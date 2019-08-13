с чего всё началось

Власти США решили отложить до 15 декабря введение 10-процентных пошлин на отдельные виды импортируемых Китаем товаров. Но на некоторые товары налог всё же введут 1 сентября, как и обещал президент США Дональд Трамп.

США отложили новые пошлины на товары из Китая до декабря

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Экономика Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцев Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) потерял более 800 пунктов или 3,05% к закрытию торгов в среду, 14 августа.

Музыка Кристина Агилера перевыпустит свой первый альбом в честь его 20-летия Кристина Агилера отметит 20-летие со дня выхода своего дебютного альбома его перезапуском в трех разных вариантах, сообщает Billboard.

Общество В особняке у Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье, пишут СМИ Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в начале августа в тюрьме, где он находился по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

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Происшествия Эмилиано Сала был отравлен угарным газом Возможно, что и пилот тоже был отравлен окисью углерода. В тканях Эмилиано Салы была обнаружена смесь угарного газа с гемоглобином.

Экономика Российский минтай может потеснить китайский в Европе - эксперты "Если российские рыбаки увеличат производство продукции глубокой переработки из минтая до 270 тысяч тонн в год, они, во-первых, значительно увеличат поставки этой продукции в Европу, а, во-вторых, развитие собственной переработки в России приведет к уменьшенью поставок сырья в Китай", — сказал Зверев.

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Армия и оружие Названы три «провальных» проекта вооружений РФ Издание Business Insider назвало три «провальных» разработки нового российского вооружения, пишет «Взгляд».