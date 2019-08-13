Экономика
США отложат введение пошлины на часть китайских товаровКоммерсантъ вчера в 13:47
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 сентября будет введена дополнительная пошлина 10% на китайские товары из-за провала переговоров, которая затронет продукты на общую сумму $300 млрд. После этого заявления цена нефти марки Brent упала до $57,15.
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«Шопинг на рождество» Трампа: цены на нефть взлетели из-за отсрочки пошлин
Московский Комсомолецвчера в 22:34
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