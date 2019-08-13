с чего всё началось

Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров. Об этом 13 августа сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-релиз Торгового представительства США.

США отложили пошлины на товары из Китая до декабря

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Общество Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу «Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.

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Политика Кремль прокомментировал жесткие действия правоохранителей на митингах В Кремле считают оправданными жесткие действия правоохранителей для пресечения беспорядков.

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Гаджеты Фитнес-браслет Honor Band 5 представлен в России Сегодня, 13 августа, в России состоялась официальная презентация фитнес-браслета Honor Band 5.

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Политика В Киеве заявили о «плане Б» на случай прекращения транзита газа В распоряжении Киева есть «план Б» на случай, если контракт с Россией на транзит газа не будет продлен после 1 января 2020 года, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.

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Общество Омоновцы в Петербурге намерены обратиться в Конституционный суд Сергей Ежов подчеркнул, что проблема с субсидиями для сотрудников Росгвардии существует не первый год.

Общество В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.