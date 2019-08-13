с чего всё началось

Власти США решили отложить до 15 декабря введение 10-процентных пошлин на отдельные виды импортируемых Китаем товаров. Но на некоторые товары налог всё же введут 1 сентября, как и обещал президент США Дональд Трамп.

США отложили новые пошлины на товары из Китая до декабря

Футбол Шунин поддержит «Динамо» в матче с «Локомотивом» на фанатской трибуне Вратарь московского "Динамо" Антон Шунин будет болеть за свою команду в матче шестого тура чемпионата России по футболу с "Локомотивом" на фанатской трибуне, сообщается на странице "бело-голубых" в Twitter.

Происшествия В Филадельфии произошла стрельба Представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп сообщил на своей странице в Twitter, что "инцидент со стрельбой" произошел на севере города на пересечении 3700 N и 15-й улицы.

Происшествия На Васильевском острове в Петербурге загорелся бизнес-центр Кровля четырехэтажного бизнес-центра на Васильевском острове в Cанкт-Петербурге частично обрушилась при пожаре.

Общество Соболь объявила о прекращении голодовки Как отмечается, голодовку она объявила после того, как ей отказали в регистрации - 13 июля.

Игры Опубликован первый трейлер Need for Speed Heat На официальном Youtube-канале Need for Speed появился первый трейлер новой игры серии: Need for Speed Heat.

Футбол «Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции игры с «Краснодаром» Директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораеш рассказал, почему в России была сорвана трансляция ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (2:3). По версии «Порту», именно телеканал «Матч ТВ» нарушил договоренности, отказавшись перевести €50 тыс. за полтора часа до начала трансляции.

Шоу-бизнес Екатерина и Александр Стриженовы прилетели к старшей дочери в Мексику Екатерина и Александр Стриженовы вместе с младшей дочерью отправились вслед за любимыми людьми.

Происшествия В Краснодарском крае сгорел пассажирский автобус Пассажирский автобус, ехавший из Архипо-Осиповки в Таганрог, полностью сгорел на Кубани, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Общество Суд разделил имущество Глушакова и его бывшей жены пополам Никулинский суд города Москвы разделил пополам имущество полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова и его бывшей супруги Дарьи.

Шоу-бизнес Похороны Аллы Вербер прошли в Торонто Похороны фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер 14 августа состоялись в канадском Торонто.

Общество В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.

Кино Disney переснимет ремейк мультфильма «Бэмби» Успех ремейка «Короля льва» подтолкнул студию Disney переснять в таком же стиле мультфильм «Бэмби».

Здоровье Медики оценили идею четырехдневной рабочей недели Четырехдневная рабочая неделя грозит ростом числа россиян с ожирением и невротическими расстройствами.

Экономика Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцев Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) потерял более 800 пунктов или 3,05% к закрытию торгов в среду, 14 августа.

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Происшествия Более 250 сотрудников ВШЭ попросили суд освободить студента Жукова Более 250 сотрудников Высшей школы экономики (ВШЭ) попросили освободить арестованного по обвинению в массовых беспорядках 27 июля студента ВШЭ Егора Жукова.

Политика В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.

Космос Жизнь красной звезды глазами астрономов Длительность человеческой жизни по космическим масштабам времени является меньшей, чем вспышка одного импульса самого быстрого, фемтосекундного лазера.

Технологии Стало известно об испытании под Северодвинском «ядерных батареек» Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел при испытании новой двигательной установки.

Футбол «Рома» продлила контракт с Дзаньоло до 2024 года Итальянский полузащитник Николо Дзаньоло продлил контракт с «Ромой», сообщается на официальном сайте римского клуба.

Экономика Сбербанк прогнозирует рост открытия эскроу-счетов с августа Сбербанк прогнозирует рост открытия эскроу-счетов во втором полугодии 2019 года, начиная уже с августа, заявил на конференции газеты "Коммерсантъ" вице-президент, директор дивизиона "Кредитные продукты и процессы" банка Сергей Бессонов.

Политика Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью журналисту Руслану Курбанову, фрагмент которого опубликован на его странице в Instagram, заявил о наличии врагов у возглавляемой им республики.

Происшествия Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына В полиции не уточнили личности участников конфликта, но таким образом прокомментировали сообщения в социальных сетях, где московский священник Алексей Забелин написал, что его избили на набережной на глазах собственного сына.