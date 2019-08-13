Экономика

США отложат введение пошлины на часть китайских товаровКоммерсантъ вчера в 13:47

Торговое представительство США сообщило о следующих шагах по введению новой пошлины в 10% на товары из Китая. Некоторые категории товаров начнут облагаться пошлинами только с 15 декабря.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Индексы США прибавили более 1% благодаря переносу пошлин

РБК02:00

Эксперт оценил решение США отложить пошлины на ряд товаров из КНР

RT на русском08:02

Эксперт оценила решение США об отсрочке новых импортных пошлин

РИА Новости05:23

Президент США приостановил новые пошлины на импорт из КНР до Рождества

Российская газета08:11

Перестарались. Трамп зашел слишком далеко в торговых войнах против КНР

ПРАЙМ05:11

США отложили введение пошлин на часть китайского импорта до 15 декабря

Интерфаксвчера в 10:17

Трамп решил отложить введение пошлин на товары из Китая после переговоров с Пекином

ТАССвчера в 12:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Политика

Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Футбол

Нападающий «Севильи» Бен-Йеддер перешёл в «Монако»

Нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер стал игроком «Монако». Об этом 14 августа сообщается на сайте монегасков.
Обновлено в 05:14
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Экономика

В России зафиксировали снижение продаж мяса

Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок.
Обновлено в 04:00
Футбол

Галицкий отреагировал на победу «Краснодара» в твиттере

Обновлено в 05:33
Политика

Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде

Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Политика

В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели

Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила ввести четырехдневную рабочую неделю без снижения зарплат.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие

Ракетоносцы РФ разместили в 20 минутах полета от США

Продолжительность полета составила более восьми часов, Ту-160 преодолели свыше шести тысяч километров, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.
Обновлено в 07:40
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Экономика

В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан

Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Происшествия

В Петербурге загорелись торговые павильоны

Торговые павильоны с автомобильными товарами загорелись на площади порядка 400 квадратных метров в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес

Армен Джигарханян госпитализирован

Обновлено в 07:35
Армия и оружие

Соединенные Штаты ищут поводы для выхода из договора СНВ-3

В Вашингтоне не исключают вариант, при котором Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) не будет продлен.
Обновлено в 03:29
Интернет

В WhatsApp на Android появилась новая функция

Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие

В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу

Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено вчера в 13:16
Политика

Лавров обсудил с главой МИД Пакистана ситуацию в Южной Азии

Стороны обсудили ситуацию в Южной Азии на фоне обострения отношений между Исламабадом и Нью-Дели.
Обновлено в 07:19
Путешествия

Туристический поток в Крым резко вырос благодаря Керченскому мосту

Летом 2019 года туроператорский сегмент впервые за несколько лет существенно увеличил свою долю в общем потоке туристов в Крым.
Обновлено в 07:17
Футбол

«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»

Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
Обновлено вчера в 15:09
Гаджеты

В США запретили провозить в самолетах некоторые ноутбуки MacBook Pro

Авиационные власти США объявили о запрете на провоз некоторых ноутбуков MacBook Pro, выпущенных в 2015-2017 годах.
Обновлено в 03:15
Политика

В Кремле рассказали о последствиях выхода США из ВТО

Возможный выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) поставит под вопрос существование этой организации, считают в Кремле.
Обновлено в 06:58
Происшествия

В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника

В Комсомольске-на-Амуре полицейские проводят проверку после того, как медведь разрыл могилу на кладбище и утащил тело умершего, сообщил РИА Новости представитель городского управления МВД.
Обновлено в 01:54
Авто

Экс-дизайнер Bugatti и Genesis возглавит Koenigsegg

Александр Селипанов, ранее работавший на должности шеф-дизайнера центра Global Genesis Advanced Studio, нашел новую работу. теперь он будет трудиться на посту директора по дизайну шведской марки Koenigsegg, а также главным стилистом вновь образованной RAW Design House.
Обновлено в 06:48
Общество

Путин остался доволен ходом строительства трассы «Таврида»

Президент России Владимир Путин остался доволен ходом строительства трассы "Таврида".
Обновлено вчера в 13:51
Политика

В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев

В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Происшествия

В Перми пенсионер перерезал веревки промышленным альпинистам

Обновлено в 03:59
Музыка

«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского

Обновлено вчера в 17:44
Футбол

Хацкевич уволен с поста главного тренера «Динамо»

Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо", сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба.
Обновлено в 07:19
Футбол

Жена Мамаева посетила супруга в колонии

Обновлено в 05:23
Политика

Трамп заявил, что потерял до пяти миллиардов за время президентства

Президент США Дональд Трамп заявил, что потерял от 3 до 5 миллиардов долларов за время пребывания на посту главы государства, передает телеканал NBC.
Обновлено в 08:13
Экономика

Прибыль «Интер РАО» в первом полугодии увеличилась на 25%

Чистая прибыль «Интер РАО» по Международным стандартам финансовой отчетности в первом полугодии 2019 года выросла на 25,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 03:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное