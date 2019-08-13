Экономика

США отложили пошлины на товары из Китая до декабряИзвестия 10:50

Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров. Об этом 13 августа сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-релиз Торгового представительства США.
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«Продукция этой группы включает, например, сотовые телефоны, портативные компьютеры, видеоигровые консоли, некоторые игрушки, компьютерные мониторы и некоторые предметы обуви и одежды», — отметили
 там.
RT на русском10:49

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США отложили введение пошлин на часть китайского импорта до 15 декабря

Интерфакс10:17

США отложили пошлины на товары из Китая. На рынках праздник, акции растут

РБК12:01

США отложили введение пошлин на некоторые товары из КНР до 15 декабря

RT на русском10:49

США отложили введение пошлин на ряд товаров из Китая

Газета.Ru10:37

Инвесторы радостно отреагировали на решение США отложить пошлины

Ведомости11:20

Нефть взлетела из-за США

Lenta.ru12:27

Трамп решил отложить введение пошлин на товары из Китая после переговоров с Пекином

ТАСС12:49
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Политика

Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму

Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Общество

«Аэрофлот» изменит правила доступа в бизнес-залы аэропортов

«Аэрофлот» с 15 августа меняет правила доступа участников золотого уровня программы «Аэрофлот Бонус» в бизнес-залы аэропортов Архангельска и Магнитогорска.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие

В Калининграде появится Нахимовское училище

Обновлено в 11:33
Политика

Предсказавший успех Зеленского политолог предсказал судьбу Украины

Эксперт Виктор Бобыренко из украинского Бюро анализа политики заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не сумеет сломать административные устои.
Обновлено в 01:34
Наука

Эволюция вынудила гаичек принюхиваться к половым партнерам

Исходя из результатов работы, ученые делают вывод, что гаички видов Poecile atricappilus и Poecile carolinensis действительно при выборе партнера руководствуются запахами, поскольку, в отличие от других певчих птиц, других признаков им просто не остается.
Обновлено в 11:49
Здоровье

Редкое заболевание превратило 10-летнюю девочку из Камбоджи в старушку

Редкое заболевание сделало десятилетнюю девочку из Камбоджи похожей на пожилую женщину.
Обновлено в 09:52
Футбол

Александр Егоров: президент «Ахмата» не воздействовал на арбитра

Спартаковцы одержали победу со счетом 3:1. Во вторник появился видеоролик, на котором президент "Ахмата" Магомед Даудов взял под руку судью Алексея Сухого и проследовал с ним в подтрибунное помещение.
Обновлено в 12:04
Политика

Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма

Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие

Кремль прокомментировал заявление Трампа о ракетных разработках России

«Наш президент неоднократно говорил, что российские разработки в этой области [новых вооружений] пока значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам, и являются достаточно уникальными», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Обновлено в 10:16
Происшествия

В Екатеринбурге задержали устроившего смертельное ДТП водителя

В Екатеринбурге водителю «КИА», устроившему массовое дорожно-транспортное происшествие на улице Малышева, в результате которого погибли два человека, предъявили обвинения.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес

Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках

Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Авто

Минивэн Honda Odyssey получит юбилейную версию

Юбилейная версия обойдется дороже на 2800 долларов (183200 рублей).
Обновлено в 05:14
Политика

Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса

Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Теннис

Александрова успешно стартовала на престижном турнире в Цинциннати

Обновлено в 12:08
Гаджеты

Xiaomi представила новую версию Mi 9

Обновлено в 00:57
Политика

Памфилова сообщила о попытках за деньги обвинить ЦИК «во всех грехах»

Обновлено в 11:35
Политика

Суд разрешил допрос Порошенко с полиграфом

Государственное бюро расследований Украины заявило, что суд дал разрешение на допрос экс-президента Петра Порошенко с применением полиграфа.
Обновлено в 11:41
Политика

Песков рассказал об отношении Путина к митингам в Москве

Президент России Владимир Путин обращает внимание на митинги в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Обновлено в 09:54
Политика

МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата

Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичный шаг со стороны Киева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу российского МИД.
Обновлено в 12:40
Общество

Utair попросила Минтранс перенести распределение маршрутов «Трансаэро»

Авиакомпания Utair обратилась в Минтранс с просьбой перенести с 13 августа на сентябрь распределение маршрутов «Трансаэро», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании в министерство.
Обновлено вчера в 20:09
Шоу-бизнес

Актер обвинил Кэти Перри в сексуальных домогательствах

Американскую певицу Кэти Перри обвинили в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 11:37
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Общество

Демонстранты отказались покидать аэропорт Гонконга

В Гонконге продолжаются антиправительственные митинги. Четвертый день подряд демонстранты осаждают международный аэропорт.
Обновлено вчера в 05:24
Экономика

Верховный суд разъяснил, когда банки не могут забрать ипотечное жилье

Согласно действующему законодательству за долги перед банком жилье может быть выставлено на торги при соблюдении двух условий: сумма задолженности должна составлять не менее 5% от общей суммы ипотеки, а период просрочки – не менее трех месяцев.
Обновлено в 07:30
Политика

США ввели санкции против Калужского радиотехнического института

США добавили в санкционные списки Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт (КНИРТИ), поскольку он является филиалом находящегося под санкциями концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), говорится в документе, опубликованном в предварительном режиме на сайте Федерального реестра США.
Обновлено в 10:16
Происшествия

Священник из Гатчины объяснил инцидент во время крещения ребенка

Игумен Фотий (Нечепоренко), проводивший обряд крещения годовалого ребенка в Мариенбургском покровском храме города Гатчина (Ленинградская область), в интервью «Пятому каналу» прокомментировал свои действия.
Обновлено 11 августа в 22:07
Финансы

Зампред Сбербанка объяснил разницу в ставках кредитов в России и Чехии

Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис объяснил, почему в Чехии ставки на кредиты ниже, чем в России.
Обновлено в 09:19
ЖКХ

Геленджик и Новороссийск остались на сутки без воды из-за аварии

Как сообщает пресс-служба администрации Новороссийска, подача прекращена с 20.00.
Обновлено вчера в 16:32
Политика

Зеленский упростит получение гражданства Украины россиянам

Владимир Зеленский поручил правительству подготовить законопроект об упрощенном порядке предоставления россиянам украинского гражданства, указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 05:33
Политика

Сын Порошенко признался в любви к украинскому языку по-русски

Обновлено в 06:56
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