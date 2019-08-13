Экономика
США отложили новые пошлины на товары из Китая до декабряСекрет фирмы вчера в 12:01
Власти США решили отложить до 15 декабря введение 10-процентных пошлин на отдельные виды импортируемых Китаем товаров. Но на некоторые товары налог всё же введут 1 сентября, как и обещал президент США Дональд Трамп.
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с чего всё началось
Торговое представительство США (USTR) заявило о том, что в интересах национальной безопасности и здорового роста экономики сократит перечень китайских товаров, облагаемых пошлинами.РБКвчера в 12:01
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«Шопинг на рождество» Трампа: цены на нефть взлетели из-за отсрочки пошлин
Московский Комсомолецвчера в 22:34
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