
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
Сотрудники «Росатома» погибли при испытаниях «нового специзделия»
РИА Новости сообщает, что пять сотрудников Российского Федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ) погибли в Архангельской области при испытаниях «нового специзделия».
Обновлено вчера в 09:14
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Футбол
Дзюба и Слуцкий обменялись шутками в Instagram
Обновлено в 10:21
Общество
Сибиряка оштрафовали за оскорбительный пост о низкой зарплате и Путине
Жителя Енисейска Красноярского края оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства.
Обновлено в 05:58
Политика
Зеленский вышел из бизнеса, как и обещал
О планах выйти из бизнеса Зеленский рассказал в апреле этого года в эфире телешоу «Право на власть».
Обновлено в 08:54
Здоровье
Редкое заболевание превратило 10-летнюю девочку из Камбоджи в старушку
Редкое заболевание сделало десятилетнюю девочку из Камбоджи похожей на пожилую женщину.
Обновлено в 09:52
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу
«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
Обновлено в 03:02
Общество
Чем пахла Клеопатра: ученые воссоздали возможный аромат царицы
Команда ученых воссоздала аромат, которым, предположительно, могла пользоваться Клеопатра.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро
Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.
Обновлено в 07:31
Наука
В Гренландии обнаружили акулу, которой более 500 лет
В водах Северной Атлантики найдена 500-летняя акула. Старейшая акула - представитель вида гренландской акулы.
Обновлено в 08:31